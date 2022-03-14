"Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать! Вот дивизии осталось х#й да них#я", - разговор оккупанта с отцом. АУДИО

В перехваченном украинскими спецслужбами телефонном разговоре российский оккупант рассказывает о боях в Украине и дает своему отцу наставления, что нужно сделать, если он погибнет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчик отмечает, что не понимает, для чего Россия начала наступление на Украину и говорит об огромных потерях российской армии в боях с украинцами.

"Ты мне объясни, хотя бы ты объясни, за что я воюю... За что умирают мои пацаны?.. Ты знаешь сколько 200-х?.. Я просто не понимаю, почему Путин сказал идти, бл#дь? Что произошло?" Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать! Ты меня извини, если что. Лучше заранее извиниться. Там за контрактника деньги дадут, ты долги мои раздай - самое главное. Ты бл#дь знаешь, сколько я 200-х положил в "КАМАЗ"?", - рассказывает оккупант.

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