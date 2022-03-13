В этот трудный момент я еще больше горжусь, что я украинец, - футболист Шевченко выступил во время акции в Лондоне. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Известный украинский футболист, экс-тренер сборной Андрей Шевченко выступил во время акции в поддержку Украины в Лондоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Брутальний футбол.
"Я родился в Украине. Я очень горжусь быть украинцем. В этот трудный момент я еще больше горжусь. Я благодарен нашей армии, нашему президенту и нашим людям, которые сегодня защищают нашу страну. Защищают нашу свободу.
Пожалуйста, стойте вместе. Мы всегда должны быть вместе, потому что мы вынуждены воевать за нашу страну и наш народ. Слава Украине. Слава нации. Украина превыше всего. Я с вами", - заявил Шевченко.
Топ комментарии
+15 Дмитрий Чуб
показать весь комментарий13.03.2022 20:33
+14 Шимус
показать весь комментарий13.03.2022 20:26
+6 Lvbnhj
показать весь комментарий13.03.2022 20:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Це не під спідницею у Наталка Каролевської сказати.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA