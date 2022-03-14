Последствия утреннего обстрела города Снигиревка Николаевской области: "П#здец! Вокруг домов нет". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети появилась видеозапись разрушений в городе Снигиревка Николаевской области после обстрела российскими захватчиками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор видео отмечает, что под завалами находятся люди.
"П#здец! Военкомат есть, а вокруг домов нет", - говорит мужчина на записи.
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Допустим, у нас нет оружия, которое туда достанет.
НО ****, почему нельзя расхерачить Чонгар к бениной маме!!!???
Пусть через Сиваш ползают. За*утся тягать боекомплект, топливо, провиант...
Или у них план такой хитрый, что его не понять ни умом, ни сердцем?