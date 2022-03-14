Виталий Ким подарил патрульным Николаева кабриолет с пулеметом. ВИДЕО

Патриотическая машина BMW оснащена пулеметом от главы Николаевской ОВА и отныне пригодится патрульной полиции области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео в телеграм-канале главы Николаевской ОВ Виталия Кима.

"Николаев – это Украина. Берем на вооружение!", - отметили правоохранители.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли авиаудар по школе в Николаеве, - Ким. ВИДЕО