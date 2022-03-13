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дети (6023) Кадыров (771)

Подошли к этому детскому дому. Но, к сожалению, детей там не оказалось, - Кадыров поручил своим головорезам украсть украинских детей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал видео, в котором российские оккупанты сообщают Кадырову о провале операции о похищении украинских детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме, выложив соответствующее видео.

Геращенко отметил: "Кадыров поручал своему спецназу похитить украинских детей. Кадыров приехал в Украину и первое, что они делают, планируют операцию по похищению детей из детского дома. Послушайте сами, что сообщают подонку Кадырову на 20 секунде этого видео!"

"И сразу по-дерзкому подошли к детскому дому, зашли внутрь, но к сожалению детей там не оказалось"

В этом суть кадыровщины: похищение, пытки, запугивание и позерство для социальных сетей.

Детей из детдома, видимо, хотели использовать для очередной записи ПР видеоролика Кадырова".
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Топ комментарии
+86
Да это чмо в Грозном. Вряд ли он под Киевом. Под хвостом у овцы гораздо уютнее
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13.03.2022 20:43
+81
ой тут его баранов прибили
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13.03.2022 20:45
+44
100%, за кадировим наші "специ" вже полюють.
Його полон/ліквідація - лише питання часу!
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13.03.2022 20:44
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Сами себя штоли сдали,выложив этот видос в тырнэт?
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13.03.2022 21:07 Ответить
Шот не вяжется..
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13.03.2022 21:09 Ответить
Ложь, ******* и провокация....****** продакшин
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13.03.2022 21:09 Ответить
Сижу в Киеве, смотрю в окно, высматриваю кадырова. Не видно чёто. может ******* уже
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13.03.2022 21:09 Ответить
Оставив всё уйдем в ночи
НО Мы вернёмся, Грозный
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13.03.2022 23:38 Ответить
120000 поліції...
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13.03.2022 21:13 Ответить
Воно вже не тільки українців а й українок боїться. Сміливості лише на діетй- сиріт вистачає.
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13.03.2022 21:16 Ответить
чгтрк перестарался
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13.03.2022 21:16 Ответить
Стыдно как ссутся ,"расийские ахвицеры".Стыдно...
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13.03.2022 21:19 Ответить
Його ще 27 лютого випустили,без паніки.Україна понад усе!
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13.03.2022 21:33 Ответить
Це точно, без Грішина ми ніяк не вправимось...
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13.03.2022 21:58 Ответить
Ну ну, вірю. І обов'язково так театрально добавив - до Києва 7 км. Клоун бородатий
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13.03.2022 21:32 Ответить
Від Києва 7 км станція метро Житомирська,може він в метро засів....
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13.03.2022 21:36 Ответить
Ирпінь - 7 км від околиці Києва.
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13.03.2022 22:34 Ответить
Ми вже перемогли.
Зворушлива історія активістки.
https://www.youtube.com/watch?v=7NlboYAx7cs&t=163s
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13.03.2022 21:38 Ответить
Ще один ФЕЙК чеченських БАРАНОЙОБ*В з підземного бункера СМЕРДЮЧОГО СЦИКЛИВОГО БАРАНОЙ*БА кадирова...!!! ПОПАДУТЬСЯ ЦІ баранойоби комусь, шкіру і скальп з них живих знімати на камеру...!!!
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13.03.2022 22:07 Ответить
Нагодуйте кадирова салом. І одразу відправте у Джаханнам на пекельні борошна
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13.03.2022 22:16 Ответить
Це вийде якийсь Аш Хазам.
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13.03.2022 22:43 Ответить
Угу, може бути.

Це ЗЕлені пробують укріпити свою владу:
- спершу оправдують "ніби правильну брехню" заради "правильної пропаганди проти кацапів"
- потім ( вже перейшли на ту стадію ) заливатимуть брехню про "зле НАТО, яке зовсім не допамагає"
- далі почнуть таврувати, як "зрадників", всіх тверезомислячих

Це шлях перетворення України в кацапію нр 2.
Такі фейки слід викривати нещадно - найкраще до того, як вони попали в західні медіа. Бо це підірве симпатії до України в світі (ціль нр 4 ЗЕ(БЕ)нератів)
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13.03.2022 23:28 Ответить
заметили, заметили, обувь уже не снимают на видео - штурмаваки, асвабадители... Дудаев был лидером...а это....
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14.03.2022 00:19 Ответить
Чеченці між собою хрюкають свинячою....дивно
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14.03.2022 18:18 Ответить
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