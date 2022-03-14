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У российского пропагандиста Соловьева нашли еще два особняка, которые не попали под санкции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский телепропагандист Владимир Соловьев, играющий большую роль в создании лживой картины войны, начатой РФ в Украине, имеет четыре объекта недвижимости в ЕС, Италии, причем два из них до сих пор не арестованы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Команда Навального в Ютуб-канале "Популярная политика".

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"Мы отправили заявление в комитет финансовой безопасности Италии. Они уже арестовали 2 дома Соловьева, и чтобы помочь им все сделать до конца, мы сообщаем о третьем владении Соловьева. А также об огромном особняке, купленном его пожилой матерью в 2021 году", – сообщили расследователи.

Они также попросили отозвать итальянские визы и вид на жительство у всех членов семьи Соловьева, "поскольку их проживание в Италии возможно только за средства Соловьева, перечисленные из России, что невозможно из-за санкций".

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Соратник Навального Георгий Албуров уточняет в Твиттере, что последнюю виллу российский пропагандист оформил на свою мать 4 месяца назад, а в другой начал ремонт с бюджетом в 350 тыс. евро.

Навальный уже публиковал документы о недвижимости телеведущего Владимира Соловьева, а также видеосъемку его домов, в том числе в подмосковном Переделкино и на итальянском озере Комо.
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Чого це він матінку не в Омск відправив а в загниваючу гейропу?
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14.03.2022 17:20 Ответить
Страдать нацист.
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14.03.2022 17:20 Ответить
Гарний будинок.
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14.03.2022 17:24 Ответить
Это не Соловьёва будинок а его куратора ))
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14.03.2022 17:39 Ответить
хорошо он там развернулся.
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14.03.2022 17:37 Ответить
Вот-вот. И кабаеву с вовиными ********** из Швейцарии выковырять.
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14.03.2022 17:38 Ответить
Пуйло-Кабаєви самі поїдуть, якщо заарештувати всі рахунки і нерухомість.
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14.03.2022 19:08 Ответить
Лучше бы у него рак нашли. Последней стадии.
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14.03.2022 18:49 Ответить
Соловйов обсірає зараз свої труселя від цього відео, хлопці круто затролліли рупор кремля, Соловей мабуть бухає по чорному...
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14.03.2022 19:05 Ответить
Бінго! - Якщо італійці заарештують всі соловйовські маєтки в Італії .
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14.03.2022 19:12 Ответить
С КОМЫ ДО КОЛЫМЫ !)
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15.03.2022 04:16 Ответить
Soloviev vaffanculo peco di merda, putana di putin
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31.03.2022 23:58 Ответить
 
 