"Те, кто это делает – предатели. Готов свидетельствовать. Привет ГБР", - мэр Житомира Сухомлин о подозрении Пашинскому. ВИДЕО
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Мэр Житомира Сергей Сухомлин назвал предательством объявление подозрения Сергею Пашинскому и заявил о готовности свидетельствовать по делу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сухомлин рассказал в специальном видеообращении.
"Сегодня на сайте Цензор.НЕТ появилась информация, что Сергею Пашинскому объявили подозрение по делу с вооружением, которое было изъято из КБ "Луч". Я немного знаю эту историю и хочу сказать одно: те, кто это делает в это время – просто предатели. Если нужно будет давать показания, я их дам и расскажу все - как те следователи и руководители бежали из Житомира... Привет ГБР, - заявил житомирский городской голова.
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+111 Ksenia VB
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+93 Igor Kalyuzhny
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+90 Михайло Гальків
показать весь комментарий14.03.2022 16:46
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Украинцы, неужели ПОСЛЕ ВСЕГО, ЧТО МЫ ВИДЕЛИ - МЫ ИМ ЭТО ПОЗВОЛИМ ???!!!
Хотя Пашинский и очень спорный персонаж - я не поддерживаю ни в каком виде такие действия в военное время.
Пс)))
Хай Сухомлин розкаже скільки він "опезежопівців" прикрив та попризнаяав на посади !?
Чого вартий тільки Леонченко , чоловік голови фракції та старої " регіоналки" депутата міськради Наталії Леонченко .
А Кучмк .а Самборський і т.д
Десь ховаються
На користь кого така контора?
Сильно, доречі, той паркан дротяний допоміг?