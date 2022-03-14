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артиллерия (569) 72 отдельная механизированная бригада (197)

Артиллерия 72-й ОМБ наносит огневой удар по оккупантам под Киевом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская артиллерия нанесла мощный огневой удар по позициям оккупантов в лесном массиве под Киевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, которое распространяется по сети.

Также смотрите: Украинские артиллеристы прямым попаданием уничтожили танк и две БМП оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+78
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13.03.2022 22:53
+40
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13.03.2022 23:00
+38
ахаха, вони палять вогнище в маленькому лісі під час бойових дій, на нас напала довбойоби...
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13.03.2022 22:57
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Рашистам не просто треба премію Дарвіна дати, вони на цілий фестиваль Дарвіна заслуговував...
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13.03.2022 22:56 Ответить
Зайвохромосомні ))
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13.03.2022 22:59 Ответить
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13.03.2022 22:53 Ответить
Работай, работай. Ещё много аншлагов впереди)))
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13.03.2022 23:57 Ответить
КРАСААААВИ!!!
ТАК БИ І ДИВИЛАСЯ!
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13.03.2022 22:54 Ответить
Горіть у пеклі, москалі!
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13.03.2022 22:54 Ответить
Піджарка готова!
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13.03.2022 22:55 Ответить
ахаха, вони палять вогнище в маленькому лісі під час бойових дій, на нас напала довбойоби...
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13.03.2022 22:57 Ответить
Рамзан дон Кадыров вступил в полемику
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13.03.2022 22:57 Ответить
Тоді най посповідається.
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13.03.2022 23:00 Ответить
То есть он даже и не спорит что будет ликвидирован ВСУ, норм
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13.03.2022 23:15 Ответить
ну и где он снимался? Неужели возле раздолбаного "Новуса" в Буче?
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13.03.2022 23:25 Ответить
Смерть окупантам.
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13.03.2022 22:58 Ответить
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13.03.2022 23:00 Ответить
Гарна траекторія, файні кацапи зі скоринкою 😀
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13.03.2022 23:01 Ответить
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13.03.2022 23:02 Ответить
Там в лесу их дохрена. Нужно весь лес перепахать градами чтобы деревья вверх корнями торчали
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13.03.2022 23:03 Ответить
Супер!
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13.03.2022 23:04 Ответить
Переглянув разів 15. Ідеально!
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13.03.2022 23:04 Ответить
Под Харьковом. Температура ночью -15 градусов. Солдаты ВС РФ, которых командиры держат в поле без элементарных условий, просто замерзают к утру на смерть и превращаются в стеклянных кукол.
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13.03.2022 23:11 Ответить
Белые ходоки...
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13.03.2022 23:16 Ответить
На расії таких ніжно називають падснєжнікамі. Ну, коли сніг сходить, вони і появляються. Як і належить падснєжнікам.
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13.03.2022 23:28 Ответить
Уявляю як через кілька днів (наважливо який буде кінець) мокшанє завиють що бІндровці роспялі трусікі мірним асвабадітєлям..
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14.03.2022 00:28 Ответить
Два Кена ждут своих барбей.
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14.03.2022 11:42 Ответить
В ад, твари!
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13.03.2022 23:25 Ответить
Нессыте братушки - конромарок на концерт черти еще вчера вечером допечатали, хватит на ВСЕХ !
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13.03.2022 23:35 Ответить
Як красиво! Дивишся на це - і наче бачиш, як у банку зелений борщик закипає! Бульбашки - і легенька ароматна пара!
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13.03.2022 23:38 Ответить
ЗА МАРИНЯКА !!!
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13.03.2022 23:39 Ответить
Наша арта боги війни
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13.03.2022 23:44 Ответить
надо было чеи то зажигателным чтобы сгорел лес. лес восстановится через 10 лет
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13.03.2022 23:59 Ответить
Не, такой лес 100 лет. Он две войны пережил
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14.03.2022 00:28 Ответить
Дерев шкода
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14.03.2022 00:54 Ответить
Смерть москвофашистам.
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14.03.2022 08:23 Ответить
Хорошо что сделали несколько выстрелов, но этого крайне мало. Соответственно, и потери их будут минимальные. Кто так воюет? Это похоже на полицейскую операцию, а не на войну. Войну можно выиграть только массовой заготовкой трупов врага. Где трупы?
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14.03.2022 09:06 Ответить
 
 