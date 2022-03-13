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В этот трудный момент я еще больше горжусь, что я украинец, - футболист Шевченко выступил во время акции в Лондоне. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Известный украинский футболист, экс-тренер сборной Андрей Шевченко выступил во время акции в поддержку Украины в Лондоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Брутальний футбол.

"Я родился в Украине. Я очень горжусь быть украинцем. В этот трудный момент я еще больше горжусь. Я благодарен нашей армии, нашему президенту и нашим людям, которые сегодня защищают нашу страну. Защищают нашу свободу.

Пожалуйста, стойте вместе. Мы всегда должны быть вместе, потому что мы вынуждены воевать за нашу страну и наш народ. Слава Украине. Слава нации. Украина превыше всего. Я с вами", - заявил Шевченко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
В принципе, физически, он Украине помочь не может, но мататься по Миру и доносить проблемы страны и просить поддержки, в слоях их народов, это он может, хай занимается, каждая помощь, каждый даже звук из за угла про помощь Украине, камушек к скале, которую мы уже повесили, для отправки кацапстана в ад.
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13.03.2022 20:33
+14
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13.03.2022 20:26
+6
Прорвало Андрюшу
Це не під спідницею у Наталка Каролевської сказати.
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13.03.2022 20:24
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Прорвало Андрюшу
Це не під спідницею у Наталка Каролевської сказати.
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13.03.2022 20:24 Ответить
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13.03.2022 20:26 Ответить
А де "наташа"?
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13.03.2022 20:48 Ответить
з нами в Лондоні?
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13.03.2022 20:24 Ответить
В принципе, физически, он Украине помочь не может, но мататься по Миру и доносить проблемы страны и просить поддержки, в слоях их народов, это он может, хай занимается, каждая помощь, каждый даже звук из за угла про помощь Украине, камушек к скале, которую мы уже повесили, для отправки кацапстана в ад.
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13.03.2022 20:33 Ответить
Вся Україна об'єдналася для того, щоб здолати російських окупантів. Кожен українець робить все можливе.
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13.03.2022 20:28 Ответить
Якого ХЕРА ти там робиш,там є кому виступати і без тебе.
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13.03.2022 20:36 Ответить
Не треба Шевченко звинувачувати він в Лондоні робить набагато більше ніж де яки в Україні
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13.03.2022 20:37 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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13.03.2022 20:39 Ответить
Настоящий Украинец тот который здесь .и любит свою родину. А эти приветы накуй не нужны....
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13.03.2022 20:58 Ответить
А как он туда попал? Избранных выпускают? Свалил от войны,красавчик конечно...
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13.03.2022 21:57 Ответить
 
 