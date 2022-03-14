Момент падения обломков российской ракеты на столичной Куреневке. ВИДЕО камер наблюдения

Момент падения обломков ракеты, выпущенной российскими войсками, на столичный район Куреневка попал в поле зрения камер наблюдения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, часы камеры зафиксировали точное время падения и взрыва – 11 часов и 4 минуты.

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