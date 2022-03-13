Столица готовится к обороне, - обращение Кличко к киевлянам. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине
Киев продолжает жить в условиях военного положения и готовиться к обороне города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем обращении мэр столицы Виталий Кличко.
"Друзья! Дорогие киевляне! Киев продолжает жить в условиях военного положения и готовиться к обороне города. Чтобы усилить безопасность киевлян и возможности функционирования города в случае чрезвычайной ситуации, мы сегодня собрали депутатов Киевсовета и провели сессионное заседание, чтобы принять важные и безотлагательные решения", – сказал Кличко.
По словам мэра, продолжает работу и гуманитарный штаб столицы.
"Мы привлекаем помощь, создаем необходимый резерв продуктов и товаров. Привлекаем средства на приобретение снаряжения для территориальной обороны и наших бойцов-защитников. Работают и все коммунальные службы. Я благодарю всех, кто сегодня помогает – каждый своей работой и усилиями.
Спасибо нашим отважным защитникам! Спасибо волонтерам! Вместе выстоим! Слава Украине!" - сказал мэр города.
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надо подальше от Киева держать рубеж обороны
@OleksandrKolym
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13 февр.
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Вопром не в арестовиче-но мы тут после войны с вами как-то сами вспомним всем их косяки.. Но ты тут бот каким боком? как вы задольали копеечные
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Киев принял два Майдана,
два финала Евровидения,
один финал Лиги Чемпионов
и должен принять финал расиськой *********!!!