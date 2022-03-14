Брифинг российских пленных-срочников. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В Киеве проходит брифинг российских пленных-срочников.
Цензор.НЕТ предлагает прямую трансляцию мероприятия.
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MAKAROV ddf66d11
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vlah
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Костянтин Пелагін
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Микола Папізже
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Yakov Nemo
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