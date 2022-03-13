В этот трудный момент я еще больше горжусь, что я украинец, - футболист Шевченко выступил во время акции в Лондоне. ВИДЕО

Известный украинский футболист, экс-тренер сборной Андрей Шевченко выступил во время акции в поддержку Украины в Лондоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Брутальний футбол.

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"Я родился в Украине. Я очень горжусь быть украинцем. В этот трудный момент я еще больше горжусь. Я благодарен нашей армии, нашему президенту и нашим людям, которые сегодня защищают нашу страну. Защищают нашу свободу.

Пожалуйста, стойте вместе. Мы всегда должны быть вместе, потому что мы вынуждены воевать за нашу страну и наш народ. Слава Украине. Слава нации. Украина превыше всего. Я с вами", - заявил Шевченко.

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