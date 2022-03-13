Подошли к этому детскому дому. Но, к сожалению, детей там не оказалось, - Кадыров поручил своим головорезам украсть украинских детей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал видео, в котором российские оккупанты сообщают Кадырову о провале операции о похищении украинских детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме, выложив соответствующее видео.
Геращенко отметил: "Кадыров поручал своему спецназу похитить украинских детей. Кадыров приехал в Украину и первое, что они делают, планируют операцию по похищению детей из детского дома. Послушайте сами, что сообщают подонку Кадырову на 20 секунде этого видео!"
"И сразу по-дерзкому подошли к детскому дому, зашли внутрь, но к сожалению детей там не оказалось"
В этом суть кадыровщины: похищение, пытки, запугивание и позерство для социальных сетей.
Детей из детдома, видимо, хотели использовать для очередной записи ПР видеоролика Кадырова".
Пожалуйста, подождите...
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НО Мы вернёмся, Грозный
Сміливостілише на діетй- сиріт вистачає.
Зворушлива історія активістки.
https://www.youtube.com/watch?v=7NlboYAx7cs&t=163s
Це ЗЕлені пробують укріпити свою владу:
- спершу оправдують "ніби правильну брехню" заради "правильної пропаганди проти кацапів"
- потім ( вже перейшли на ту стадію ) заливатимуть брехню про "зле НАТО, яке зовсім не допамагає"
- далі почнуть таврувати, як "зрадників", всіх тверезомислячих
Це шлях перетворення України в кацапію нр 2.
Такі фейки слід викривати нещадно - найкраще до того, як вони попали в західні медіа. Бо це підірве симпатії до України в світі (ціль нр 4 ЗЕ(БЕ)нератів)