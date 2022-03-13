С 13 марта въезд журналистов в Ирпень запрещен, - Александр Маркушин. ВИДЕО

Городской глава Ирпеня Александр Маркушин сообщил о запрете въезда журналистов в Ирпень с 13 марта.

Об этом городской голова Александр Маркушин сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня мы запрещаем въезд журналистов в Ирпень. Таким образом мы хотим сберечь жизнь им и нашим защитникам.

Я очень прошу всех представителей медиа, а также всех украинцев - не публикуйте в соцсетях фото наших военнослужащих, их технику или что угодно, что указывало бы на их расположение! Это очень важно!", - подчеркнул Маркушин.

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