Разрушения в Мариуполе после обстрелов. ВИДЕО
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Постоянные артиллерийские и авиаудары российских захватчиков нанесли Мариуполю значительный ущерб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой зафиксированы разрушения в одном из районов города, который упорно противостоит захватчикам.
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Он говорит что всё идет по плану. Это такой ваш план?
Где ракетная программа? Где броники? Где каски? Почему без единого выстрела пропустили орду через Чонгар?........ И множество ГДЕ и ПОЧЕМУ...
Кровь граждан Украины не только на руках москальской орды, но и на руках Зе-шоблы, которая 3 года только "******* и *******, *******, и *******" - как говорил Глобородько.