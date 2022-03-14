"Моего полка Касамского уже нет. Ноги у меня болят и вся жопа синяя. Сегодня пришли тульские. Будут пробовать. Пусть п#здуют", - российский оккупант о боях в Украине. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские спецслужбы перехватили разговор российского захватчика, рассказывавшего о войне в Украине, об отношении командира к солдатам и потере в боях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин также рассказал о тщетности попыток взять под контроль украинский город.
"В город, который мы пытаемся войти - вообще не можем, никак не вывозим. Уже никого не осталось, все отказываются. Их обратно возвращают, они не могут уже там, все ревут. А мы целый день сидим в окопах. Я домой так хочу, что не могу уже", - рассказал родным оккупант.
Топ комментарии
+44 Gyro
показать весь комментарий14.03.2022 15:21
+44 Meritus
показать весь комментарий14.03.2022 15:26
+38 Сергей Владимирович b9c38e15
показать весь комментарий14.03.2022 15:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
делабабла.
АМИНЬ !
"Ну ти х хотєл на войну - вот і получай", "вот і сіді в окопє і нікуда нє висовивайся"
От і вся їх "людяність". Прилетить до вас ще цей бумеранг...
-БУДЕ КАЯТТЯ, ТА НЕ БУДЕ ВОРОТТЯ!
Не знаю я, в якій країні,
Та за які страшні діла
Здобув ти орден цей, та нині
Відплата вбивцям надійшла.
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
А міня ты забуддддь,
Потірял своі ноженкіііііііі
Абайдусь как нібудььььььь!!😂😂😂😂
думали там с калашами против них воюют
а "асвавабители" бодро стоят в полях и воюют
и города не трогают
а если и трогают, то потому что там "нацисты"
вот такие рашисты
кстати эти шаблоны "не дают вывезти, сами бомбят своих"
они и в войне в чечне использовали
с первых дней что первая что вторая
бомбили все подряд, а потом говорили что их сами боевики бомбят
больницы тоже видимо, чтобы там не лечились сами же
ну да, это же логично для рашистов
(що характерно, оповідання написане ще у 2005 році)
Аааа! Ще фішка була---
Передне колесо тонше за заднє😂😂😂!
Все придет опять
Новые родятся командиры
Новые солдаты будут получать,-
Вечные казенные квартиры...
Как будто ей похер на своего мужа.
Ни капли беспокойства.