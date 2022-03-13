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Артиллерия и авиация оккупантов уничтожает жилые кварталы на западной окраине Мариуполя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты массированно обстреливают жилые кварталы в западной окраине Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсетях семь часов назад.

"Смотрите, что творят с Мариуполем. Это западные окраины. Нас утюжат по полной, бьют по жилым кварталам", - рассказывает мужчина на записи.

Также смотрите: Оккупанты отправляют на штурм Мариуполя добровольцев из Москвы, обманутых пропагандой, - Бутусов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Я не знаю, что тут сказать...
Тут должен говорить весь мир!
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13.03.2022 19:45
+12
****** підараси! Ну не має іншого слова.
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13.03.2022 19:51
+3
Кацапчик, чого завітав?
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13.03.2022 19:52
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Я не знаю, что тут сказать...
Тут должен говорить весь мир!
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13.03.2022 19:45 Ответить
Ну це точно будет +3 стурбованості.
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13.03.2022 19:52 Ответить
когда рашисты вместе с асадом (ну там для галочки он был) бомбили алеппо
ес что сделал?
ничего
только "зажег эльфовую башню в знак скорби" или как там было
ничего не сделали
а там под этими бомбардировками тысячи и тысячи погибли
он и так был разрушенным
а после "вкс" там ничего почти не осталось
еще и скидывали все что можно
и фосфорные бомбы и еще что то
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13.03.2022 20:02 Ответить
фосфорные уже на харьков тоже кидали-их кстати со спутника легко засечь по спектру излучения при взрыве
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13.03.2022 20:46 Ответить
Странное видео.
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13.03.2022 19:47 Ответить
Кацапчик, чого завітав?
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13.03.2022 19:52 Ответить
Ты сомневаешься в правдоподобности видео?
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13.03.2022 19:53 Ответить
****** підараси! Ну не має іншого слова.
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13.03.2022 19:51 Ответить
Они хотят разрушить Марик как Грозный...
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13.03.2022 19:57 Ответить
 
 