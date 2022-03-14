Активист проник на виллу дочери Путина во Франции, сменил замки и пригласил туда беженцев. ВИДЕО
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Французский активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой в Биаррике, сменил в доме замки и пригласил туда беженцев из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает УНІАН со ссылкой на The Insider.
На вилле Тихоновой 8 спальных мест и три ванны. Также в доме активист нашел разные документы на имя бывших владельцев здания – бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова и друга президента РФ Геннадия Тимченко.
Информация о том, что Путин вкладывает деньги в недвижимость на Атлантическом побережье, публиковалась политиком Александром Беляевым еще в 1996 году, речь шла о деньгах, украденных из мэрии Петербурга по схеме, разоблаченной Мариной Салье, и выведенных через австрийские счета. Путин эти обвинения яростно отвергал и, как писала тогда пресса, утверждал, что даже не знает, где находится Атлантическое побережье.
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Хло пішов до Сі просити допомоги у війні з Україною.
Не з НАТО, не з США, а з Україною.
Вдумайтесь: одна ядерна держава просить іншу ядерну державу допомогти перемогти безядерну країну.
Думаю, Сі його пошле. Китай ніколи не стане на сторону лузера.
яке розвалиться поки до України довезуть
Даже думаю они еще женаты. Пусть не официально.