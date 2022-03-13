РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15308 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
49 529 77
война (46875) Мариуполь (5563) Бутусов Юрий (3910) пленные (1836)

Оккупанты отправляют на штурм Мариуполя добровольцев из Москвы, обманутых пропагандой, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В российской армии закончились пехотинцы и экипировка, и на штурм Мариуполя погнали дешевое "мясо" из Москвы, обманутое "Первым каналом".

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Отец и сын Алексей и Виктор Солодухин из Москвы сдались в плен украинским воинам в первом же бою в Мариуполе. Они приехали добровольно убивать украинцев, им обещали, что это будет безопасно, и в результате не дали ни касок, ни бронежилетов, ни радиосвязи. А просто погнали толпой в составе 9-го полка 1-го армейского корпуса на убой, чтобы они своими труппами очертили оборонительные рубежи защитников Мариуполя.

Однако украинцы отбили атаку, 12 выживших россиян сами сдались в плен, чтобы избежать уничтожения. Так идиоты поверили пропаганде, приехали пострелять, пограбить, а здесь - война, и люди отчаянно защищают свою родину", - сообщил Бутусов, разместив видео допросов пленных оккупантов.

"Герои Мариуполя в полном окружении уже 12 суток, жители города и его защитники взяты в заложники, их непрерывно бомбит российская авиация и артиллерия, город превращен в ад. Мариуполю нужна помощь", - подчеркивает журналист.

Смотрите также: В Харькове задержан заряжающий БМ-21 "Град" Бобыкин, военнослужащий разбитой 200-й мотострелковой бригады оккупантов, - Бутусов. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+65
*******.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:26
+57
Нафига нам здался этот биомусор? Что они знают такого ценного? Что они умеют делать? Это же генетические отходы! Зачем нам этот биоматериал?
показать весь комментарий
13.03.2022 19:26
+51
Да все они прекрасно знают в плену поют "легенду". Уже доказано документально что все они прекрасно знают.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путлер-********* могут только жопой горящую кочергу взять
теперь легально убить сруского - он червь и гной а чей то сьін
показать весь комментарий
13.03.2022 19:26 Ответить
*******.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:26 Ответить
Как дышат.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:27 Ответить
а дишут часто
показать весь комментарий
13.03.2022 19:31 Ответить
Кацапы. Хотят заработать "Военные"
показать весь комментарий
13.03.2022 19:26 Ответить
Нафига нам здался этот биомусор? Что они знают такого ценного? Что они умеют делать? Это же генетические отходы! Зачем нам этот биоматериал?
показать весь комментарий
13.03.2022 19:26 Ответить
Ще й годувати їх тепер треба.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:28 Ответить
Будут завалы разбирать и работать в похоронной бригаде. БЕЗ ПРОТИВОГАЗОВ!!!
показать весь комментарий
13.03.2022 21:50 Ответить
За пропаганду й помруть
показать весь комментарий
13.03.2022 19:27 Ответить
Розстріляти *****! Дякую.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:27 Ответить
Де взагалі допомога Маріуполю?
показать весь комментарий
13.03.2022 19:28 Ответить
"Проте українці відбили атаку, 12 росіян, які вижили, самі здалися в полон, щоб уникнути знищення". - В Маріуполі й так не вистачає їжі - а тепер ще й цих виродків годувати?
показать весь комментарий
13.03.2022 19:28 Ответить
Та нехай прив'яжуть до стовпів , як це роблять з мародерами, і щоб ці уроди зустріли з неба "руський мір" на власну голову.
показать весь комментарий
13.03.2022 20:03 Ответить
За гроші вони йдуть і за можливість грабувати.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:28 Ответить
да, в 14 году много было видео, где эти суки смеялись, как их отпустили а они снова пришли убивать.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:51 Ответить
...мля... че это , куда, сброд конченный
показать весь комментарий
13.03.2022 19:28 Ответить
Да все они прекрасно знают в плену поют "легенду". Уже доказано документально что все они прекрасно знают.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:28 Ответить
Потрібно їх віддати маріупольцям, хай розповідають їм казки, якщо їх хтось буде слухати.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:29 Ответить
раSSія це імперія зла і брехні!!
раSSія країна терорист!
пачіму парєченкав НЄ єдет...???!!
показать весь комментарий
13.03.2022 19:29 Ответить
помогати він хотів, чи намарадьорити по-більше? Їм же як кажуть, візьмете місто і можете робити що хочете три дні, то вже так не першу сотню років. Не дай Бог їм здатися, то вони як за сраку взяли такі чемні.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:29 Ответить
Нужно участь эту тенденцию. Если сделать прорыв оккупации, то там все орки должны разбежаться.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:30 Ответить
Нах#й ви їх кормите і поїте? Вони п##дять це ж видно. Якщо вже взяли в полон, то киньте їх в якесь місце тай все. Якщо виживуть то так і буде.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:32 Ответить
*******
показать весь комментарий
13.03.2022 19:32 Ответить
Триндять!
показать весь комментарий
13.03.2022 19:32 Ответить
Ну. Да. Легенда про "Учения" уже не канает, запели про "Охрану".
показать весь комментарий
13.03.2022 19:33 Ответить
Ні, ми не такі, як ви, ми люди, а ви нелюди. Сдавайтеся, руські свині.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:33 Ответить
Вибачте, не руські, а російські. Роси то є головні гандони планети.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:41 Ответить
это "правильные" кацапы, ни одного выстрела, сразу сдались, этим можно сухарь дать
показать весь комментарий
13.03.2022 19:34 Ответить
Москва хоче знищита нашу націю та державу! Лише смерть зайди заслуговують, й навіть не важливо - знали вони чи не знали, каються не каються, байдуже! Лише смерть, бо вони зброя геноциду! Таких не жаліти, безжально нищить! Щоб в інших навіть думок не було щось проти України замислювати!
показать весь комментарий
13.03.2022 20:47 Ответить
дійсно дітям в Маріуполі не вистачає води і їжі а ви їх поїте. Вони брешуть, цк видно тараторять завчений текст.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:34 Ответить
Будуть відбудовувати те що наробили років так 20, такі їм будуть заробітки. Слава Україні!
показать весь комментарий
13.03.2022 19:34 Ответить
Які заробітки, то їм буде каторга.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:42 Ответить
Йа хатєл памагать людям. Йа хатєл памагать людям, коли в школі бабусю через дорогу переводив. Що з цим світом пішло не так
показать весь комментарий
13.03.2022 19:34 Ответить
"Хто такі полонені ? - Це люди, що прийшли вас УБИВАТИ. Але в них не вийшло. " УІНСТОН ЧЕРЧІЛЬ .
показать весь комментарий
13.03.2022 19:35 Ответить
Цю фразу мусять вчити всі наші захисники!
показать весь комментарий
13.03.2022 20:49 Ответить
Пустити на органи для наших поранених.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:35 Ответить
Не привиди Боже! Кацапську кров нам доливати. Їм ще работать і работать на відбудові України.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:44 Ответить
и что их шоколадом кормить прикажете ? - ехали убивать а тут не срослось , сдались тушку свою спасая и что ? они даже не военнослужащие которые хоть как то могут прикрыться приказом нет это выродки ехавшие на "сафари" убивать Украинцев - тут сдача в плен ни чего не меняет , ответственность должна быть по полной
показать весь комментарий
13.03.2022 19:36 Ответить
Але тут доля різко змінилася, і зброя у іншого мисливця.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:47 Ответить
Еще по СА ГСВГ помню этих чмошников. Из даже свои не уважали.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:36 Ответить
К стенке мразей
показать весь комментарий
13.03.2022 19:37 Ответить
Почему чай пьют без печенья?где печенье?
показать весь комментарий
13.03.2022 19:39 Ответить
Уже задрало смотреть на бред которые наши пишут что кацапы обмануты пропагандой. Пропагандой можно обмануть какуюто бабку живущую в ****** Сызрани у которой кроме зомбоящика ничего нет. Остальные все прекрасно знают кто и что и зачем. Не бесите украинский народ роликами что кацапы ничего не знают. Ета Орда целенаправленно идет убивать, грабить, и заселяться в наши дома и их мамаши в етом своих выродышей поддерживают. И все о чем ети пленные ублюдки жалеют ето то что им не дали дойти до Киева поживиться в зажиточных домах и набрать себе полные чемоданы 13 айфонов в наших магазинах
показать весь комментарий
13.03.2022 19:40 Ответить
да там почти 10 лет в уши говно льют по тв и в интернете
в бошку пытаются так забить ложные тезисы, что уже просто возникает мысль
но не могут же так нагло врать
а они могут
показать весь комментарий
13.03.2022 19:48 Ответить
"Батько та син Олексій та Віктор Солодухини з Москви. Вони приїхали добровільно вбивати українців, їм обіцяли, що це буде безпечно" -

- это все что нужно о них знать они идейные, будет у них возможность будут дальше убивать украинцев.

"Хто такі полонені ? - Це люди, що прийшли вас УБИВАТИ. Але в них не вийшло. " УІНСТОН ЧЕРЧІЛЬ .
показать весь комментарий
13.03.2022 19:42 Ответить
ось чому мені від цих, що і кого я слухаю, весь час іржати хочеться... нервове, напевно, від цього пропагандитського дебілізу
показать весь комментарий
13.03.2022 19:42 Ответить
показать весь комментарий
13.03.2022 19:43 Ответить
+
показать весь комментарий
13.03.2022 19:54 Ответить
Певно для цих орків...і бояри вистачить .
..
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
13.03.2022 19:44 Ответить
Скажіть їм що з їжі залишилися тільки паляниці, але тільки для тих, хто зможе правильно їх попросити.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:44 Ответить
Да отпустите вы их... На минное поле...
показать весь комментарий
13.03.2022 19:44 Ответить
Усіх "добровольців" років з 10 відбудовувати добровільно країну.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:48 Ответить
Так-так... Тепер в хід пішли корисні ідіоти. Цікаво, кого ***** скерує до Маріуполя, коли вже й цей ресурс закінчиться? Стариганів, незадоволених генітально-малосольною дієтою?..
показать весь комментарий
13.03.2022 19:48 Ответить
Брешуть,як сиві мерени, по гроші вони приїхали.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:49 Ответить
Бомжи кончились.
Теперь дистрофиков везут сюда.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:50 Ответить
За мясорубкой приехали.
показать весь комментарий
13.03.2022 19:54 Ответить
кто жалеет их
смотерть видео как они мирных жителей в чечне расстреливали
смеясь
и еще много другого пересмотреть, с 14го года можно многое найти
чтобы желание жалеть пропало
пока только так
они не жалеют вас, когда расстреливают дома и школы
показать весь комментарий
13.03.2022 19:54 Ответить
Невже хтось повірить цим московським вонючим козлам?
показать весь комментарий
13.03.2022 19:58 Ответить
Гореть в пекле всем кацапо-рашистам!Будь они прокляты,мрази!
показать весь комментарий
13.03.2022 20:08 Ответить
Зачем их в плен брать?
показать весь комментарий
13.03.2022 20:11 Ответить
Шлюха картавая.
показать весь комментарий
13.03.2022 20:13 Ответить
на *** эту тварь показывают!!УБИВАЙТЕ!!!
показать весь комментарий
13.03.2022 20:26 Ответить
Меня покоробило, когда гаденыш сказал: "тут такие же люди, как мы..." Нет, уроды, в Украине - ЛЮДИ, а вы - БИОМУСОР!😡
показать весь комментарий
13.03.2022 20:28 Ответить
Отпускать нельзя, иначе приедут снова убивать вас. Так было в Чечне, также будет и в Украине. Не пожалейте два патрона. В расход этих сук
показать весь комментарий
13.03.2022 20:34 Ответить
Завдяки хоробрості та майстерності українських захисників втрати російських окупантів перевищили усі можливі рекорди. Такої кількості загиблих Росія не мала у жодній війні, яку розпочинала.
показать весь комментарий
13.03.2022 20:35 Ответить
Цим кацапам-вбивцям треба відрубати руки і відпусти на Швабростан.
показать весь комментарий
13.03.2022 20:36 Ответить
для живого щита зберегти, або під бомби!
показать весь комментарий
13.03.2022 20:41 Ответить
Брехливі свинособаки
показать весь комментарий
13.03.2022 20:53 Ответить
Треба так: не пустили гумконвой - розстріляти 5 рашистів! Не пустили другий - ще 5!
показать весь комментарий
13.03.2022 20:54 Ответить
ТУПІ МОСКАЛІ
показать весь комментарий
13.03.2022 20:54 Ответить
Ни одному москалю не можна вiрити,брешуть як дихають_виход один в расход,
а продукти i в Марiуполi лишнiми не будуть.
показать весь комментарий
13.03.2022 21:06 Ответить
Розрив з Україною після 1991 року різко присадив розумові здіності москалів.
Це ж вони з Москви і такі дурні, а на околицях - так там мабуть всі двоногі взагалі без мізків...
показать весь комментарий
13.03.2022 21:22 Ответить
Расстрелять гадов! Без сожаления
показать весь комментарий
13.03.2022 23:54 Ответить
Какая, нахер, пропаганда? Все, что их интересует - это бабки и возможность грабить.
показать весь комментарий
14.03.2022 04:45 Ответить
 
 