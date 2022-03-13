Zасранцы, хейтспич, мертвые рашисты, Путин и немного Лукашенко и Беларуси #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

"ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ" вернулись, чтобы ударить юмором и развенчиванием фейков по рашистам! Богдан Буткевич и Наталья Соколенко собрали прекрасного об армии, которой "аналогов нет".

Попробуйте найти аналог танка с бронезащитой из картонных лотков для куриных яиц! Итак, вашему вниманию – сатирическая спецоперация на Цензор.НЕТ.

Программа "Підсвинки тижня шоу" подготовлена ​​и размещена на канале Цензор.НЕТ в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.

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