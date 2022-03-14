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Оккупанты нанесли авиаудар по Черниговскому политехническому университету. ВИДЕО

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Российские оккупанты в ходе ночного удара разрушили корпус Черниговского политехнического университета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"Записываю видео возле Черниговской политехники – еще один "военный" объект, который был разбит сегодня, уничтожен ночью врагом. Мне тяжело на это смотреть. Потому что, во-первых, я заканчивал этот университет в 1999 году. Во-вторых, являюсь председателем наблюдательного совета этого заведения. Но они ответят за это преступление, 100%", - подчеркнул Чаус.

Глава ОГА отметил, что ситуация в области не претерпела существенных изменений. Нежин был ночью обстрелян "Ураганами", без потерь гражданского населения (информация уточняется). По Чернигову также под утро совершались авиаудары.

"Наши Вооруженные Силы работают эффективно, наносят мощные удары вражеской технике по всей территории области. Вчера сбили самолет над Черниговом, враг потерял еще один борт. Им осталось недолго, но нам нужно еще немного потерпеть. Особенно я обращаюсь к тем громадам, которые сегодня находятся во временном окружении, к ним нет доступа. Есть громады, по которым постоянно, методично производятся обстрелы. Есть громады, которые более или менее в спокойном состоянии, хотя и в состоянии войны. Все громады между собой взаимодействуют, координируются на уровне районных военных администраций. Где имеем возможность, помогаем и периодически передаем продукты питания и лекарства. Там, где не имеем, уважаемые люди, нужно потерпеть немного. Мы понимаем, как вам тяжело. Мы понимаем, как может быть тяжело без хлеба, без других продуктов, но мы пытаемся по каждому населенному пункту там, где временно находится враг, найти канал передачи продуктов и лекарств", – сказал Чаус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чернигов без отопления и воды, электроснабжение частично восстановили, - Чаус. ВИДЕО

Глава Черниговской ОГА добавил, что будет общаться с центральной властью по поводу организации из Чернигова "зеленого коридора". Как только будет решение – сразу сообщит.
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Избыточность хромосом лечится хорошим стингером или другим средством ПВО. Но пока лекарства запаздывают. Увы...
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14.03.2022 10:38 Ответить
Чому орда не дійшла до Европи ?

тому що богато гір і ОБОЗ ВАЖКО ПРОТЯГНУТИ

БЕЗ обозу армія на чужий землі -нулева

ТОМУ ТРЕБА НІЩІТИ ОБОЗИ ОРКІВ УСІМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ( і на російской і на белоруской землі)
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14.03.2022 10:43 Ответить
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14.03.2022 10:44 Ответить
А что ещё можно было ожидать? Ведь образование - враг номер 1 быдлофашистам.
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14.03.2022 10:48 Ответить
Чернигов снова бомбят..снова человеческие жертвы( даже без уточнений) снова разрушения....у меня просто крик души...уж простите....АЛЕКСАНДР КРАСНОЯРЦЕВ какого буя я знаю это имя..... с какого мля оно еще живое.... я уже видела ДВА видео допроса этой ссуки, а сегодня слышу, как оно жуя сопли ПОЗДРАВЛЯЕТ свою свиноматку, которая этого ушлёпка выродила с ********* РОЖДЕНИЯ
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14.03.2022 11:25 Ответить
Удар по гостиннице в Чернигове они аргументировали тем, что там разместились "иностранные наёмники". Какие "нацики" засели в политехе?
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14.03.2022 11:32 Ответить
Ехх, жалко мою шарагу(😢
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14.03.2022 12:20 Ответить
,,Надо ещё немного потерпеть.".. бедный украинский народ не терпилы!
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14.03.2022 12:37 Ответить
Одичалые считают, что знания - это здание, а не люди и их разум и сознание.
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14.03.2022 13:01 Ответить
 
 