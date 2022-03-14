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Николаев (2009) патрульная полиция (1791) Ким Виталий (235)

Виталий Ким подарил патрульным Николаева кабриолет с пулеметом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Патриотическая машина BMW оснащена пулеметом от главы Николаевской ОВА и отныне пригодится патрульной полиции области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видео в  телеграм-канале главы Николаевской ОВ Виталия Кима.

"Николаев – это Украина. Берем на вооружение!", - отметили правоохранители.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Виталик, ты красавэлло!
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14.03.2022 10:29
+32
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14.03.2022 10:31
+31
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14.03.2022 10:47
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Виталик, ты красавэлло!
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14.03.2022 10:29 Ответить
Я таки дико извиняюсь, а где так называемые Анонимусы? Они говорили, что там чуть ли не всю рашу положат...
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14.03.2022 10:31 Ответить
не положать ,це неможливо..кібер атаки то так..і зараз теж йдуть кібератаки..
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14.03.2022 10:35 Ответить
Каждый день идут атаки (успешные) на российские ресурсы: правительственные сайты, информационные ресурсы, банки, платежные системы, интернет магазины...то, что вы этим не интересуетесь - не значит, что это не делается.
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14.03.2022 10:41 Ответить
Более того - ломали даже российские телеканалы, запуская в эфир российских телеканалов - украинские.
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14.03.2022 10:43 Ответить
Особливо деякі придурки тут вірили що анонімуси захопили рашистські супутники і обурювались коли їм говорили що це дешевий фейк.
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14.03.2022 10:59 Ответить
Вы так говорите, как-будто они вам что-то должны... Зайдите в твиттер, подпишитесь на их каналы и убедитесь, что они за час делают больше,чем вы за всю свою жизнь для Украины сделали...
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14.03.2022 11:30 Ответить
а як вони взломають і покладуть приміром дерев'яний сральник в городі?

щоб їх покласти... вони мають хочаб стояти.
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14.03.2022 11:42 Ответить
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14.03.2022 10:31 Ответить
Перший - Марченко, а другий - Кім
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14.03.2022 10:34 Ответить
Класс
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14.03.2022 10:32 Ответить
Джеймс Бонд нервно курит в углу
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14.03.2022 10:34 Ответить
ну ви загнули..Aston Martin вам подавай
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14.03.2022 10:38 Ответить
Махно обзавидовался бы.
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14.03.2022 10:37 Ответить
Це нормально: швидка маневрена машина з потужним кулеметом. Це хоч щось, на відміну від пустопорожнього пафосного патякання окремих чиновників і телеведучих.
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14.03.2022 10:42 Ответить
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14.03.2022 10:42 Ответить
Прикольно, але там така віддача, що скоріше за усе машина посипиться...
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14.03.2022 10:43 Ответить
Не посипеться а буде щвидше їхати
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14.03.2022 11:50 Ответить
Хах...нормальная тачанка...жаль только, в современной войне тачанки не так функциональны.
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14.03.2022 10:44 Ответить
Думаю для боротьби з дронами саме те, швидко під'їхали, відстрілялись і поїхали.
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14.03.2022 15:12 Ответить
Хотілось би від позитивного мера почуть і побачить про кіборга "Марчелло" і його роль в обороні Миколаєва.

Подарунок гарнийЩе б броньований....Мер -вогонь!Хай щастить.Бережіть себе хлопці.
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14.03.2022 10:45 Ответить
А можна так само вчинити й на банковій разом з квартирами та майном і Кончу Заспу теж передати ..?)
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14.03.2022 10:45 Ответить
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14.03.2022 10:47 Ответить
BMW начали поставлять спецавтомобили для самообороны Украины!
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14.03.2022 11:00 Ответить
Піариться, наступник зелі
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14.03.2022 11:09 Ответить
єврея поміняти на корейця, це трохи занадто
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14.03.2022 11:38 Ответить
Поміняй на смарчкіжуя Пєтю.
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14.03.2022 12:23 Ответить
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14.03.2022 12:41 Ответить
а Петя вже не єврей?
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14.03.2022 13:02 Ответить
BANDERMOBILI shchas v trende
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14.03.2022 11:11 Ответить
Так от ти який - бандеромобіль
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14.03.2022 11:14 Ответить
Цікаво,яка віддача при пострілах.Певно,гойдає,як шаланду в шторм.(не кажучи про малий дорожний просвіт).
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14.03.2022 11:26 Ответить
Красивенький тюнинг , но не слишком ли яркий ???
Сейчас бы , что-то цвета хаки нормально было бы …👍
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14.03.2022 11:29 Ответить
Відкрите авто з кулеметом...хороша ціль. Для чого цей дешевий піар? Краще би ці гроші віддали на те що волонтери ВОЛАЮТЬ не можуть придбати.
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14.03.2022 11:44 Ответить
Он - идиот. Для местных это не новость.
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14.03.2022 12:25 Ответить
А чем она хуже пулемётной тачанки ?
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14.03.2022 13:49 Ответить
Vot scas budut drazati rusafasysty pri vide etava banderamabilia 😄
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14.03.2022 11:56 Ответить
и чем она практически поможет. открытый автомобиль.. легкая цель.. уничтожить то ее просто будет
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14.03.2022 12:13 Ответить
Віталік понт, як завжди. 24-28.02 готував аквафреш, забивши на оборону області. Потугами військових і звичайних миколаївців область не лягла. А ще ціною десятків життів хлопців я які на блокпостах стояли з автоматом на 10-х. І Віталік різко став народним героєм. Патріот борець!
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14.03.2022 12:22 Ответить
Ни о чём.
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14.03.2022 12:59 Ответить
Понты
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14.03.2022 14:01 Ответить
Як на мене - це вже сильно тхне піаром - при чому недоречним в цій ситуації.
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14.03.2022 14:03 Ответить
Невгамовні піарасти...
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14.03.2022 18:16 Ответить
 
 