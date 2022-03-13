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"У меня есть сын. Хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 Люлькин. ВИДЕО
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Сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей хотел бы, чтобы его сын продолжил его "дело".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"У меня есть сын. Мне было бы приятно, если бы он решил пойти по стопам отца, стать летчиком. Просто хочу быть для него примером": сбитый российский убийца-пилот вертолета К-52 "Аллигатор" Люлькин Андрей.
Топ комментарии
+91 Бородатая девочка Бабай
показать весь комментарий13.03.2022 18:27
+65 Michal Woronowsky
показать весь комментарий13.03.2022 18:28
+62 Шимус
показать весь комментарий13.03.2022 18:27
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Пожалуйста, подождите...
Более того,не стирали с земли "немецкоговорящие города".
прям как в той присказке-смотри как я могу...
или как во второй половине-смотри как надо
...
Слава нації
Смерть москалям
- А чо ты не здох - нам нужны деньги !!!
((- передайте моему сыну...
- он и имени твоего знать не будет!))
Тому пропоную закопати потвору, щоб у сина був наглядний "пример" того що люди роблять з москалями. Може допоможе прийняти кращі рішеня у житті.
оже я тупий, але в 41 німці платили дойчмаркаи за курок. це якими збоченцями стали рашисти
Та за які страшні діла
Здобув ти орден цей, та нині
Відплата вбивцям надійшла."
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!