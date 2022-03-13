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"У меня есть сын. Хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 Люлькин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей хотел бы, чтобы его сын продолжил его "дело".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком. Просто хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей.

Также смотрите: "Людей нет?", - "Да как нет. Вон нога", - украинские военные сбили 2 вражеских вертолета на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+91
Сын бывает у людей. У тебя, урод, может быть только вылупок
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13.03.2022 18:27
+65
Воно вродилось інвалідом.
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13.03.2022 18:28
+62
всё он инвалид на всю оставшуюся жизнь
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13.03.2022 18:27
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Правила форума Совет форумчан
всё он инвалид на всю оставшуюся жизнь
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13.03.2022 18:27 Ответить
Воно вродилось інвалідом.
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13.03.2022 18:28 Ответить
Сподіваюсь на це . Син буде радий заробленими татом грошам.
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13.03.2022 18:31 Ответить
Ладу Приору купит😂
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13.03.2022 19:34 Ответить
инвалид?.... к кобздуну отвалид он уже....
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13.03.2022 18:38 Ответить
Рашисты хуже гитлеровцев ! Палачи и живодеры без чести и совести
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13.03.2022 18:54 Ответить
Гитлеровцы хоть "братским народом" не прикидывались
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13.03.2022 19:36 Ответить
Гитлеровцы хоть "братским народом" не прикидывались.
Более того,не стирали с земли "немецкоговорящие города".
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13.03.2022 23:03 Ответить
Недарма їх в Україні називають qəssab (кацап - живодер)
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13.03.2022 19:58 Ответить
qəssab в переводе с азербайджанского мясник или живодёр (небольшое уточнение)
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24.03.2022 14:28 Ответить
Лікар як справжній патріот мав би щось йому відрізати... там пів язика, щоб шепеляв, або кінцівку підправити, щоб сцин бачив щодня, до чого приводить папкіно дуройобство...
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13.03.2022 19:00 Ответить
Сын бывает у людей. У тебя, урод, может быть только вылупок
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13.03.2022 18:27 Ответить
Байстрюк від сусіда.
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13.03.2022 19:32 Ответить
Це таке останнє бажання?
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13.03.2022 18:27 Ответить
Він піде. Діти росіян завжди виростають в росіян.
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13.03.2022 18:27 Ответить
пока этот сын вырастет, то уже не будет рассеи. а если еще она будет, то летать он будет не на К-52, а метле или дирижабле, потому как нового высокотехнологического оружия у раши уже не будет.
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13.03.2022 18:36 Ответить
Глянньте відео...свабода слова в Мацкві...піііідец..https://vimeo.com/687660172?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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13.03.2022 18:40 Ответить
Носатую спецназовцы отчпокают в приемнике я надеюсь, может что то в голове и начнет шевелиться...
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13.03.2022 18:51 Ответить
Ворушіння відбуватиметься хіба що у процесі чпокання...
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13.03.2022 19:04 Ответить
Якщо це у ***** не істерика, то що таке істерика?
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13.03.2022 19:03 Ответить
Колись був такий жарт, який, як на мене, і сьогодні актуальний: личинка ватніка - тампекс.
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13.03.2022 18:41 Ответить
Пойдет, куда ж он денется-мозги-то унаследовать не от кого .....
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13.03.2022 18:28 Ответить
Син має здохнути за яхту Сечина?
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13.03.2022 18:28 Ответить
вот ичо , за прокладки кабаевой
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13.03.2022 18:40 Ответить
***, воно ще й Люлькін
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13.03.2022 18:29 Ответить
Люлькин....Разлюли малина.......!😃
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13.03.2022 20:28 Ответить
Господи, я не могу это читать... Я бы *** его прикладом забил
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13.03.2022 18:29 Ответить
Приклад, щоб людей вбивати...
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13.03.2022 18:29 Ответить
Конченое существо!!
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13.03.2022 18:29 Ответить
Вам виродкам тільки смерть!
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13.03.2022 18:29 Ответить
Нехай підростає, чекаємо його ******** в Україні, піде на перегній разом з татусем(((
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13.03.2022 18:29 Ответить
Шось мені підказує, шо воно підрости не встигне....
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13.03.2022 18:34 Ответить
сімейка кончених **********
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13.03.2022 18:29 Ответить
папа тебе передает привет - будешь как папа убийцей и тебя собьют, детка...
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13.03.2022 18:30 Ответить
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13.03.2022 18:30 Ответить
В танку головне - не обісратися... (с)
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13.03.2022 18:43 Ответить
Каже, що рашистський танк, побачивши байрактар, прикинувся мертвим
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13.03.2022 18:47 Ответить
Він просто знає, що Джавелін б'є в башню, тому як страус вирішив заховати башню в пісок, точніше в асфальт.
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13.03.2022 20:18 Ответить
Ну, поганий той кацап який не мріє щоби його син згорів в танку
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13.03.2022 18:30 Ответить
Сін, як в ця мразь - служка та половий партнер кадирівців...
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13.03.2022 18:30 Ответить
Твой вы**док проклянет тебя орк.
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13.03.2022 18:31 Ответить
Тфу !!!!
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13.03.2022 18:31 Ответить
З якого дива мене має цікавити варнякання нЕлюда? Суд і розстріл за воєнні злочини- це єдине, що я хочу чути про москалів!
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13.03.2022 18:31 Ответить
рузге дмб
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13.03.2022 18:32 Ответить
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13.03.2022 18:32 Ответить
падлюча арифметика від вбивці вагітних і дітей - має надихати його вилупка...і вишибати сльози гордості з вдови...
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13.03.2022 18:39 Ответить
поломайте ещё ему и позвоночник, через колено, для страховки. ну и шоб личинка его такой же скрепной монголо-татарской чести удостоился.
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13.03.2022 18:35 Ответить
Синок як і ***** буде встидатись свого батька, бо в того і того батьки карателі. Цей вбивав сусідів у ***** батько-поліцай вбивав земляків.
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13.03.2022 18:35 Ответить
чо ты паришься?ты уже пример, долбо.бизма

прям как в той присказке-смотри как я могу...
или как во второй половине-смотри как надо
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13.03.2022 18:36 Ответить
Хороший пример. Пусть помнят.Не уй шастать
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13.03.2022 18:36 Ответить
Буде твій син, Люлькін, пишатися, що його батька аж у самій Гаазі як військового злочинця судили.
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13.03.2022 18:37 Ответить
Він вже став для нього прикладом..
...
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 18:37 Ответить
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13.03.2022 18:37 Ответить
Zдох!
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13.03.2022 18:42 Ответить
дура 7 000 000 деревяшек не получит, потому что тело не прибудет в Кацапию.
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13.03.2022 18:47 Ответить
Найшла за чим гарєвать! Зараз Самвел постучіцця - празднік буде!!!!
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13.03.2022 19:34 Ответить
най с балкона стрибає синок, тоді точно по стопах піде
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13.03.2022 18:38 Ответить
Сын сбитого летчика по телефону отцу :
- А чо ты не здох - нам нужны деньги !!!
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13.03.2022 18:40 Ответить
свабода слова в мацві... лва словаhttps://vimeo.com/687660172?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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13.03.2022 18:41 Ответить
Шикардос відео!!! послідня вівця за війну,її також забрали!
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13.03.2022 18:46 Ответить
Цього разу правильно зробили! Може прозріє, як вріжуть демократизаторами в атозаку!
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13.03.2022 19:08 Ответить
Поки той ******** виросте, в параші не буде авіації.
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13.03.2022 18:47 Ответить
Ти не приклад а ***** шматок
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13.03.2022 18:48 Ответить
Яке ж воно кончене...
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13.03.2022 18:49 Ответить
Окончание "Лабиринта Пана" помните?

((- передайте моему сыну...

- он и имени твоего знать не будет!))
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13.03.2022 18:54 Ответить
Піде їого синуля руським пєдофілам на поталу!
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13.03.2022 18:54 Ответить
Було колись українське прізвище - Люлька, а стали гамнюки - "люлькіни"
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13.03.2022 18:57 Ответить
І для чого про це писати? Робите з убивці геро
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13.03.2022 18:59 Ответить
Ну,за вихуванням дітей потрібно уважно слідлкувати.

Тому пропоную закопати потвору, щоб у сина був наглядний "пример" того що люди роблять з москалями. Може допоможе прийняти кращі рішеня у житті.
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13.03.2022 19:01 Ответить
Надеюсь и выкидыш твой сдохнет, тварь кацапская!
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13.03.2022 19:05 Ответить
Этого дебила надо судить по всем законам войны.
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13.03.2022 19:13 Ответить
Отрубите ему лопатой голову
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13.03.2022 19:16 Ответить
Тогда на мацковии, самолёты только в былинах будут..
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13.03.2022 19:16 Ответить
М
оже я тупий, але в 41 німці платили дойчмаркаи за курок. це якими збоченцями стали рашисти
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13.03.2022 19:30 Ответить
как папаша биомусор так и сын такой же мусор будет!
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13.03.2022 19:37 Ответить
дохлий говноед
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13.03.2022 19:46 Ответить
Кацапы уже 1000 лет селекционно формируются злыми, подлыми, хитрыми.
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13.03.2022 20:02 Ответить
"Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден цей, та нині
Відплата вбивцям надійшла."

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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13.03.2022 20:32 Ответить
Гарний приклад. Але було би краще для сина бути трохи розумнішим за батька і ніколи не сунутися в Україну. А як зхоче бути як батько інвалідом, то хай вб'ється головою об стінку хоч зараз.
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13.03.2022 23:53 Ответить
пилот другого апарата, по мирным оно не работало...
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14.03.2022 00:32 Ответить
Не понимаю, на хрена такое публиковать? Показать глубину идиотизма?
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24.03.2022 21:02 Ответить
 
 