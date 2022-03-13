Подошли к этому детскому дому. Но, к сожалению, детей там не оказалось, - Кадыров поручил своим головорезам украсть украинских детей. ВИДЕО

Советник руководителя МВД Антон Геращенко обнародовал видео, в котором российские оккупанты сообщают Кадырову о провале операции о похищении украинских детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме, выложив соответствующее видео.

Геращенко отметил: "Кадыров поручал своему спецназу похитить украинских детей. Кадыров приехал в Украину и первое, что они делают, планируют операцию по похищению детей из детского дома. Послушайте сами, что сообщают подонку Кадырову на 20 секунде этого видео!"

"И сразу по-дерзкому подошли к детскому дому, зашли внутрь, но к сожалению детей там не оказалось"

В этом суть кадыровщины: похищение, пытки, запугивание и позерство для социальных сетей.

Детей из детдома, видимо, хотели использовать для очередной записи ПР видеоролика Кадырова".