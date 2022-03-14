Артиллерия 72-й ОМБ наносит огневой удар по оккупантам под Киевом. ВИДЕО

Украинская артиллерия нанесла мощный огневой удар по позициям оккупантов в лесном массиве под Киевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, которое распространяется по сети.

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