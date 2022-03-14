У российского пропагандиста Соловьева нашли еще два особняка, которые не попали под санкции. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский телепропагандист Владимир Соловьев, играющий большую роль в создании лживой картины войны, начатой РФ в Украине, имеет четыре объекта недвижимости в ЕС, Италии, причем два из них до сих пор не арестованы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Команда Навального в Ютуб-канале "Популярная политика".
"Мы отправили заявление в комитет финансовой безопасности Италии. Они уже арестовали 2 дома Соловьева, и чтобы помочь им все сделать до конца, мы сообщаем о третьем владении Соловьева. А также об огромном особняке, купленном его пожилой матерью в 2021 году", – сообщили расследователи.
Они также попросили отозвать итальянские визы и вид на жительство у всех членов семьи Соловьева, "поскольку их проживание в Италии возможно только за средства Соловьева, перечисленные из России, что невозможно из-за санкций".
Соратник Навального Георгий Албуров уточняет в Твиттере, что последнюю виллу российский пропагандист оформил на свою мать 4 месяца назад, а в другой начал ремонт с бюджетом в 350 тыс. евро.
Навальный уже публиковал документы о недвижимости телеведущего Владимира Соловьева, а также видеосъемку его домов, в том числе в подмосковном Переделкино и на итальянском озере Комо.
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