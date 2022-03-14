Подоляк перед началом нового раунда переговоров с РФ: Наши позиции неизменны - немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск с территории Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник главы Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк заявил, что позиции украинской делегации на четвертой переговорной сессии с представителями РФ в понедельник остаются неизменными, и, прежде всего, Киев потребует прекращения огня и отвода всех российских войск с территории Украины.
"Буквально через несколько минут начнутся переговоры с российской делегацией, четвертый тур. Мы попытаемся доказать им наконец, что 19-й день войны - это 19-й день великого подвига Украины. Наши позиции неизменны: мир, немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск . Только после этого мы сможем говорить о любых соседских отношениях и политических урегулированиях", - сказал Подоляк в видеообращении в понедельник, передает Цензор.НЕТ.
Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне відведення всіх військ і гарантії безпеки. Важка розмова. РФ хоч і усвідомлює всю безглуздість своїх агресивних дій, проте залишається в ілюзії, що 19-денне насильство над мирними містами 🇺🇦 – правильний вибір стратегії. pic.twitter.com/0PpXhEWxvJ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Советник главы ОП также заявил, что Украина обязательно победит. "Можете в этом даже не сомневаться", - подытожил Подоляк.
Пожалуйста, подождите...
Не радила би пробувати нас зраджувати.
Виведення!!!
Что ответило НАТО?
Ни че го !!!!
Сцыкливые ничтожества.
Не заохочуйте, бо ЗЕ(БЕ)лені ще бажають розірвати союзні стосунки між Україною та США,Британією, ітд.
Не заохочуйте, бо ЗЕ(БЕ)лені ще бажають розірвати союзні стосунки між Україною та США,Британією, ітд.
дворец готов к приему беженцев из Украины....
https://twitter.com/i/status/1503129031109185544
пока рашку бьют - она обещает, как только отвели взгляд - обманет-ударит-взорвет (вспомните ДАП)
Недаром они уже пытаются Сирийских абизян вербовать.
Від агресора, що хоче знищити Україну.
Геніально.
Они им понадобятся.
Ведь совсем скоро в раше начнётся война между "субъектами *********" ))))
Це вам вже не вагнергейт. Хоча і за вагнергейт ЗЄ все одно відповість після війни, як і за саботаж озброєння ЗСУ.
Краще б Пороха на переговори відправили.
Україні потрібен порох, він принесе мир любою ціною...
Тільки небуття Макви дасть споій Світу!
Не вірте цапам - обдурять!
І так щоразу: вроджене зрадойобство не дає нам перемогти. Ось так у 2019-у зрадойоби замість Порошенка обрали Гундосого, і тепер маємо те, що маємо, бо при Пороху цього жахіття не було б.
Не применит?
После расстрела Ураганами мирного Харькова уже можно всего ожидать.
Респект!
Це би значно зменшило кількість жертв, не очевидно хіба?
Мы с неслыханным удовольствием наблюдаем, как наш любимый персонаж из Офиса президента, гений политтехнологий Миша Подоляк становиться страстным патриотом. Его комментарии сейчас заставляют плакать убежденных националистов. Его позиция - просто образец патриотизма. Еще никогда Миша, совершенно не публичный по своей натуре, не находился в таком зените славы. - 09:01
Обстановка міняється, і навіть Подоляк перевзувається...
Шел 2036 год... Украина получила 3256е гарантии от орков...
Ясно, що не можна 2014-2019 порівнювати з часами тотального ЗЕленого саботажу.
Але він не є "яструбом", а Україні в даний момент вкрай зараз потрібне домінування "яструбів".
Більшість українців собі зараз навіть не усвідомлює, наскільки зараз Україні пощастило:
- ворог узалежнив свою економіку від світової на 90% і попав під санкції світового масштабу;
- ворог угробив більшість своїх боєздатних військ;
- влада ворога повністю неадекватна;
- кілька найсильніших держав світу нам сильно допомагають зброєю, бо їхні нітереси співпадають з нашими;
- ЄС, який завдяки німцям був економічним тилом ворога на протязі кількох десятків років, зараз на 70-80% став нашим тилом...
- руйнування ворога, як держави, в даний момент буде повністю виправданим кроком (чого б не було при іншій владі в Москві)
та багато інших
Багато з вищенаведених факторів є дуже "слизькими", вони можуть перестати діяти, як тільки Україна зробить більшу помилку або просто не пощастить (скажімо, після перевороту на Ерефії прийде більш-менш адекватна влада).
Ще гірше, зараз в Україні при владі ЗЕ(БЕ)нерати, котрі пробують зіпсувати наші стосунки зі США (бо там судять БЕ) та іншими союзниками, і прагнуть врятувати Ерефію від розвалу (заради заробітку БЕ? ).
Зараз є реальна можливість зруйнувати історичного ворога, такої нагоди може не бути сотні років потім !
Він якраз по натурі яструб.