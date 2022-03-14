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Последствия утреннего обстрела города Снигиревка Николаевской области: "П#здец! Вокруг домов нет". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети появилась видеозапись разрушений в городе Снигиревка Николаевской области после обстрела российскими захватчиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео отмечает, что под завалами находятся люди.

"П#здец! Военкомат есть, а вокруг домов нет", - говорит мужчина на записи.

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Для начала крымский мост снести к ******.
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14.03.2022 11:45 Ответить
100% Уничтожение Крымского моста - это как минимум уменьшение подпитки Крымской группировки с материка. А следовательно и ослабление давления на Южные области Украины.
Допустим, у нас нет оружия, которое туда достанет.
НО ****, почему нельзя расхерачить Чонгар к бениной маме!!!???
Пусть через Сиваш ползают. За*утся тягать боекомплект, топливо, провиант...
Или у них план такой хитрый, что его не понять ни умом, ни сердцем?
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14.03.2022 11:55 Ответить
Низзя. Ато путен абидецца . А так давно нужно было снести не только мост а и весь ЧФ РФ в севастополе
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14.03.2022 12:11 Ответить
чим, ракет, що могли б туди долетіти немає
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14.03.2022 13:34 Ответить
Снесёте когда по мосту убежит останки русской армии и ваты Крыма.
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14.03.2022 12:20 Ответить
Ми шо будемо чекать пока вони будуть тікать. А тим часом по мосту скільки техніки попадає на південь і все знищується і вбивають людей та да будем чекать коли вони надумають ітримать для них цілий міст
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14.03.2022 13:45 Ответить
хорошая идея
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14.03.2022 12:55 Ответить
крим -це наша територія-ми маємо право робити на своій територіі що захочемо-смерть ворогам!
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14.03.2022 11:50 Ответить
бот иди нахер
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14.03.2022 12:56 Ответить
Золотая фраза . https://www.youtube.com/watch?v=uiL4tK_J9Ek&ab_channel=OdesaFilmStudio Слава Украине !!!!
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14.03.2022 16:36 Ответить
Кацапи кончені тварі. Знайома дівчина живе у Снігурівці, маю надію все у неї гаразд.
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15.03.2022 11:03 Ответить
 
 