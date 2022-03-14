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"Мы проходим самое страшное испытание в нашей истории": Обращение Зеленского к украинцам. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.
Обращение президент опубликовал в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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