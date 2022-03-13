Оккупанты отправляют на штурм Мариуполя добровольцев из Москвы, обманутых пропагандой, - Бутусов. ВИДЕО

В российской армии закончились пехотинцы и экипировка, и на штурм Мариуполя погнали дешевое "мясо" из Москвы, обманутое "Первым каналом".

Об этом пишет в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Отец и сын Алексей и Виктор Солодухин из Москвы сдались в плен украинским воинам в первом же бою в Мариуполе. Они приехали добровольно убивать украинцев, им обещали, что это будет безопасно, и в результате не дали ни касок, ни бронежилетов, ни радиосвязи. А просто погнали толпой в составе 9-го полка 1-го армейского корпуса на убой, чтобы они своими труппами очертили оборонительные рубежи защитников Мариуполя.

Однако украинцы отбили атаку, 12 выживших россиян сами сдались в плен, чтобы избежать уничтожения. Так идиоты поверили пропаганде, приехали пострелять, пограбить, а здесь - война, и люди отчаянно защищают свою родину", - сообщил Бутусов, разместив видео допросов пленных оккупантов.

"Герои Мариуполя в полном окружении уже 12 суток, жители города и его защитники взяты в заложники, их непрерывно бомбит российская авиация и артиллерия, город превращен в ад. Мариуполю нужна помощь", - подчеркивает журналист.

Смотрите также: В Харькове задержан заряжающий БМ-21 "Град" Бобыкин, военнослужащий разбитой 200-й мотострелковой бригады оккупантов, - Бутусов. ВИДЕО