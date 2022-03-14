Последствия утреннего обстрела города Снигиревка Николаевской области: "П#здец! Вокруг домов нет". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись разрушений в городе Снигиревка Николаевской области после обстрела российскими захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео отмечает, что под завалами находятся люди.

"П#здец! Военкомат есть, а вокруг домов нет", - говорит мужчина на записи.

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