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война (46875) Соколенко Наталья (49) Буткевич Богдан (430)

Zасранцы, хейтспич, мертвые рашисты, Путин и немного Лукашенко и Беларуси #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

"ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ" вернулись, чтобы ударить юмором и развенчиванием фейков по рашистам! Богдан Буткевич и Наталья Соколенко собрали прекрасного об армии, которой "аналогов нет".

Попробуйте найти аналог танка с бронезащитой из картонных лотков для куриных яиц! Итак, вашему вниманию – сатирическая спецоперация на Цензор.НЕТ.

Программа "Підсвинки тижня шоу" подготовлена ​​и размещена на канале Цензор.НЕТ в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь.

Также читайте: "Слава КПСС" для Зеленского, Киво-Муссолини, Петр и титушки, радикалы против геев #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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13.03.2022 18:35 Ответить
Відео Свобода слова в Мацкві..Пііііідєц..два слова гляньте!
https://vimeo.com/687660172?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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13.03.2022 18:37 Ответить
Рак матки для тої кози , яку ''устраіваєт ''. Вибачте за стіх.
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13.03.2022 18:40 Ответить
Стримы с Мариной Данилюк были лучше. Верните Марину!
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13.03.2022 18:38 Ответить
Вот что значит буква Z груз Z00
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13.03.2022 18:51 Ответить
Та схоже на те, що тактичні маркування окупаційних військ означають румби сторін світу Zuid, Ost, звідки рашисти прилізли
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13.03.2022 20:25 Ответить
Хто зна що
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13.03.2022 19:01 Ответить
Итоги тижня??? Денафикация раССеи проходит весьма успешно..
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13.03.2022 19:13 Ответить
 
 