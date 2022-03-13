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"Осталось 30% полка. Нас закидали, чем только можно - гранатометы, минометы, ПТУРы. Мы просто умираем и все", - российский оккупант о боях в Украине. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский оккупант в телефонном разговоре со своими родными рассказал, что от его полка осталась только треть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик отмечает, что потери подразделение понесло от обстрелов из разных видов оружия - гранатометов, минометов, противотанковых комплексов.

"Мы просто умираем и все. Эвакуировать нас не разрешают. Осталось только треть от полка. Всех остальных перебило. Гранатометы, минометы, ПТУРы – чем только можно было нас забрасывать. Те, кто остался жив, отступили", - рассказал он.

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Топ комментарии
+83
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13.03.2022 22:06
+58
Отак усі і подохнете.
Смерть ворогам!
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13.03.2022 22:06
+53
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13.03.2022 22:07
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Отак усі і подохнете.
Смерть ворогам!
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13.03.2022 22:06 Ответить
"Просто помираем и все" - это шедевр, двумя сдовами на 100% описал ситуацию
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13.03.2022 22:26 Ответить
Сами ответил. Их там всех положит. Ибо ***** шастать.
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14.03.2022 01:00 Ответить
Палала вата..Палала
..
Слава нації
Смерть москалям
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13.03.2022 22:06 Ответить
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13.03.2022 22:06 Ответить
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13.03.2022 22:07 Ответить
Отлично
Здохните твари!!
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13.03.2022 22:07 Ответить
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13.03.2022 22:07 Ответить
яка сумна новина.....
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13.03.2022 22:07 Ответить
Найкрутіший губернатор в Україні.
https://www.youtube.com/watch?v=csoUcyUywr8
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13.03.2022 22:07 Ответить
в нас і керуючій обороною такий
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13.03.2022 22:09 Ответить
да, красава! ))
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13.03.2022 22:11 Ответить
это постановка!
слишком культурно выражается
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13.03.2022 22:08 Ответить
Может просто десятилетку осилил в отличие от коллег?
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13.03.2022 22:49 Ответить
Это лишь начало, кацапики. Украинская машина возмездия только раскочегаривает движки.
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13.03.2022 22:08 Ответить
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13.03.2022 22:08 Ответить
Операция "Валькирия"
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13.03.2022 22:25 Ответить
Немаєв них духу, тільки рабський московитський менталітет.
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13.03.2022 23:22 Ответить
украл у кого-то..., но очень красиво.... )
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13.03.2022 22:08 Ответить
Хороший влешмоб.
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13.03.2022 22:11 Ответить
Хороший тамада и конкурсы отличные...
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13.03.2022 22:28 Ответить
Красота. Лежать по Фен-Шую. )
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13.03.2022 22:13 Ответить
Ця картинка є на ,, лініі оборони "
гарно лежить кацапня
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13.03.2022 22:20 Ответить
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13.03.2022 22:23 Ответить
Сказал бы проще:"Мама,обещанных нашим фюрером цветов,мы так и не увидели"
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13.03.2022 22:10 Ответить
.. .
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13.03.2022 22:10 Ответить
два виродка
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13.03.2022 22:12 Ответить
Это будет до 16!!! Ну сказала же)))

дура
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13.03.2022 22:11 Ответить
Якісь дивні коцабе - 37 секунд жодного матюка. Мабуть постанова
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13.03.2022 22:14 Ответить
.. .
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13.03.2022 22:14 Ответить
Ты должен помирать не просто так. Предварительно ты должен заполнить карман семечками. А уж затем помирай себе на здоровье. Держись и хорошего тебе настроения.
ПЫСЫ: про семечки не забудь.
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13.03.2022 22:15 Ответить
Смажене насіння?... Мм... Вкусняшка!
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13.03.2022 22:27 Ответить
По ходу мама і не сильно переживає. Може нарешті іпотеку закриє. )
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13.03.2022 22:15 Ответить
а кацы вкидывают что это про Мариуполь.
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13.03.2022 22:15 Ответить
кацяп мамані-"ми просто помираем!"
маманя - Да?
шукав співчуття,вона вже гроші підраховує.
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13.03.2022 22:21 Ответить
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13.03.2022 22:21 Ответить
Це добре.
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13.03.2022 22:30 Ответить
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13.03.2022 22:35 Ответить
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13.03.2022 22:39 Ответить
Фреска 14 века в Италии.
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13.03.2022 22:41 Ответить
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8323a4c0c17b53a2c33c94/izobrajenie-antihrista-na-freske-xiv-veka-5e8ee353494ff2332b4ed3ad
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13.03.2022 22:44 Ответить
Добру справу робить Юрій Бутусов, систематизуючи хроніку воєнних подій !
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24.03.2022 08:35 Ответить
 
 