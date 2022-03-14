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ВСУ уничтожили вражеский пункт управления. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеский пункт управления огнем артиллерии.
Видео обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
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+33 MrC
показать весь комментарий14.03.2022 00:09
+33 Marko Lukash
показать весь комментарий14.03.2022 00:11
+29 Alex Vassago
показать весь комментарий14.03.2022 00:10
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Правильно, что не дали, оружие и патроны хоть достанутся тому, кто умеет хорошо стрелять и хорошо бегать.
У украинцев - Батькiвщина - от слова Батько. У кацапья - Отчизна - от слова Отчим...
Ведь знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Всей птичке двуглавой пи*дец!
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
А біля села Василівка. Українська армія розбила ворога вщент.
Джавелино.Джавелино
Рідна Джавелино,файна Джавелино