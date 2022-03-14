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Украинка в разрушенном доме играет этюд Шопена на уцелевшем после обстрела фортепиано. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети появилось видео, на котором женщина играет этюд Фредерика Шопена на уцелевшем после обстрела фортепиано.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инструмент чудом уцелел, ведь все в доме, где он находится, разрушено после обстрела - выбиты окна, двери, разбита мебель и почти вся домашняя обстановка.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+78
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14.03.2022 13:08
+35
Слухала і плакала..... Те що в будинку - це просто жах. Музика, це те що дійсно допомогає вистояти у скрутний час і що рояль лишився цілий - це дійсно просто диво, життя перемагає!!!
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14.03.2022 13:16
+30
Украину нельзя победить . Горите в ватном аду , уроды !
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14.03.2022 13:19
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14.03.2022 13:08 Ответить
Пречудово
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14.03.2022 13:09 Ответить
Це Біла Церква ....
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14.03.2022 14:43 Ответить
Орки цілили ракетою у військовий шпиталь . Промахнулись на 300 - 400 метрів.
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14.03.2022 14:44 Ответить
Мені це нагадало фільм Піаніст...
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14.03.2022 13:14 Ответить
о да, фильм шикарен
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14.03.2022 13:17 Ответить
Новиченто!
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14.03.2022 14:19 Ответить
Слухала і плакала..... Те що в будинку - це просто жах. Музика, це те що дійсно допомогає вистояти у скрутний час і що рояль лишився цілий - це дійсно просто диво, життя перемагає!!!
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14.03.2022 13:16 Ответить
если плачет женщина, это еще можно как-то понять, но когда у седого мужчины текут слезы...
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14.03.2022 13:48 Ответить
Украину нельзя победить . Горите в ватном аду , уроды !
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14.03.2022 13:19 Ответить
Такий народ не зламати!
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14.03.2022 13:22 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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14.03.2022 13:28 Ответить
от ці кадри просто поширити світом

це реально символ України
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14.03.2022 13:30 Ответить
Все войны когда-нибудь заканчиваются, а музыка вечна. Этот народ не победить.
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14.03.2022 13:35 Ответить
УКРАЇНСЬКУ НЕЗЛАМНУ НАЦІЮ НЕ ЗДОЛАТИ ТА НЕ ПЕРЕМОГТИ...
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14.03.2022 14:05 Ответить
Блин,до слез. Вот это несгибаемость духа! Слава нации!
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14.03.2022 14:42 Ответить
Шопен -- дуже символічно .
Саме Фредерік є у музиці символ несприяття "рюззкага міра" в будь якому вигляді !

Коли він жив , він був скоріше відомий як віртуоз й їздив по Европі з концертами .
З москалями навіть за руку не здоровкався .
Їхніх композиторів не визнавав й ніколи не грав їх твори .
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14.03.2022 15:19 Ответить
Дуже зворушливо і реально додає сили.
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14.03.2022 15:33 Ответить
 
 