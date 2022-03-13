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Киев (24550) Кличко (4515)

Столица готовится к обороне, - обращение Кличко к киевлянам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Киев продолжает жить в условиях военного положения и готовиться к обороне города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем обращении мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Дорогие киевляне! Киев продолжает жить в условиях военного положения и готовиться к обороне города. Чтобы усилить безопасность киевлян и возможности функционирования города в случае чрезвычайной ситуации, мы сегодня собрали депутатов Киевсовета и провели сессионное заседание, чтобы принять важные и безотлагательные решения", – сказал Кличко.

По словам мэра, продолжает работу и гуманитарный штаб столицы.

"Мы привлекаем помощь, создаем необходимый резерв продуктов и товаров. Привлекаем средства на приобретение снаряжения для территориальной обороны и наших бойцов-защитников. Работают и все коммунальные службы. Я благодарю всех, кто сегодня помогает – каждый своей работой и усилиями.
Спасибо нашим отважным защитникам! Спасибо волонтерам! Вместе выстоим! Слава Украине!" - сказал мэр города.

Смотрите также: Кличко показал, как работает киевский вокзал в условиях войны. ВИДЕО
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Топ комментарии
+31
Олександр Колим


@OleksandrKolym

·
13 февр.



Гурт "Javelin" з гастролями по Україні!

Програма "Смажений бурят"

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13.03.2022 22:34
+20
Главное не сдать города - спутники Бровары Борисполь Обухов .

надо подальше от Киева держать рубеж обороны
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13.03.2022 22:34
+20
***
Киев принял два Майдана,
два финала Евровидения,
один финал Лиги Чемпионов
и должен принять финал расиськой *********!!!
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13.03.2022 22:50
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Главное не сдать города - спутники Бровары Борисполь Обухов .

надо подальше от Киева держать рубеж обороны
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13.03.2022 22:34 Ответить
непонятно на что надеется агрессор. Они что, всерьез думают штурмовать? Чем? Кем? Кадыровцами? Этими трусами, которые при любой возможности дают заднюю, если родной аул этого не видет? Да и мало среди кадыровцев желающих, после Бучи и Ирпеня. Путин реально убьет рашку от Украину.
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13.03.2022 23:30 Ответить
Олександр Колим


@OleksandrKolym

·
13 февр.



Гурт "Javelin" з гастролями по Україні!

Програма "Смажений бурят"

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13.03.2022 22:34 Ответить
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13.03.2022 22:36 Ответить
Таке враження що він тримає вільну праву щоб нанести через екран .Молодець не втік , керує
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13.03.2022 22:38 Ответить
то есть из этой новости ты решил придумать обстеб Арестовича?
Вопром не в арестовиче-но мы тут после войны с вами как-то сами вспомним всем их косяки.. Но ты тут бот каким боком? как вы задольали копеечные
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14.03.2022 01:22 Ответить
Люська ж нещодавно дзвеніла, що загрози для Києва більше немає... Чи то в неї прояв клімаксу?
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13.03.2022 22:41 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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13.03.2022 22:44 Ответить
***
Киев принял два Майдана,
два финала Евровидения,
один финал Лиги Чемпионов
и должен принять финал расиськой *********!!!
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13.03.2022 22:50 Ответить
Пидалик, уву ты уже всех ******!!!! Вчера в Новости Кавказа из Тбилиси тоже заметили что пидалик делает паникерские заявления не соответствующие действительности (!)
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13.03.2022 22:56 Ответить
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13.03.2022 23:39 Ответить
Оружие выдайте, твари!!!
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14.03.2022 00:32 Ответить
Росіяни кажуть, що у ВСУ сейчас нету боеприпасов и горючего. Західні партнери дивуються, що щодень постачають зброю і **********, та їх не вистачає... Що відбувається?...
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14.03.2022 01:52 Ответить
Французский активист захватил виллу дочери Путина в Биаррице
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14.03.2022 07:36 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331120/
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14.03.2022 07:37 Ответить
кто из наших во франции,прведите там денацификацию по полной,порвите её
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14.03.2022 07:38 Ответить
координаты https://www.google.com/maps/place/64200+%D0%91%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%86,+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/@43.4709545,-1.5908099,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd51152b0af31e33:0x40665174813a830!8m2!3d43.4831519!4d-1.558626
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14.03.2022 07:39 Ответить
пока не ******** никуда👊
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14.03.2022 07:40 Ответить
 
 