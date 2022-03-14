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"Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать! Вот дивизии осталось х#й да них#я", - разговор оккупанта с отцом. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В перехваченном украинскими спецслужбами телефонном разговоре российский оккупант рассказывает о боях в Украине и дает своему отцу наставления, что нужно сделать, если он погибнет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик отмечает, что не понимает, для чего Россия начала наступление на Украину и говорит об огромных потерях российской армии в боях с украинцами.

"Ты мне объясни, хотя бы ты объясни, за что я воюю... За что умирают мои пацаны?.. Ты знаешь сколько 200-х?.. Я просто не понимаю, почему Путин сказал идти, бл#дь? Что произошло?" Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать! Ты меня извини, если что. Лучше заранее извиниться. Там за контрактника деньги дадут, ты долги мои раздай - самое главное.  Ты бл#дь знаешь, сколько я 200-х положил в "КАМАЗ"?", - рассказывает оккупант.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+103
Еще и ***** говорит "ненавижу хохлов" и тут же "а что я тут делаю?". Это шиза. Горбатого могила исправит.
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14.03.2022 19:47
+100
Пока вы..лядков не покрошило, то кацап не задавался вопросом "Хто я? Хде я?". Даже капли сочувствия не испытываю к этим выродкам.
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14.03.2022 19:44
+73
Сдохни ********* кацапская!!!!!!!!!!!!
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14.03.2022 19:41
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Неадекватні реакції співрозмовників.
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23.04.2022 14:53 Ответить
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