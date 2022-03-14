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Войска РФ снова обстреляли Николаевщину: есть проблемы со связью, - глава ОВА Ким. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Николаевщину снова обстреляли, есть проблемы со связью.

Об этом в Телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Нас снова обстреляли. Ударили город Снигиревка, жилые дома. Сейчас есть проблема со связью. Мы восстанавливаем. Тревога не отменяется, мы не знаем что у этих дураков в голове", – сказал глава ОВА.

Он также отметил, что нанесен новый удар по городам Первомайское и Первомайск. Последствия сейчас уточняются.

Отмечается, что с утра в Николаеве есть перебои с работой телевизионных каналов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия утреннего обстрела города Снигиревка Николаевской области: "П#здец! Вокруг домов нет". ВИДЕО

Войска РФ снова обстреляли Николаевщину: есть проблемы со связью, - глава ОВА Ким 01

Автор: Анастасія Потіха
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14.03.2022 09:33 Ответить
рашиSSька ********* має бути спалена!!!
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14.03.2022 10:02 Ответить
 
 