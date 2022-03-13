"Вот ты где, падло. Мотолыга. Наша цель", - расчет ПТРК "Стугна" уничтожает бронированную технику оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появились кадры уничтожения вражеской техники – МТЛБ с помощью "Стуны".
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения бронетехники оккупантов опубликовал в твиттере Yuriy Kochevenko
Он отметил: "Посмотрите на филигранную работу наших специалистов по движущейся бронированной цели на украинском ПТРК "Стугна". Всего этим расчетом за сегодня уничтожено 5 единиц вражеской техники. Победим!"
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якщо це не фейк то це феєрічне позорисько
точно як на малюнку про зайчика і вовка)
позорище теє іще
У них сибір неісходима, колм раша програє - тоді і китай подумає, що з неї взяти
а укріплювати рашу за рахунок власної армії -навряд, вони не дурні
Тому лишається одне - випрошувати хоча б щось у китайців. Чого їм не шкода.
Ну, это шоб в этом году сильно не будоражить тонкую пацифистскую натуру некоторых западных политических деятелей.
Летіла Стугна, палала.
Перед нею Мотолига стояла
Перед нею Мотолига стояла
Червоним полумямам світилася
Выходит, им сказали ракет не жалеть. Это радует!!