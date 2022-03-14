Российские оккупанты открыли огонь по гражданским, ожидавшим автобус на остановке в пгт Большая Дымерка. ВИДЕО

В пгт Большая Дымерка на Киевщине российские оккупанты открыли огонь по гражданским, ожидавшим на остановке автобус.

Видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ,

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