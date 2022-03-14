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"Мы проходим самое страшное испытание в нашей истории": Обращение Зеленского к украинцам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Обращение президент опубликовал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
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14.03.2022 00:16
+14
Він помиляється, це найстрашніше випробування лише для нашого покоління, на долю нашої країни практично кожного століття випадали аналогічні, лише в минулому столітті тричі, голодомори, друга світова, комуністичні репресії... ми так чи інакше вистоїмо і відродимо нашу державу, але скільки життів нам це буде коштувати...
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14.03.2022 00:19
+12
если ты не сдашь Украину зеленое ... то будет все ок , только из-за тебя везде зрада... подготовки к обороне00, Херсон забрали на раз два, ракетные программы закрыл, в Мариуполе столько людей сгнобил ... можно хоть что-то было сделать... вокруг тебя одни ермаки да нарики...
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14.03.2022 00:24
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Тримайся пане Президент!
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14.03.2022 00:16 Ответить
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14.03.2022 00:16 Ответить
Мочите бурятов!
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14.03.2022 00:17 Ответить
Він помиляється, це найстрашніше випробування лише для нашого покоління, на долю нашої країни практично кожного століття випадали аналогічні, лише в минулому столітті тричі, голодомори, друга світова, комуністичні репресії... ми так чи інакше вистоїмо і відродимо нашу державу, але скільки життів нам це буде коштувати...
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14.03.2022 00:19 Ответить
він не помиляється - йому покуй!
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14.03.2022 00:23 Ответить
Ми, нарешті, створили НАЦІЮ. Тепер, ще треба вибороти для неї країну
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14.03.2022 00:21 Ответить
если ты не сдашь Украину зеленое ... то будет все ок , только из-за тебя везде зрада... подготовки к обороне00, Херсон забрали на раз два, ракетные программы закрыл, в Мариуполе столько людей сгнобил ... можно хоть что-то было сделать... вокруг тебя одни ермаки да нарики...
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14.03.2022 00:24 Ответить
а скоріше подумати про ППО не можна було? чи "мір в глазах" пуйла заважав??? та й що тобі, мені і зеленому пі...ку НАТО винне? без нато чим би воно воювало???
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14.03.2022 00:56 Ответить
Ты хочешь об этом сейчас поговорить ? Мало нам врагов , так еще и свои ... нашли время.
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14.03.2022 00:52 Ответить
Не хочу. Но приходится, когда читаю восторженные вопли зелебобиков о лучшем президенте. Хотя и понимаю, что это бесполезно, так как они 2+2 не в состоянии сложить, а уж что такое "причинно-следственная связь" для них вообще непонятный набор слов.
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14.03.2022 14:21 Ответить
Це найкращий президент України.
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14.03.2022 00:37 Ответить
Сарказм недоречний .
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14.03.2022 02:21 Ответить
В нас таке робиться в державі....
Величати можна лише ЗСУ
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14.03.2022 06:16 Ответить
Смерть цапам! Цапи не мають право на життя!
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14.03.2022 00:43 Ответить
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14.03.2022 02:36 Ответить
 
 