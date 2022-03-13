"Там "Азов" сидят, п#дарасы. У нас потери большие - 700 человек в день нах#й! Мы не сможем взять город", - российский оккупант о боях за Мариуполь. АУДИО

Защитники Мариуполя наносят огромные потери российским оккупантам, пытающимся штурмовать город.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это подтвердил один из российских оккупантов в телефонном разговоре со своей женой.

"Мы здесь до тех пор, пока Мариуполь не возьмем. А там "Азов" сидят, п***расы. У нас большие потери, поэтому мы можем вернуться 16 числа. Ну, те, кто выжил. У знакомого с моего отделения вчера лучший друг умер. Мои друзья - тоже. За день 700 человек. Они вчера вошли в город, а там школа, а в школе сидели "Азов". Они наших разбомбили там и все, связи с ними нет. Нас в город отправляют маленькими кусочками, а все, кто туда уезжают - больше не возвращаются", - сказал оккупант.

Смотрите: "Четыре хохла сожгли 19 наших машин. 45-я бригада - элита, 3 человека осталось. У псковских - командир застрелился. Из ульяновских - 13 выжило", - десантник армии РФ о потерях. ВИДЕО

Также он рассказал о том, как украинские военные защищают нашу Украину. Вероятно, оккупантам становится страшно и они не знают куда бежать.

"Ты не знаешь откуда они стреляют. Сверху граната - взрыв, вторая - взрыв. Мы бежим, но никто не знает куда бежать", - добавил захватчик.



