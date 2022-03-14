Епифаний благословил киевлян на защиту своего города. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с главой ПЦУ Митрополитом Эпифанием и получил от него символический подарок – икону Архистратига Михаила – покровителя Киева, чье изображение есть и на гербе столицы.

Об этом Кличко написал на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Встретился с Митрополитом Епифанием - предстоятелем Православной церкви Украины. Владыка подарил икону Святого Архангела Михаила, который считается покровителем воинов, борющихся за правду. А также - защитником Киева. Убежден в том, что мы сможем защитить вместе с нашим символом, Святым Михаилом. наш город от орды, которая сейчас прет на Киев", - заявил Кличко.

Он выразил уверенность, что Киев был и останется свободным городом, где живут свободные люди, любящие свободу и никогда на колени не встанут.

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Владыка Епифаний благословил киевлян на защиту своего города.

"Мы вместе и дальше будем противостоять врагу, и непременно победа будет на нашей стороне. Поэтому пусть Господь благословит сегодня каждого киевлянина на защиту, дает силу, здоровье и вдохновение дальше противостоять тем вызовам, которые выпали на нашу судьбу", - отметил он. .