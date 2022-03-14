Украинка в разрушенном доме играет этюд Шопена на уцелевшем после обстрела фортепиано. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети появилось видео, на котором женщина играет этюд Фредерика Шопена на уцелевшем после обстрела фортепиано.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инструмент чудом уцелел, ведь все в доме, где он находится, разрушено после обстрела - выбиты окна, двери, разбита мебель и почти вся домашняя обстановка.
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+78 Гыг с Вами
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+35 Ольга Кот 55008d7e
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Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
це реально символ України
Саме Фредерік є у музиці символ несприяття "рюззкага міра" в будь якому вигляді !
Коли він жив , він був скоріше відомий як віртуоз й їздив по Европі з концертами .
З москалями навіть за руку не здоровкався .
Їхніх композиторів не визнавав й ніколи не грав їх твори .