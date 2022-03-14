В Харькове в результате авиаудара оккупантов уничтожен четырехэтажный жилой дом. ВIДЕО
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14 марта в центре города в результате авиаудара произошло разрушение четырехэтажного жилого дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Подразделениями ГСЧС проводятся поисковые работы. От ГСЧС привлечены 22 человека и 5 ед. техники.
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