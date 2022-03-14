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Разрушения в Мариуполе после обстрелов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Постоянные артиллерийские и авиаудары российских захватчиков нанесли Мариуполю значительный ущерб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой зафиксированы разрушения в одном из районов города, который упорно противостоит захватчикам.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Азов в Мариуполе филигранно уничтожает технику оккупантов в городской застройке. ВИДЕО
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Аристович скажет что это тоже эксцесс исполнителя?
Он говорит что всё идет по плану. Это такой ваш план?
Где ракетная программа? Где броники? Где каски? Почему без единого выстрела пропустили орду через Чонгар?........ И множество ГДЕ и ПОЧЕМУ...
Кровь граждан Украины не только на руках москальской орды, но и на руках Зе-шоблы, которая 3 года только "******* и *******, *******, и *******" - как говорил Глобородько.
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14.03.2022 11:18 Ответить
Питання які ви поставили вірні. Помилка тільки в тому що оте що ви написали, робилося не три роки, а майже тридцять
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14.03.2022 11:21 Ответить
та ти тупий баран, коли таке пишеш. Що не пам'ятаєш, яка було військо наше 2014 ?
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14.03.2022 13:16 Ответить
Вопросов много - и по Чонгару, и по Мелитополю, Херсону, Бердянску...как пропустили, почему не защищали такое очевидно опасное направление...
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14.03.2022 11:50 Ответить
питання будемо задавати після перемоги
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14.03.2022 13:17 Ответить
Компетентні органи питання мають задавати все зараз і вже зараз виявляти зрадників. А ми, так, почекаємо перемоги.
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14.03.2022 14:39 Ответить
Я имею большие подозрения, что на самом верху Украину планомерно готовили к сдаче, но забыли ВСУ предупредить....
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07.09.2022 18:27 Ответить
 
 