Войска РФ снова обстреляли Николаевщину: есть проблемы со связью, - глава ОВА Ким. ВИДЕО

Николаевщину снова обстреляли, есть проблемы со связью.

Об этом в Телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

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"Нас снова обстреляли. Ударили город Снигиревка, жилые дома. Сейчас есть проблема со связью. Мы восстанавливаем. Тревога не отменяется, мы не знаем что у этих дураков в голове", – сказал глава ОВА.

Он также отметил, что нанесен новый удар по городам Первомайское и Первомайск. Последствия сейчас уточняются.

Отмечается, что с утра в Николаеве есть перебои с работой телевизионных каналов.

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