По меньшей мере, трое гражданских погибли в результате бомбардировки Ахтырки, - мэр Кузьменко. ВИДЕО
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В результате ночной авиабомбардировки Ахтырки погибли по меньшей мере трое мирных жителей города.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в видеообращении на Фейсбуке сказал мэр Ахтырки Павел Кузьменко.
"Ночью была авиабомбардировка частного сектора Ахтырки, жилых домов. Погибли по меньшей мере три человека, других еще не нашли", - сказал мэр.
Он отметил, что его часто упрекают в том, что он снимает видео разрушений, нанесенных врагом, однако, по его словам, он не снимает никаких стратегических объектов, только жилищный сектор, чтобы засвидетельствовать, как враг "воюет" с гражданским населением.
"К сожалению, сегодня пока нет защиты от авиаударов, ее нет у всей страны. Все люди мира просят: дайте защиту, закройте небо над Украиной. Те летчики, которые бомбят город Ахтырку, должны знать, что они убивают мирное население", - добавил Кузьменко.
Кузьменко подчеркнул, что Ахтырка – это форпост Украины.
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