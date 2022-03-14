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оружие (9393) Пашинский (727) Сухомлин (32) ГБР (2551) подозрение (245)

"Те, кто это делает – предатели. Готов свидетельствовать. Привет ГБР", - мэр Житомира Сухомлин о подозрении Пашинскому. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

Мэр Житомира Сергей Сухомлин назвал предательством объявление подозрения Сергею Пашинскому и заявил о готовности свидетельствовать по делу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сухомлин рассказал в специальном видеообращении.

"Сегодня на сайте Цензор.НЕТ появилась информация, что Сергею Пашинскому объявили подозрение по делу с вооружением, которое было изъято из КБ "Луч". Я немного знаю эту историю и хочу сказать одно: те, кто это делает в это время – просто предатели. Если нужно будет давать показания, я их дам и расскажу все - как те следователи и руководители бежали из Житомира... Привет ГБР, - заявил житомирский городской голова.

Читайте также: Бомба попала в теплокоммунэнерго, которое обеспечивает теплом 30% Житомира, - мэр Сухомлин

 
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Топ комментарии
+111
А чого дбрівці не на фронті ?
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14.03.2022 16:46
+93
что, тероборона не может этих следаков арестовать...так сказать по законам военного времени...
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14.03.2022 16:46
+90
Сухомлин молодчага 👏👏👏
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14.03.2022 16:46
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А чого дбрівці не на фронті ?
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14.03.2022 16:46 Ответить
разбежались семейки спасали ты их теперь из Закарпатья выковыряй только музеи штурмовать умеют мля уроды
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14.03.2022 16:49 Ответить
убежали вслед за прокурорскими ******** заграницу за несколько дней до войны, вместе с женами и выкормышами. Все они знали и заранее сбежали
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14.03.2022 16:51 Ответить
Когда отгоним врага - эти сбежавшие из Украины на зарубежные курорты пересидеть войну пророссийские ублюдки из ДБР, судьи, нардепы - опять вернутся обворовывать народ и Украину и опять будут судить и садить добровольцев, тероборону, наших военных???!!!
Украинцы, неужели ПОСЛЕ ВСЕГО, ЧТО МЫ ВИДЕЛИ - МЫ ИМ ЭТО ПОЗВОЛИМ ???!!!
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14.03.2022 16:55 Ответить
Та уже некоторые готовы давать звание Героя Украины главнокомандующему, о пардоньте - верховному.
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15.03.2022 03:58 Ответить
Із за цього зелені чмошники не хочуть роздавати зброю українцям, бо український народ швидко повестрілює всіх зрадників та колоборантів.
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15.03.2022 09:46 Ответить
чого дбр не на фронти --- у всех сотрудников дбр мужского пола началась менструация и они ломонулись в женские консультации за справками .. не годен ни в мирное . ни в военное время ..
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15.03.2022 06:49 Ответить
Сухомлин молодчага 👏👏👏
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14.03.2022 16:46 Ответить
что, тероборона не может этих следаков арестовать...так сказать по законам военного времени...
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14.03.2022 16:46 Ответить
на фронт на ромінування
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14.03.2022 16:49 Ответить
Судя по комментариям, большинство людей не понимает как себя нужно вести в военное время и более того поддерживает арест, так что вряд ли кто-то будет вписываться, скорее даже будут слепо поддерживать.
Хотя Пашинский и очень спорный персонаж - я не поддерживаю ни в каком виде такие действия в военное время.
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14.03.2022 16:52 Ответить
"Спорный персонаж" потому,что его обсерали все по команде"фас",как и Порошенка
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14.03.2022 20:00 Ответить
Спорний бо не "красівий", як Тимошенко чи Зеленський.
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14.03.2022 21:08 Ответить
З Китаю видніше.
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15.03.2022 07:39 Ответить
и "арестовать" тоже по тихому по одному как зажравшихся уродов
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14.03.2022 17:49 Ответить
комментарий отмечен как спам
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14.03.2022 16:48 Ответить
тебе бухать или стугной в кацапа кидать
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14.03.2022 16:50 Ответить
Якби не знав не писав .
Пс)))
Хай Сухомлин розкаже скільки він "опезежопівців" прикрив та попризнаяав на посади !?
Чого вартий тільки Леонченко , чоловік голови фракції та старої " регіоналки" депутата міськради Наталії Леонченко .
А Кучмк .а Самборський і т.д
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14.03.2022 16:55 Ответить
Так ты тоже мечтал, чтобы Стугны на складе сгорели? Ну, ну...
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14.03.2022 17:18 Ответить
Тут мова про стугни, якщо шо!
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14.03.2022 18:55 Ответить
Дмитрику, ти про що, гнидо? Дальше, сволото, сереш?
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14.03.2022 16:51 Ответить
Гнидник ти ссуч...
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14.03.2022 16:56 Ответить
та не забули,але і про Єрмака є що згадати, і про Зеленського,хто там писав про не робити розбрат в Україні під час війни? Якщо збоя від Пашинського є і вона боронить Україну,годі зараз репресіями займатися,чи немає що робити Єрмаку?То хай разом зі своїм сумнівним ДБР йде боронити Україну.
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14.03.2022 16:52 Ответить
Ермак начал мстить военным, что они его нах послали... Сначала Муженко, а потом Залужный)
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14.03.2022 17:54 Ответить
Вояка з дівана сраний, стули пельку!
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14.03.2022 16:53 Ответить
Мене лякає ось що,така особа як Єрмак ведуть офіційно ведуть перемовини з рф ,на очах у всієї України.Може вже пора владі відкрити очі ,що сам Єрмак вже довгий час діє на користь ворогу?
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14.03.2022 16:49 Ответить
Влада -это кто,-зеля?Он за дермака держится ,как вош кожуха
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14.03.2022 20:08 Ответить
Невже не зрозуміло, що Єрмак і влада - це одне і теж
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14.03.2022 20:23 Ответить
У дурака ничего не откроется - только энурэз.
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15.03.2022 04:02 Ответить
Привіт ДБР! До післявійни. Чекайте гостей.
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14.03.2022 16:49 Ответить
А ДО "до післявійни" - нехай спокійно працюють на ворога?!
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14.03.2022 16:56 Ответить
А ти думаєш вони в Україні?
Десь ховаються
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14.03.2022 19:32 Ответить
Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди". Симон Петлюра.
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14.03.2022 16:49 Ответить
палять самі себе,школа фсб
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14.03.2022 16:49 Ответить
Сколько можно терпеть Ермака? Уже и сраколиз Лещенко вылез из подполья.
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14.03.2022 16:52 Ответить
Виліз лєщєнко_бородата_піхва. Бо він претендує на золотий вагон ведмедчука
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14.03.2022 19:09 Ответить
Эту дбровскую ******* в окопы за пульты стугны, вот там и посмотрим кто чего стоит.
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14.03.2022 16:53 Ответить
Респект!
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14.03.2022 16:54 Ответить
ДБР перетворюється у репресивний орган,чи потрібні зараз,під час війни такі в Україні ?
На користь кого така контора?
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14.03.2022 16:55 Ответить
Ї.ать, ворог в тилу активізувався.
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14.03.2022 16:57 Ответить
А где сейчас все наши Члены рады ? Как говорилось работают дистанционно ? Мальдив . Кипр и тд... Там где и Яценюка оборонительный забор ....
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14.03.2022 16:58 Ответить
ярмак працює але ми все памятаємо не можна це робити спочатку побити ворога але я бачу фсб працює
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14.03.2022 17:17 Ответить
А чому їм дали втекти?
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14.03.2022 17:26 Ответить
а що в Києві немає вже диверсантів тих що мітки малювали?
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14.03.2022 18:01 Ответить
вже час дерьмака на палю....
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14.03.2022 18:13 Ответить
Якось треба зупиняти внутрішніх зрадників бо все поcencored
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14.03.2022 19:15 Ответить
поки якогось "деятеля" із того самого ДБР не поставлять до стіни за зраду чи дезнртирство нічого не зміниться. Всі вони відкупляться від таких самих прокурорів і суддів.
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14.03.2022 19:43 Ответить
дЄрмаку ФСБ надали нові вказівки. Цю псевдоДБР - усіх на передову
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14.03.2022 20:15 Ответить
чуваки, ви не забули що зараз воєнний стан? Закони зараз діють по іншому, І будь яка ***** що підриває оборонноздатность країни підлягає військовому трибуналу. Тому якщо якась мразота через бюрократичні негаразди намагається забрати у захисників зброю, чи заважає їм, то таку мразоту ставлять до стінки як саботажників
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14.03.2022 20:23 Ответить
розстріляти усіх к **** на Майдані, і того, чия була ідея за саботаж і диверсію за законами воєнного часу.
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14.03.2022 20:31 Ответить
команда Зеленського це окрема історія але це після війни, на сьогодні коли дбр не має чим зайнятися як і останні 3 роки їх треба відправити на фронт
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14.03.2022 20:58 Ответить
Єрмак шкодити зараз починає. Чому починає. Шкодив, шкодить, буде шкодити.
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14.03.2022 21:13 Ответить
СВОБОДУ ДОБРОВОЛЬЦЯМ \ ВЕТЕРАНАМ ЗБУ ! СВОБОДУ СЕМЕНУ СЕМЕНЧЕНКО! СВОБОДУ ТОРНАДО ! РЕСПЕКТ ТЕТЯНІ ЧОРНОВОЛ ТА СЕРГІЮ ПАШИНСЬКОМУ !
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14.03.2022 21:17 Ответить
Не розумію, скільки ще ми будемо дозволяти зрадникам із ДБР діяти проти України?
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15.03.2022 01:30 Ответить
А розкрадали міліарди на "будівництві стіни" не зрадники?

Сильно, доречі, той паркан дротяний допоміг?
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15.03.2022 08:44 Ответить
Что Пашинский вообще делал на оборонном предприятии и кто его туда пустил, причём во время войны?
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20.03.2022 07:04 Ответить
 
 