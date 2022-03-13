Оккупанты отправляют на штурм Мариуполя добровольцев из Москвы, обманутых пропагандой, - Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В российской армии закончились пехотинцы и экипировка, и на штурм Мариуполя погнали дешевое "мясо" из Москвы, обманутое "Первым каналом".
Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Отец и сын Алексей и Виктор Солодухин из Москвы сдались в плен украинским воинам в первом же бою в Мариуполе. Они приехали добровольно убивать украинцев, им обещали, что это будет безопасно, и в результате не дали ни касок, ни бронежилетов, ни радиосвязи. А просто погнали толпой в составе 9-го полка 1-го армейского корпуса на убой, чтобы они своими труппами очертили оборонительные рубежи защитников Мариуполя.
Однако украинцы отбили атаку, 12 выживших россиян сами сдались в плен, чтобы избежать уничтожения. Так идиоты поверили пропаганде, приехали пострелять, пограбить, а здесь - война, и люди отчаянно защищают свою родину", - сообщил Бутусов, разместив видео допросов пленных оккупантов.
"Герои Мариуполя в полном окружении уже 12 суток, жители города и его защитники взяты в заложники, их непрерывно бомбит российская авиация и артиллерия, город превращен в ад. Мариуполю нужна помощь", - подчеркивает журналист.
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теперь легально убить сруского - он червь и гной а чей то сьін
раSSія країна терорист!
пачіму парєченкав НЄ єдет...???!!
в бошку пытаются так забить ложные тезисы, что уже просто возникает мысль
но не могут же так нагло врать
а они могут
- это все что нужно о них знать они идейные, будет у них возможность будут дальше убивать украинцев.
"Хто такі полонені ? - Це люди, що прийшли вас УБИВАТИ. Але в них не вийшло. " УІНСТОН ЧЕРЧІЛЬ .
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Слава нації
Смерть москалям
Теперь дистрофиков везут сюда.
смотерть видео как они мирных жителей в чечне расстреливали
смеясь
и еще много другого пересмотреть, с 14го года можно многое найти
чтобы желание жалеть пропало
пока только так
они не жалеют вас, когда расстреливают дома и школы
а продукти i в Марiуполi лишнiми не будуть.
Це ж вони з Москви і такі дурні, а на околицях - так там мабуть всі двоногі взагалі без мізків...