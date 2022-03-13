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армия РФ (15385) Стугна (74)

"Вот ты где, падло. Мотолыга. Наша цель", - расчет ПТРК "Стугна" уничтожает бронированную технику оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появились кадры уничтожения вражеской техники – МТЛБ с помощью "Стуны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры уничтожения бронетехники оккупантов опубликовал в твиттере Yuriy Kochevenko

Он отметил: "Посмотрите на филигранную работу наших специалистов по движущейся бронированной цели на украинском ПТРК "Стугна". Всего этим расчетом за сегодня уничтожено 5 единиц вражеской техники. Победим!"

Смотрите также: "Цензор.НЕТ": "Осталось 30% полка. Нас закидали, чем только можно - гранатометы, минометы, ПТУРы. Мы просто помираем и все", - російський окупант про бої в Україні. АУДIО

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Топ комментарии
+71
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13.03.2022 22:17
+63
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13.03.2022 22:15
+60
У США сенатори-республіканці закликали адміністрацію президента Джо Байдена змінити курс та дозволити передання польських винищувачів МіГ-29 українцям для боротьби з російським агресором. "Досить говорити.Люди вмирають.Відправте їм літаки,які їм потрібні", - сенатор Ромні.
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13.03.2022 22:14
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13.03.2022 22:14 Ответить
Н**уй туда) фінська
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13.03.2022 22:18 Ответить
У США сенатори-республіканці закликали адміністрацію президента Джо Байдена змінити курс та дозволити передання польських винищувачів МіГ-29 українцям для боротьби з російським агресором. "Досить говорити.Люди вмирають.Відправте їм літаки,які їм потрібні", - сенатор Ромні.
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13.03.2022 22:14 Ответить
байдон просто старый бздун
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13.03.2022 22:32 Ответить
Или падло в сговоре з Путей.
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14.03.2022 00:25 Ответить
гарне заспоскійливе на ніч
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13.03.2022 22:14 Ответить
Лепота...
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13.03.2022 22:14 Ответить
Гарна робота. Слава Україні!
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13.03.2022 22:15 Ответить
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13.03.2022 22:15 Ответить
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13.03.2022 22:17 Ответить
на Молнії є новина типу "раша просить про воєнну допомогу у китаю"

якщо це не фейк то це феєрічне позорисько

точно як на малюнку про зайчика і вовка)
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13.03.2022 22:21 Ответить
что Китай может рашке поставить там оборонка не фонтан основной танк там до сих пор тип 59
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13.03.2022 22:26 Ответить
не знаю, але якщо це виявиться не фейком - краще б воно застрелилося разом із шойгою
позорище теє іще
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13.03.2022 22:32 Ответить
Там и по новее есть, сп...е копии Т 72. Не фонтан точно. Да и рубли Китаю куда девать? С валютой беда на империи...
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13.03.2022 22:43 Ответить
У них золота ссср на 350 лярдів залишилось у центробанку
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13.03.2022 23:14 Ответить
Основные активы в золоте вывезли 2 месяца назад в Британию. Не ждали таких санкций, теперь под арестом.
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13.03.2022 23:19 Ответить
Ну чув новин про заморожування активів в золоті від ВБ. США заявили, що розробляють механізми обмеження можливостей окупанта з продажу золота на світовому ринку. Зазвичай золото центробанки тримають у себе вдома
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14.03.2022 01:35 Ответить
Дурні казломорді, думають що кітайці підуть за них воювати.Цеж треба..Мені чоловік розповів що зараз скрізь по ЕС у підфлажниках на торгівельному флоті повно кітайців,на кой хрін їм проблеми через кремлівськго маньяка.
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13.03.2022 22:27 Ответить
Китай сидить на дереві як мавпа з притчі і дивиться, чим драчка закінчиться.
У них сибір неісходима, колм раша програє - тоді і китай подумає, що з неї взяти
а укріплювати рашу за рахунок власної армії -навряд, вони не дурні
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13.03.2022 22:35 Ответить
Щойно це озвучили на "Еспресо". Отже, скорше за все, правда: москалі у китайців канючать техніку.
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13.03.2022 22:50 Ответить
дурдом
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13.03.2022 22:51 Ответить
Чого ж? Якраз це передбачувано. Все, що їздило-літало-бахкало - вже в Україні (щось уже знищено, решта - на часі), *********** лишилось - кіт наплакав. Нове виготовити - проблематично: промисловість у кацапів - десь трохи краща, ніж за Середньовіччя, технологій своїх - нема і Захід не дає, поки накрадуть щось корисне - часу пройде багато.
Тому лишається одне - випрошувати хоча б щось у китайців. Чого їм не шкода.
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13.03.2022 22:58 Ответить
друг, украду в тви.... )
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13.03.2022 22:43 Ответить
тепер розплачуваться треба,погляди на небо....взглядом ***** предсмертним.....бачиш оце все в останній раз!
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13.03.2022 22:20 Ответить
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13.03.2022 22:20 Ответить
Ляпота
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13.03.2022 22:15 Ответить
По перше, це просто красиво.
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13.03.2022 22:16 Ответить
Навіть першого - достатньо.
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13.03.2022 22:23 Ответить
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13.03.2022 22:16 Ответить
"Ая я яй, ****"
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13.03.2022 22:16 Ответить
Напомнило старый игровой автомат, как торпедами по короблям гасишь
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13.03.2022 22:17 Ответить
Цей автомат кращий , модернізований з запахом смаженого москаля)
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13.03.2022 22:20 Ответить
Гетьман надбав.а дурні сміялись ".......... а то путен нападе".
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13.03.2022 22:24 Ответить
Тут почуття набагато кращі
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13.03.2022 22:22 Ответить
шмяки бум...
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13.03.2022 22:19 Ответить
повторить на бис
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13.03.2022 22:20 Ответить
Комплексу б ще мобільну всюдихідну підвіску й мазазин на 4 постріли, така собі альтернатива байрактарам для наземного бою.
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13.03.2022 22:21 Ответить
у него есть возможность стрелять с одного планшета 2 станками по 2 трубы.Станков не хватает ,ракет хватает а станков мало закупили.
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13.03.2022 22:28 Ответить
"Гарнэнько").
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13.03.2022 22:21 Ответить
Нравица не не нравица окупанты паляться
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13.03.2022 22:23 Ответить
валяться)
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13.03.2022 23:03 Ответить
Які чудові речі почали українцям на ніч показувати!
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13.03.2022 22:23 Ответить
Ми переможемо без ПВО, без винищувачів тому що ми не маємо права не перемогти , ми народ ми Українці і хай весь світ заздрить нам. За кожну жертву Маріуполя бункерний карлик відповість!!!
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13.03.2022 22:23 Ответить
Тарантіно, мовчки закурив. Можно переглядать вічно
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13.03.2022 22:24 Ответить
На 56 секунді даного відео, чути явно виражений прояв оргазму.....
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13.03.2022 22:30 Ответить
аж кончил))
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13.03.2022 22:31 Ответить
Представляешь, как кончили те, кто был в мотолыге!
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14.03.2022 11:30 Ответить
Особенно вдиос будет смешным для англоязычных, учитывая последнее "Ass"
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13.03.2022 22:32 Ответить
як гарно.....
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13.03.2022 22:33 Ответить
количество потерь кацовойска вышло на временное плато " n>13000".
Ну, это шоб в этом году сильно не будоражить тонкую пацифистскую натуру некоторых западных политических деятелей.
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13.03.2022 22:50 Ответить
Боже, рідненькі, та ви ж зробили мені настрій! Дякую!
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13.03.2022 22:52 Ответить
Не понимаю, мотолыга как цель - ноль, толку от нее такой же на поле боя. Выносится из кпвт, корда, Мухи, из РПГ-7. Почему тратят на нее дорогие Стугны? Поберегли бы их для танков, бмп, бтр.
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13.03.2022 22:53 Ответить
там могло быть до 11 жмуров + 2 экипажа
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13.03.2022 23:00 Ответить
Это верно, но если ближе не подойти, то надо использовать Стугну. Вся броня кацапов должна быть уничтожена в хлам. У них ничего не должно остаться.
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14.03.2022 09:27 Ответить
Патамушта что каждый убит или раненый москаль. каждая уничтоженная кацапская железяка не сможет больше убивать украинцев. Беречь ? Нафига? Патронов и ракет для уничтожения кацапских танков, вертолётов и другого хлама мы вам всей Европой поставляем, стреляйте не экономте...
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13.03.2022 23:06 Ответить
птур Стугны стоит $20 тыс. Как неплохая новая иномарка. Против танков-бмп-бтр - не спорю, не экономить, ибо рискованно. Но на такую шушеру как мтлб тратить ракету...
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13.03.2022 23:23 Ответить
а если на мотольіге боевой модуль стоит? бедьі может наделать много
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14.03.2022 21:13 Ответить
в оптику разглядеть что на ней стоит, и есть ли смысл тратить на нее ракету. ПТУР все таки, против танков. Стугна эту жестянку навылет пробивает. А вообще как и говорили, лучше по колоннам снабжения бить. Без них вся бронетехника встанет мертвым металлоломом.
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14.03.2022 22:25 Ответить
Як в той пісні :

Летіла Стугна, палала.
Перед нею Мотолига стояла

Перед нею Мотолига стояла
Червоним полумямам світилася
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13.03.2022 23:16 Ответить
А город подумал, ученья идут!
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13.03.2022 23:52 Ответить
обратите внимание на диалог: "Мотолыга - не наша цель" "Наша, наша, наша"
Выходит, им сказали ракет не жалеть. Это радует!!
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13.03.2022 23:59 Ответить
Отличный результат! Молодцы!
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14.03.2022 09:29 Ответить
 
 