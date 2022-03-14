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По меньшей мере, трое гражданских погибли в результате бомбардировки Ахтырки, - мэр Кузьменко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В результате ночной авиабомбардировки Ахтырки погибли по меньшей мере трое мирных жителей города.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в видеообращении на Фейсбуке сказал мэр Ахтырки Павел Кузьменко.

"Ночью была авиабомбардировка частного сектора Ахтырки, жилых домов. Погибли по меньшей мере три человека, других еще не нашли", - сказал мэр.

Он отметил, что его часто упрекают в том, что он снимает видео разрушений, нанесенных врагом, однако, по его словам, он не снимает никаких стратегических объектов, только жилищный сектор, чтобы засвидетельствовать, как враг "воюет" с гражданским населением.

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"К сожалению, сегодня пока нет защиты от авиаударов, ее нет у всей страны. Все люди мира просят: дайте защиту, закройте небо над Украиной. Те летчики, которые бомбят город Ахтырку, должны знать, что они убивают мирное население", - добавил Кузьменко.

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Кузьменко подчеркнул, что Ахтырка – это форпост Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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чим далі триватиме ця війна, тим відчутніше кожна загибель здаватиметься лише статистикою. В цьому і полягає трагічність всіх війн...
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14.03.2022 09:28 Ответить
Російська православна церква в Амстердамі заявила про розрив зв'язків із Московським патріархатом через війну в Україні

Священнослужителі одностайно заявили, що більше не можуть функціонувати у складі Московського патріархату та забезпечувати духовно безпечне середовище віруючих. Про це повідомляє видання The Guardian.

У заяві йдеться, що російська православна парафія святителя Миколи Мирлікійського звернулася до російського архієпископа Нідерландської єпархії, що знаходиться в Гаазі, з проханням надати церкві "канонічне звільнення". Духовенство парафії заявило, що вони звернулися з проханням приєднатися до Вселенського Константинопольського патріархату, що базується у Стамбулі православному відділенню, яке вважається суперником Російської православної церкви.
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14.03.2022 08:54 Ответить
Горіть у пеклі москалі.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 09:01 Ответить
Микола Тищенко втік з сім'єю на Закарпаття не дивлячись на заборону

Народного депутата від фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка помітили у кафе на Закарпатті. Це при тому, що раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав парламентарів не покидати Київ - про це повідомила блогерка Лілія Багінова.

Водночас Микола Тищенко не брав участі в останньому засіданні ВР України де приймалися важливіші питання захисту України.

В своєму телеграмканалі він написав: « Я на місці. Ми, Команда Президента, працюємо цілодобово. Останні дні займаюсь налагодженням постачань гуманітарних вантажів та захисного спорядження для наших територіальних оборон та хлопців на передовій. Все буде Україна! Зберігайте спокій, ми переможемо!».

От реальне лице головного Слуги народу Закарпаття!
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14.03.2022 09:07 Ответить
За одного убитого ни за что украинского гражданского
Разве
Не следует западу выпустить 100 ракет и уничтожить бандита путина и его работоспособные ядерные ракеты?
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14.03.2022 09:19 Ответить
В тім-то й річ, що ці шакали знають, що вбивають мирне населення. Вони, підори, все знають
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14.03.2022 09:46 Ответить
 
 