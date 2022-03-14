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"Вместе мы - непреодолимая сила", - главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил Украину с Днем добровольца. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил Украину с Днем добровольца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"С Днем Украинского Добровольца! Вместе мы – непреодолимая сила! Спасибо за выбор решительных. Вместе к Победе", - написал он на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал видеоролик к празднику.

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День украинского добровольца – это праздник в честь украинских добровольцев, отмечается в Украине ежегодно 14 марта. В этот день 2014 первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии образовался 1 БОТ НГУ им. Кульчицкого.

Праздник был введен 17 января 2017 года Верховной Радой Украины с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, содействие дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, усилению общественного внимания и заботы к участникам добровольческих формирований и в поддержку инициатив.
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Топ комментарии
+29
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.03.2022 09:54
+16
Слава Нації!!!
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14.03.2022 10:01
+13
Героям Слава!!!
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14.03.2022 10:00
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.03.2022 09:54 Ответить
Слава Нації!!!
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14.03.2022 10:01 Ответить
Смерть ворогам!
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14.03.2022 10:41 Ответить
Залужний, дякую! Ви станете украінським Маннергеймом!
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14.03.2022 10:04 Ответить
Героям Слава!!!
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14.03.2022 10:00 Ответить
Слава Нації !
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14.03.2022 10:01 Ответить
смерть ********* !!!
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14.03.2022 10:07 Ответить
Війна почалася в ніч після дня російської армії, на день українського Добровольця вже отримано стратегічну перевагу. Яке там далі свято, бо до 8 травня довгенько чекати. Може на день Дурня буде перемога над армією Дурнів? 🤭
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14.03.2022 10:03 Ответить
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14.03.2022 10:06 Ответить
Цікавий комент
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14.03.2022 10:09 Ответить
Маскву захоплять мусульмани
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14.03.2022 10:14 Ответить
Будут земли оккупированные чеченцами
Кстати , пока кадыровцы под Киевом шастают - в мацкве сделают переворот и застрелят хутина
а потом и кадырку
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14.03.2022 10:20 Ответить
До дупи мені ваше рускоязичноЄ в Києві. Чума на вас!
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14.03.2022 10:32 Ответить
Треба в орків відібрати слово Русь . Вони - орда
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14.03.2022 10:34 Ответить
Латиніна певно не знає, що Русь була одна. І ніхто не називав її саме Київською. Будь-яке множення поняття Русь існує на догоду брехням москалів, аби примазатися до нашої історії. Ви скажете: а Біла Русь? - Давня збірна назва - Литва. А князівств там було не одне. Скажімо більшості школярам відомо Полоцьке князівство.
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14.03.2022 15:45 Ответить
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14.03.2022 10:13 Ответить
Новый тренд в политике:

Рос армия совершила диверсионный удар по Беларуси.
Лукашенко: Какой удар? Небыло никакого удара!

Росия попросила военную помощь у Китая.
Китай: Никто у нас ничего не просил!

Росия нанесла удар беспилотнтком по Загребу.
Блок НАТО : .......... (вообще тишина)
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14.03.2022 10:13 Ответить
Головне - не образити права лгбт і т.д.
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14.03.2022 10:23 Ответить
///
Украинский фермер увез трактором трофейный российский "Град": видео

https://t.me/dneproperativ/23562

Война продолжается третью неделю, но украинцы не сдаются!
Прекрасный пример заснятый на видео - фермер, который "конфисковал" российскую артиллерийскую установку "Град" на тракторе.
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14.03.2022 13:36 Ответить
 
 