Украинка в разрушенном доме играет этюд Шопена на уцелевшем после обстрела фортепиано. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором женщина играет этюд Фредерика Шопена на уцелевшем после обстрела фортепиано.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инструмент чудом уцелел, ведь все в доме, где он находится, разрушено после обстрела - выбиты окна, двери, разбита мебель и почти вся домашняя обстановка.

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