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"Это офигеть": Россияне жалуются на дороговизну и отсутствие товаров, но о войне в Украине молчат. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Россияне начали массово жаловаться на удорожание продуктов и техники. Они также недовольны тем, что на полках исчезли некоторые товары, в частности для женской гигиены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, фото и видео из российских магазинов начали публиковать в Сети.

Так, мужчина показал, что ценники ко всем товарам в магазине техники зачеркнуты черным маркером.

"Продавец говорит, все вдвое подорожало с этим долларом. Весь товар в магазине. Дальше будет хуже", - пояснил он.

Еще один россиянин шокирован ценами на холодильники и стиральные машины. По его словам, цены взлетели за один день.

"Ну что, поздравляю всех. Этот холодильник стоил в районе 50 тысяч рублей (сейчас 98). То же самое сегодня он стоил около 50 тысяч (сейчас 90)", - показал мужчина цены на технику.

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А в московском "Ашане" женщина пожаловалась пустым полкам с гигиеническими прокладками и тампонами. Покупать нечего.

"С зарплатами 40 тысяч московскими хвалеными. Посмотрите, какие цены. Просто... это офигеть. Думайте, за кого голосовать. За наших единороссов, с*ка", - сказала женщина на видео.

"Картофель стоит 35,89 и 89,99 рублей, лук почти 90 рублей, морковь 69!", - рассказывает парень в магазине "Магнит" в России.

"А вот, пожалуйста, и рыба. Ну осетр за 1300 меня в принципе не интересует. Но, позволье, карп жив 400 рублей! При том, что говядина 500. Алло, люди!" – недовольный еще один россиянин.

Под публикациями пользователи пишут "Бойкот таким магазинам", "Цены растут. Вот вам и новая реальность", "Что дальше?", ставят хештеги #Россия #все дорого, но о войне, которую развязала Россия против Украины, не вспоминают.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+94
Да пошли они ***** эти росияне, пусть хоть с голоду помрут, вообще ******* на этих петухов.
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14.03.2022 14:31
+67
россияне это биомусор
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14.03.2022 14:31
+52
восхищённый болгарин™


@*********

·
8 ч



Ватник гордо рассказывает как урвал в Светофоре последнюю пачку сахара.
Новый повод для гордости *****, сверхлюди ****.
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14.03.2022 14:31
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Страница 2 из 2
У лаптей. все еще отсутствует связь цен с аннексией и оккупационной войной в Украине.Им. проще говорить что это из за доллара . а почему так происходит с долларом. на болотах твердят что им говорит телевизор. хотят придержать их вяликое развитие . и т.д и т.п.
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14.03.2022 15:20 Ответить
Кацапське бидло не хоче розуміти що його терористична краіна розпочала війну, вбиває невиних людей ,руйнує міста та інфраструктури ,ці тупі нікчемні істоти для яких головне (жратва і водка) горіть паскуди в пеклі перетворюйтесь на північну Корею ви заслужили.
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14.03.2022 15:27 Ответить
а навіщо кацапським самкам засоби особистої гігієни? в сересері такого не було, ласкаво просимо в савецькій саюз
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14.03.2022 15:44 Ответить
зомби **"№ное
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14.03.2022 15:54 Ответить
Из интернета:
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Знаете ли вы, что если Россия распадется на 20 государств, то у нее прибавится как минимум еще 19 недружественных стран?
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Был за границей, оставил на стене туалета известную надпись из трех букв. Пусть все знают, что здесь был представитель нации, давшей миру Толстого и Достоевского!
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В США конституция гарантирует регулярную смену власти. В России власть гарантирует регулярную смену конституции.
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Россияне недовольны - Америка опять подняла цены на свои доллары.
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14.03.2022 15:58 Ответить
Переходите на репу, бараны.
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14.03.2022 16:05 Ответить
вангую - будет веселее!
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14.03.2022 16:24 Ответить
Всьо ви врьоте! У вас на роисе всьо харашо, а сьомки - постановочніе! У вас всьо есть!
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14.03.2022 16:34 Ответить
Товары дорожают - жизнь кацапа дешевеет.
(Закон сохранения цен в природе)
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14.03.2022 16:38 Ответить
москалі, це тільки листочки, під кінець цієї весни будуть вам квіточки, а літом так взагалі підуть ягодки! готуйтесь.
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14.03.2022 16:47 Ответить
Хотели СССР и Сталина. Вот оно и вернулось. И это только начало.
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14.03.2022 16:50 Ответить
кацапи - моральні уроди. Починають скаржитись тільки при відсутності ковбаси в холодильнику. Про те, що вони вбивці ані слова. А з іншого боку-що можна очікувати від людей, у яких головний піп гундяєв благословив захватницьку війну.
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14.03.2022 17:07 Ответить
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