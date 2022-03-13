Горят москали. Трофеев полная машина, - результат подрыва вражеской колонны. ВИДЕО

В результате удачной операции украинских воинов была взорвана колонна российских оккупантов, сгорело несколько бензовозов и добыт грузовик боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео события распространяется в соцсетях.

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