Артиллерия и авиация оккупантов уничтожает жилые кварталы на западной окраине Мариуполя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российские оккупанты массированно обстреливают жилые кварталы в западной окраине Мариуполя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки опубликована в соцсетях семь часов назад.
"Смотрите, что творят с Мариуполем. Это западные окраины. Нас утюжат по полной, бьют по жилым кварталам", - рассказывает мужчина на записи.
Топ комментарии
+17 Сайко Костя
показать весь комментарий13.03.2022 19:45
+12 Andrii Pushkarchuk
показать весь комментарий13.03.2022 19:51
+3 Andrii Pushkarchuk
показать весь комментарий13.03.2022 19:52
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Тут должен говорить весь мир!
ес что сделал?
ничего
только "зажег эльфовую башню в знак скорби" или как там было
ничего не сделали
а там под этими бомбардировками тысячи и тысячи погибли
он и так был разрушенным
а после "вкс" там ничего почти не осталось
еще и скидывали все что можно
и фосфорные бомбы и еще что то
закидайте кадрами полонених, вбитих парашенців, роз"******* техніки, кадрами руйнувань міст України.
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Москалям смерть!