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Чернигов без света, воды, газа и тепла. Коммунальщики не могут убрать город, это должны сделать сами горожане, - мэр Атрошенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Черниговский городской голова Владислав Атрошенко призвал горожан самоорганизоваться и обеспечить уборку города.

Об этом он заявил в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Мэр отметил, что город находится "в крайне трудных обстоятельствах", на его периметрах идут бои, ночью враг подвергает его бомбардировке.

"У нас просто повреждена практически необратимо значительная часть сетей. Это и водоснабжение, и электроэнергия, и газ. …То, что касается электроэнергии, воды и газа, мы пытаемся обеспечивать. Я надеюсь, что сутки-две – и мы технически сможете обеспечивать и тепло", - сказал он.

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Атрошенко рассказал, что с утра 16 марта в городе начнут отключать лифты, потому что при нынешних условиях пользоваться ими опасно.

Он призвал горожан самоорганизоваться, определить старших домов и улиц. И позаботиться о том, чтобы переселить пожилых и людей с инвалидностью на нижние этажи.

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"Сегодня коммунальщики не в состоянии убрать город, не в состоянии убрать придомовые территории, не в состоянии убрать подъезды. Пожалуйста, нам нужно организоваться и делать это самим. Никто за нас это не сделает", - также призвал он.

"С нами Бог, с нами правда. Мы обязательно выстоим в этой бесовской войне и мы победим. Слава Украине", - подытожил Атрошенко.
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14.03.2022 15:01 Ответить
А Атрошенко за кого ?
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14.03.2022 15:07 Ответить
Кацапы будут брать измором. Может какие дешманские беспилотники наладить, чтобы сбрасывать самое необходимое горожанам и солдатам, находящимся в блокаде.
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14.03.2022 15:07 Ответить
На ЧеЗаРе уже собирались польские дроны-камикадзе Warmate собирать. Но так дело и затихло на многие годы.
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14.03.2022 15:19 Ответить
Атроха столько заказов без тендера подогнал своим строительным фирмам-прокладкам. А не хочет теперь вокруг Чернигова им сделать заказ на бетонные ДОТ-ы сделать? Безплатно! Ведь все что они делали раньше в городе - делалось по завышенной в 3 раза цене!
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14.03.2022 15:16 Ответить
 
 