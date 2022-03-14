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Российские оккупанты открыли огонь по гражданским, ожидавшим автобус на остановке в пгт Большая Дымерка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В пгт Большая Дымерка на Киевщине российские оккупанты открыли огонь по гражданским, ожидавшим на остановке автобус.

Видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ,

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать! Вот дивизии осталось х#й да них#я", - разговор оккупанта с отцом. АУДИО
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Топ комментарии
+43
Пленных ещё берёте?
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14.03.2022 20:05
+26
Суки обісцяні,ніякого поняття про людське.
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14.03.2022 20:05
+26
Будьте ви прокляті ка цапи!
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14.03.2022 20:07
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Пленных ещё берёте?
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14.03.2022 20:05 Ответить
Настільки всраті і наполохані,що одного дня в Бучі стріляли навіть в БРДМ-пам'ятник.Вони навіть тіні свої бояться,путінські пацюки.
Їхній писменник Лев Толстой в своєму творі "Хаджимурат", описував ставлення чеченців до них,як до чогось нелюдського,і водночас ницого,як до павуків чи пацюків,яких просто треба давити.
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14.03.2022 20:09 Ответить
Ага. Они все на учениях заблудились и обмануты путеном не стреляли даже ниразу
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14.03.2022 20:15 Ответить
Кто был обманут давно уже сдались ВСУ.
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14.03.2022 20:25 Ответить
А мені подобається кожен двохсотий мацкаль
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14.03.2022 20:05 Ответить
Суки обісцяні,ніякого поняття про людське.
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14.03.2022 20:05 Ответить
Будьте ви прокляті ка цапи!
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14.03.2022 20:07 Ответить
це говорить що вони відчувають безнадійність, цей Чемеркуль це справжня орда там нема ні каплі словянської крові одні бусурмани
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14.03.2022 20:10 Ответить
Я не могу приблизиться даже на йоту к пониманию кацапской логики. Ну зачем?! Что даст этот обстрел с тактической точки зрения? У них БК девать некуда?
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14.03.2022 20:10 Ответить
Сгорел сарай-гори и хата. Это навроде того, если человек не смог сразу открыть дверь и начинает её толкать, пинать и ругаться на всех и вся. Психопатическое состояние.
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14.03.2022 20:12 Ответить
Что тут непонятного? Им в каждом украинце мерещится гранатомётчик и так должно быть, у каждого украинца должен быть автомат и 20 комплектов РПГ.
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14.03.2022 20:15 Ответить
Они уже поняли, что проиграли, и теперь "мстят" всем, кого видят. Это не логика, это просто жажда убить как можно больше украинцев, пока ещё есть возможность.
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14.03.2022 20:24 Ответить
У них нет никакой логики - это животные. Поэтому с ними очень просто воевать.
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14.03.2022 20:55 Ответить
Называя россиян фашистами или нацистами, мы оскорбляем фашистов и нацистов.
После этой войны и международного суда над рашистами, должен быть введен запрет на слова "русский, россия, путин"
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14.03.2022 20:11 Ответить
Як виявляється, Шикельгрубер таки об'явив війну Джугашвіллі...а чому об'явив - досі мовчать.
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14.03.2022 20:20 Ответить
от страха стреляют во все что движется
у кацапов паника
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14.03.2022 20:12 Ответить
От страха можно обо..ся. Сбежать. Застрелится. Но стрелять в мирных людей.. Тут выше писали что "проиграли, и теперь мстят всем". Наверное так и есть.

Отстреливать всех как бешеных собак.
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14.03.2022 20:36 Ответить
Сьогодні по телевізору один з наших військових командирів сказав, що дивлячись на ті жахи, які кацапи роблять з нашими цивільними, дітьми, терпець увірвався і порадившись з командирами інших підрозділів, вирішили полонених більше не брати. Досить! Вони не заслуговують!
Цапи беріть лапті в руки і біжіть, поки є можливість
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14.03.2022 20:16 Ответить
Досить перемовин.Смерть цапам!
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14.03.2022 20:16 Ответить
Що з людьми?
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14.03.2022 20:20 Ответить
Біда в тому що у нас майже не ведеться партизанська війна ось тому вони на окупованих територіях витворяють що хочуть небоячить бути за це знищені.
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14.03.2022 20:22 Ответить
а тракторист стыривший танк нифига не пратизан?
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14.03.2022 20:29 Ответить
Партизани діють в тилу ворога а наші ,,металісти,,діяли на ще нашій території і їх можна скоріш прирівняти до технічного обозу ЗСУ.
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14.03.2022 20:33 Ответить
Партизанська війна гарна лише в кіно.Максимум що можуть зробити ******* партизани,і то з втратами-це підпалити щось з обозу,типу кухні або бензовозу.
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15.03.2022 11:32 Ответить
Незабувайте що на чужій територій саме головне не війська які окуповують а їх постачання як набоями так і топливом і в тому числі їжою та одягом.Адже спереду та позаді них українці.Так що люба даже найменша диверсія партизан в кінці кінців буде великим вкладом до перемоги наших ЗСУ.Окупант без перечисленого мною постачання тільки куча мяса та груди металобрухту.
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15.03.2022 18:36 Ответить
что с гражданскими? живы?
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14.03.2022 20:22 Ответить
Венедиктова уже собирается обмениваться военнопленными , не дожидаясь суда в Гааге 😡
не смейте , су@ ки , при власти предать Украину , НЕ СМЕЙТЕ !!

Мы вам этого не простим !!
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14.03.2022 20:22 Ответить
Все набагато гірше, Україна - не пробаче!!!!
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14.03.2022 20:40 Ответить
Если можно, то надо обменивать. Украинские военные будут жить, а российские медленно дохнуть в своём отечестве.
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14.03.2022 21:03 Ответить
а русских свои же прикончат
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14.03.2022 22:55 Ответить
.
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14.03.2022 20:39 Ответить
 
 