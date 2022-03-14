Виталий Ким подарил патрульным Николаева кабриолет с пулеметом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Патриотическая машина BMW оснащена пулеметом от главы Николаевской ОВА и отныне пригодится патрульной полиции области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео в телеграм-канале главы Николаевской ОВ Виталия Кима.
"Николаев – это Украина. Берем на вооружение!", - отметили правоохранители.
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+34 Переворот Сознания
показать весь комментарий14.03.2022 10:29
+32 Вася Шевченко f77d76ba
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+31 Стрелок
показать весь комментарий14.03.2022 10:47
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Пожалуйста, подождите...
щоб їх покласти... вони мають хочаб стояти.
Подарунок гарнийЩе б броньований....Мер -вогонь!Хай щастить.Бережіть себе хлопці.
Сейчас бы , что-то цвета хаки нормально было бы …👍