Артиллерия и авиация оккупантов уничтожает жилые кварталы на западной окраине Мариуполя. ВИДЕО

Российские оккупанты массированно обстреливают жилые кварталы в западной окраине Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсетях семь часов назад.

"Смотрите, что творят с Мариуполем. Это западные окраины. Нас утюжат по полной, бьют по жилым кварталам", - рассказывает мужчина на записи.

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