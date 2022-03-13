Горят москали. Трофеев полная машина, - результат подрыва вражеской колонны. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате удачной операции украинских воинов была взорвана колонна российских оккупантов, сгорело несколько бензовозов и добыт грузовик боеприпасов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео события распространяется в соцсетях.
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показать весь комментарий13.03.2022 20:13
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а че это за желтые шарики или что это?
в начале видео
Шо же нам с німі дєлать, с яблокамі на снєгу?..
Однакові асоціації.
все для фронту - все для Перемоги !!! (фото, видео)
Велосипедист везет "трофейный" снаряд на багажнике своего транспортного средства.
https://t.me/ukraina24tv/19716
Из видео следует, что боеприпас украли у оккупантов и теперь везут танкистам ВСУ.
https://www.youtube.com/watch?v=d2quAray1TU