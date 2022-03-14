Разрушения в Мариуполе после обстрелов. ВИДЕО

Постоянные артиллерийские и авиаудары российских захватчиков нанесли Мариуполю значительный ущерб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись, на которой зафиксированы разрушения в одном из районов города, который упорно противостоит захватчикам.

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