"У меня есть сын. Хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 Люлькин. ВИДЕО

Сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей хотел бы, чтобы его сын продолжил его "дело".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком. Просто хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей.

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