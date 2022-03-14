Оккупанты нанесли авиаудар по Черниговскому политехническому университету. ВИДЕО

Российские оккупанты в ходе ночного удара разрушили корпус Черниговского политехнического университета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

"Записываю видео возле Черниговской политехники – еще один "военный" объект, который был разбит сегодня, уничтожен ночью врагом. Мне тяжело на это смотреть. Потому что, во-первых, я заканчивал этот университет в 1999 году. Во-вторых, являюсь председателем наблюдательного совета этого заведения. Но они ответят за это преступление, 100%", - подчеркнул Чаус.

Глава ОГА отметил, что ситуация в области не претерпела существенных изменений. Нежин был ночью обстрелян "Ураганами", без потерь гражданского населения (информация уточняется). По Чернигову также под утро совершались авиаудары.

"Наши Вооруженные Силы работают эффективно, наносят мощные удары вражеской технике по всей территории области. Вчера сбили самолет над Черниговом, враг потерял еще один борт. Им осталось недолго, но нам нужно еще немного потерпеть. Особенно я обращаюсь к тем громадам, которые сегодня находятся во временном окружении, к ним нет доступа. Есть громады, по которым постоянно, методично производятся обстрелы. Есть громады, которые более или менее в спокойном состоянии, хотя и в состоянии войны. Все громады между собой взаимодействуют, координируются на уровне районных военных администраций. Где имеем возможность, помогаем и периодически передаем продукты питания и лекарства. Там, где не имеем, уважаемые люди, нужно потерпеть немного. Мы понимаем, как вам тяжело. Мы понимаем, как может быть тяжело без хлеба, без других продуктов, но мы пытаемся по каждому населенному пункту там, где временно находится враг, найти канал передачи продуктов и лекарств", – сказал Чаус.

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Глава Черниговской ОГА добавил, что будет общаться с центральной властью по поводу организации из Чернигова "зеленого коридора". Как только будет решение – сразу сообщит.