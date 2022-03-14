РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4398 посетителей онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
14 783 19
война (46904) обстрел (20230) Харьков (6537)

В Харькове в результате авиаудара оккупантов уничтожен четырехэтажный жилой дом. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

14 марта в центре города в результате авиаудара произошло разрушение четырехэтажного жилого дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Подразделениями ГСЧС проводятся поисковые работы. От ГСЧС привлечены 22 человека и 5 ед. техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреливают район Харькова Салтовку. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
10 хв. тому - Мінус два літаки над києвом і областтю. Слава ППО України!
показать весь комментарий
14.03.2022 11:35
+8
Я всегда говорит , что так называемые русские , это варвары , были есть и будут
показать весь комментарий
14.03.2022 11:37
+4
после Победы над рашистами таких как арестович нужно выкинуть за поребрик...
просто реакция на этот пост...
показать весь комментарий
14.03.2022 11:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд. Тому що бачити в цьому систему я поки що не бачу підстав: що це свідомий обстріл Джерело: https://censor.net/ua/n3324873
показать весь комментарий
14.03.2022 11:34 Ответить
Це реакція на болтовню Аристовича.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:39 Ответить
теперь понял...(
показать весь комментарий
14.03.2022 12:01 Ответить
А он причем? Это только что заявил один гениальный деятель, про обстрел на Оболони.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:40 Ответить
после Победы над рашистами таких как арестович нужно выкинуть за поребрик...
просто реакция на этот пост...
показать весь комментарий
14.03.2022 11:44 Ответить
Там навіть посилання є. Перейди, просвітись.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:42 Ответить
уже понял свою ошибку, просто это реакция...
показать весь комментарий
14.03.2022 11:46 Ответить
Да и мы все поняли, что вы пропустили этот момент... Поэтому и подсказали... Ну кто как смог)
показать весь комментарий
14.03.2022 12:05 Ответить
МЧС идиоты, вы хоть немного думаете что показываете?
показать весь комментарий
14.03.2022 11:34 Ответить
10 хв. тому - Мінус два літаки над києвом і областтю. Слава ППО України!
показать весь комментарий
14.03.2022 11:35 Ответить
Да гепнуло раза тры добре.
показать весь комментарий
14.03.2022 11:41 Ответить
Это нацисты так денацифицируют Украину?
показать весь комментарий
14.03.2022 11:35 Ответить
Варвары
показать весь комментарий
14.03.2022 11:36 Ответить
Я всегда говорит , что так называемые русские , это варвары , были есть и будут
показать весь комментарий
14.03.2022 11:37 Ответить
жуть.......бедные люди.....
показать весь комментарий
14.03.2022 12:08 Ответить
Що там робить вистріл до рпг? Чи були там всу та чи був цей удар по них?
показать весь комментарий
14.03.2022 12:24 Ответить
Теж подумав про це. Якщо там ходив москальский коригувальник, то треба дивитись мобільний біллінг за останні три дні, хто там навколо ходив.
показать весь комментарий
14.03.2022 15:48 Ответить
 
 