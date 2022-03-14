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Активист проник на виллу дочери Путина во Франции, сменил замки и пригласил туда беженцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Французский активист Пьер Афнер проник на виллу дочери Владимира Путина Екатерины Тихоновой в Биаррике, сменил в доме замки и пригласил туда беженцев из Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  УНІАН  со ссылкой на The Insider.

На вилле Тихоновой 8 спальных мест и три ванны. Также в доме активист нашел разные документы на имя бывших владельцев здания – бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова и друга президента РФ Геннадия Тимченко.

Информация о том, что Путин вкладывает деньги в недвижимость на Атлантическом побережье, публиковалась политиком Александром Беляевым еще в 1996 году, речь шла о деньгах, украденных из мэрии Петербурга по схеме, разоблаченной Мариной Салье, и выведенных через австрийские счета. Путин эти обвинения яростно отвергал и, как писала тогда пресса, утверждал, что даже не знает, где находится Атлантическое побережье.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путина тяжелая болезнь, провоцирующая мозговые расстройства, - Daily Mail

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+52
Добре синку, добре
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13.03.2022 23:45
+46
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

·
1 ч



Хло пішов до Сі просити допомоги у війні з Україною.
Не з НАТО, не з США, а з Україною.
Вдумайтесь: одна ядерна держава просить іншу ядерну державу допомогти перемогти безядерну країну.
Думаю, Сі його пошле. Китай ніколи не стане на сторону лузера.
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13.03.2022 23:46
+34
ай молодец !
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13.03.2022 23:45
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Добре синку, добре
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13.03.2022 23:45 Ответить
ай молодец !
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13.03.2022 23:45 Ответить
ах же ж молодець!
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13.03.2022 23:46 Ответить
Йозеф Кнехт@jozefkneht1

·
1 ч



Хло пішов до Сі просити допомоги у війні з Україною.
Не з НАТО, не з США, а з Україною.
Вдумайтесь: одна ядерна держава просить іншу ядерну державу допомогти перемогти безядерну країну.
Думаю, Сі його пошле. Китай ніколи не стане на сторону лузера.
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13.03.2022 23:46 Ответить
хто зна...у Китаю свої інтереси
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13.03.2022 23:53 Ответить
ну она еще сплясать может сто то этакое
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14.03.2022 00:02 Ответить
Китай продасть (за останні доляри) якесь китайське гівно,
яке розвалиться поки до України довезуть
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14.03.2022 00:26 Ответить
і точно не в тому, щоб раша перемогла Україну, Китай нічого не роблячи прибере конкурента парашку
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14.03.2022 07:28 Ответить
Це ще раз доводить, що погрози пуйла ядерною зброєю - просто блеф.
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14.03.2022 00:23 Ответить
Катюха буде каву всім розносити )
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13.03.2022 23:46 Ответить
***** - щур. І по гороскопу і по життю.
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13.03.2022 23:47 Ответить
Вот один достойный француз! Это не тот ли который извращенцу макрону леща влепил?
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13.03.2022 23:50 Ответить
)(уйло знову ракети у відчаї запустить
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13.03.2022 23:50 Ответить
щас он вспомнит где находится это атлантическое побережье))
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13.03.2022 23:50 Ответить
Тільки гидко у тому будинку мешкати.
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13.03.2022 23:52 Ответить
Скоро прийдемо на алтай до його сховища)))
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13.03.2022 23:53 Ответить
на Урал. Гора Ямантау
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13.03.2022 23:57 Ответить
Габишеву тепер йти набагато ближче.
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14.03.2022 01:08 Ответить
Відріжемо зв"язок, заваримо двері, щоб воно не вилізло, а над вентиляційним отвором поставимо громадську вбиральню.
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14.03.2022 01:07 Ответить
П'єр 👏👏👏
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13.03.2022 23:53 Ответить
Жаль этой люхи там нет, можно было бы в заложники взять и отрезать по пальцу
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13.03.2022 23:53 Ответить
Ото ты жосткий, нуно на органы попилить.
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13.03.2022 23:56 Ответить
не жестокий а справедливый - за все что эти суки тут натворили 95% росиянцев нужно через мясорубку перекрутить два раза - туда и обратно
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13.03.2022 23:59 Ответить
ты её видел? страшнее крюгера
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13.03.2022 23:57 Ответить
Плюс з водярою зараз напряг )))
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14.03.2022 02:57 Ответить
Бачу що не москаль.
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13.03.2022 23:55 Ответить
ДАМОООЙ -в гыленжик , духовный и скрепный
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13.03.2022 23:55 Ответить
А що скаже Макрон?
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13.03.2022 23:56 Ответить
Прочитала "Активист проник... путин.." Аж сердце от счастье йокнуло... но рано обрадовалась
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14.03.2022 00:00 Ответить
Францобендеровець!)
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14.03.2022 00:01 Ответить
Нападение на Украину началось с развода Путина. Этот негодяй, заранее, вывел свою жену из под огня. Выдав за подставное лицо.
Даже думаю они еще женаты. Пусть не официально.
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14.03.2022 00:52 Ответить
Villa can take much more than 8 people. Probably 40.
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14.03.2022 01:08 Ответить
Підбиралися до грошей, майна, хат їх дітей. Продовжить логічний ланцюг - хто будуть наступні перед нима? Отож.
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14.03.2022 01:44 Ответить
Вряд ли это правда. Какой техники не хватае в раши? Танков, самолетов, пушек? Ихние потери не составляют и 10% от состава ВС РФ. Разве что Джевелины попросят, но у них есть свой Корсет, хвастались.
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14.03.2022 05:50 Ответить
оце француз так француз! мабуть цим мудакам мстить за 1812 рік.я ця ублюдочна дочка-в крим.
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14.03.2022 06:03 Ответить
НЕВІДОМОМОУ АКТИВІСТУ-РЕСПЕКТ...
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14.03.2022 06:15 Ответить
Гарна ідея 🤓
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14.03.2022 10:48 Ответить
лучше бы взорвал её вместе с этой ******!
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14.03.2022 11:23 Ответить
 
 