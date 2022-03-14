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Российские оккупанты открыли огонь по гражданским, ожидавшим автобус на остановке в пгт Большая Дымерка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В пгт Большая Дымерка на Киевщине российские оккупанты открыли огонь по гражданским, ожидавшим на остановке автобус.
Видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ,
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+43 Хроники Хаоса
показать весь комментарий14.03.2022 20:05
+26 neodoc1976
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+26 Ivan Ivanov 8edb7a14
показать весь комментарий14.03.2022 20:07
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Їхній писменник Лев Толстой в своєму творі "Хаджимурат", описував ставлення чеченців до них,як до чогось нелюдського,і водночас ницого,як до павуків чи пацюків,яких просто треба давити.
После этой войны и международного суда над рашистами, должен быть введен запрет на слова "русский, россия, путин"
у кацапов паника
Отстреливать всех как бешеных собак.
Цапи беріть лапті в руки і біжіть, поки є можливість
не смейте , су@ ки , при власти предать Украину , НЕ СМЕЙТЕ !!
Мы вам этого не простим !!