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"Остановите войну! Здесь вам врут!" - активистка с плакатом проникла в студию кремлевских пропагандистов во время прямого эфира. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине

Активистка с плакатом проникла в студию кремлевских пропагандистов во время прямого эфира и продемонстрировала антивоенный плакат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из эфира появилась в соцсетях.

На плакате активистки была надпись: "Остановите войну! Не верьте пропаганде! Здесь вам врут!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Как лжет пропаганда РФ: На примере обстрела роддома в Мариуполе. ФОТО
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Топ комментарии
+71
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14.03.2022 21:14
+48
Дуже сміливо.
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14.03.2022 21:10
+34
оффтоп. сегодня на 600 тыс тонн москальской нефти не нашлось ни одного покупателя.
Слава Украине!
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14.03.2022 21:14
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Страница 2 из 2
Нет, неправильно. Поэтому вопрос можно повторить, пока не догадаешься. Вероятно в следующем своем посте ты напишешь, что " из за долбаных пиндосов не желающих закрывать небо бомбят наши города." И повторишь это раз 5 в теме, чтобы вбить эту мысль в головы. Стандартная схема
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15.03.2022 00:58 Ответить
Що за нонсенс ти пишеш?

Овсяннікова винна в смертях тисяч українців, це вона писала всі ці тексти про розіп'ятих мальчіков і монтажну піну.

Так розжуй мені, дураку чи троллю такому, чому я маю раптом любіть оцю абсолютну мразоту, бо вона протестує проти того, що в неї айфон забрали?
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15.03.2022 08:29 Ответить
Ну по законам ********* за это дают 15 лет. Вот и подумай, смелый поступок или нет.
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14.03.2022 21:38 Ответить
Тобто я правильно розумію, що якби Геббельс 1 травня 1945 року вийшов з плакатіком "нєт войнє" - ви би зараз пропонували йому пам'ятник в Бабиному Яру поставити за хоробрість?
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14.03.2022 23:39 Ответить
Зачем перекручивать? Во-первых, речь идет не о памятнике и не о наградах. Во-вторых, нужно сравнивать не с концом войны, а с ее началом. И да, если бы Геббельс в 1939 году заявил всему народу, что Гитлер преступник, а он просто промывал немцам мозги, то это бы тоже было смелым поступком. Но Геббельс этого не сделал.
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14.03.2022 23:46 Ответить
В нас війна іде вже 8 років. Тобто це не умовний 1939 і навіть вже не умовний 1945.

Овсяннікова воювала проти України всі ці роки і її абсолютно все влаштовувало, вона спокійно собі писала тексти ведучим новин про "укрофашистів". А тепер, коли у неї відібрали можливість жити на широку ногу, літати куди вона хоче, купувати що хоче - вона протестує не проти війни, не проти вбивств українців - вона хоче, щоб їй дали відпочивать за кордоном.
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15.03.2022 08:36 Ответить
Так Гитлер и до Польши захватывал страны! А мировой война стала только когда весь мир включился в конфликт, т.е. пока что мы еще даже не подошли к 1939. И годы здесь значения не имеют. 8 лет у нас был вялотекущий конфликт, который практически не интересовал ни население паРаши, ни Европы. Ты вообще в курсе, какая зарплата у ведущих пропагандистских каналов? Да, у нее отобрали возможность летать в Европу без пересадок (хотя через ту же Турцию она без проблем могла вылететь куда угодно), но она жила лучше, чем 95% москалей и украинцев.
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15.03.2022 14:06 Ответить
На жаль ваш аргумент вже не має значення.

Спецоперація спрацювала.

Багато західних компаній сьогодні відмовились виходить з росії, заявивши, що вони не можуть це зробити, бо там є такі "героїчні" люди як Овсяннікова.

Але виправдовуйте цю мразоту і далі.
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15.03.2022 14:13 Ответить
Кстати, еще момент. Вы же в курсе, что чисто военным путем у паРаши мы выиграть не сможем. В смысле идти до Москвы - глупость. Нам нужно падение режима. А такие, как эти девочка, могут начать его шатать.
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14.03.2022 23:51 Ответить
ок режим впаде і що? поміняють одного гандона на іншого, який хоча би ікла від крові витирає. Поки що. Ця ваша девочка нічого шатати просто так не буде, там всі зараз як павуки в банці, девока просто виконує наказ, так само як девочка виконувала наказ 8 років і сіяла ненависть і брехню, убойну брехню.
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15.03.2022 00:25 Ответить
Режим падет, будет разруха, возможны гражданская война и распад - там одним гандоном уже не отделаются. Им подниматься не один десяток лет. У нас будет время вступить и в ЕС и в НАТО.
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15.03.2022 00:40 Ответить
маю на увазі що з таким рівнєм суспільної свідомості тобто з повною відсутністю будь-якого рівня, вони виберуть знову диктатора, але диктатор буде спочатку чемний і типу демократичний, всі видохнуть з полегшенням і задружать з рашкою по-новому, з рашкою добре мати інтереси нє? з чого їм там підніматися не знаю, але їх не бомбили, а у нас все в руїнах і нам треба не тільки в ЄС і НАТО нам треба армію підтримувати на рівні і розробляти свою зброю щоб як зараз не клянчити, і виб.. в всіх якимось чином всіх викинути, бо бачте у нас після всіх страждань що купа людей лояльних до москалей є, варто москалику тільки на якийсь "вчинок" сподобитися.
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15.03.2022 00:53 Ответить
Я вас прекрасно понял. Выборы и паРаша на данном этапе вещи несовместимые. Практически все их олигархи (а может и все) так или иначе связаны с режимом. Каждый из них будет хотеть порулить. Ну и ГБшная верхушка пока никуда не делась - там сложно просчитать, чем все закончится, возможно, будет новый передел ресурсов, власти - всего. Подниматься им придется, потому что компенсации могут составлять триллионы долларов. А пока они их не выплатят, ни один нормальный бизнес туда не зайдет. Ну а для уже готовят план Маршалла - нас вытянут. Главное не голосовать по приколу и быстро двигаться в ЕС и НАТО.
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15.03.2022 01:09 Ответить
як би її до Гаагі ій пожиттєво мали би дати.
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15.03.2022 00:26 Ответить
Мне кажется, она одна из ведущих на этом зомбоканале.
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14.03.2022 21:21 Ответить
Вже є інформація. Жінку звати Марина Овсяннікова, і вона редактор на Першому раша-ТВ.
https://theins.ru/news/249289

«Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом с посторонней в кадре во время прямого эфира», - передает ТАСС.

По предварительным данным, акцию протеста в эфире устроила Марина Овсянникова, работавшая редактором. Ее доставили в ОВД «Останкино». Предположительно, в отношении сотрудницы Первого канала составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооруженных сил. К Овсянниковой выехал адвокат Даниил Берман, сообщает правозащитник Павел Чиков.

Информированные источники утверждают, что она задержана.

Доступ к записи эфира на Первом канале закрыт. При попытке посмотреть программу появляется надпись: «По требованию правообладателя запрещено к просмотру онлайн после эфира».
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14.03.2022 21:47 Ответить
редактор, та ще курва!
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15.03.2022 00:26 Ответить
1:100 000 ?
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14.03.2022 21:21 Ответить
Ну да...
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14.03.2022 21:35 Ответить
Та нічого не дасть цей героїзм окрім проблем.Мокшани настрільки твердолобі та тупі що скоріше повірять що завтра впаде Місяць на США чим на вторгнення в Україну та загибель тисяч своїх ублюдків.
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14.03.2022 21:23 Ответить
Що в цьому вчинку геройського?
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14.03.2022 21:24 Ответить
Девочку посодют. Причем - на приличный срок.
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14.03.2022 21:36 Ответить
Так це ж добре, що цю мразоту посадять, хіба ні?

Шкода, що не за вбитих нею українців, але ж нам пофіг за що вона гнитиме в тюрязі, правда ж?
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14.03.2022 23:42 Ответить
Я впевнений що і ця панянка ще 8 років тому плескала в долоні ***** коли він анексував Крим та і тупо мовчала всі 8 років коли велася війна на сході України яку фінансував та озброював ***** та посилав в Україну заблудившихся,отпускников та их там нету.
І її вчинок я не рахую героїзмом а лише прозрінням та і то з натяжкою.Так як в тому що тепер діеться в Україні винні всі до єдиного мокшанина що би вони тепер не робили та не говорили.
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14.03.2022 21:42 Ответить
P,S.І чим більше будуть пустіщі магазини і дорожчі продукти тим більше буде таких ,,героїв,, але із них ніхто не скаже щоб ***** пішов за кораблем так-же як ніхто нескаже що у війні винен ***** та їхня влада.
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14.03.2022 21:48 Ответить
скажуть що винуватий ***** і їх влада тільки не вони, але зараз українців вбиває не ***** а їх "ребята", а що їх курва-мами говорять? "когда уже ети хохли здохнут!" всі ті розмови про телевізори і норкові манто про розстрілюємо гражданских це все ***** говорить, чи курва вони?!
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15.03.2022 00:30 Ответить
несколько капель правды в потоке лжи , этим реку вспять не повернуть
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14.03.2022 21:28 Ответить
Капля камень точит
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14.03.2022 22:45 Ответить
Оно то так, но надо очень очень много капель.
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15.03.2022 06:11 Ответить
Що за єрунда? Геббельсовщину ЗЕботня з Геращенком пропихає тепер через "спам"?

Все заради "10. Тот, кто сомневается в нашей пропаганде - предатель."
ЗЕ хоче навчити українців брехати і шизофренії кацапів.
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14.03.2022 21:34 Ответить
Мабуть, плани на відпустку накрилися.
Якщо була під час прямого ефіру - значить там працювала, допомагала пропагандистам.
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14.03.2022 21:32 Ответить
Ця дівчина увійде в історію
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14.03.2022 21:32 Ответить
https://twitter.com/antiputler_news/status/1503452072938819590?t=ARnrPdJBYjrDckR6JUsZwA&s=19
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14.03.2022 21:34 Ответить
Спасибо, хоть одна получестная нашлась.
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14.03.2022 21:39 Ответить
Имя, сестра, имя!
Как зовут этого смелого человека?
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14.03.2022 21:35 Ответить
Марина Овсянникова
https://twitter.com/antiputler_news/status/1503452072938819590?t=ARnrPdJBYjrDckR6JUsZwA&s=19
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14.03.2022 21:40 Ответить
отключите русскую версию канала ЕВРОНЬЮС !!! Это пи...дец как они перекручивают информацию. Смотреть этот руский Евроньюс себя не уважать , зная что творится в Украине
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14.03.2022 21:40 Ответить
они со времен 2008 года вроде там показывали
не то что показывала глобальная версия
т.к. вроде это все сотрудники с тас или че там не помню
или на деньги газпрома
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14.03.2022 21:58 Ответить
В росісі не буває прямих ефірів,там на кожне слово цензура,тому це непоганий знак
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14.03.2022 21:43 Ответить
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14.03.2022 21:45 Ответить
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15.03.2022 01:24 Ответить
А я вважаю це геройським вчинком!! Пояснюю чому. На Дніпропетровщині громада н.п. Високопілля сама стала на захист своєї громади і не дивлячись на обстріли захищала його.Це вперше таке в Україні. Тож шановні,перш ніж лити бруд на когось,запитайте в себе,а в нас всі громади так поступають,найбільше це протести і мітинги,а чому--- БО БОЯТЬСЯ йти проти озброєнних(і я теж побоявся-б),то ця дівчина зробила те,що зробили мешканці Високопілля.
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14.03.2022 21:50 Ответить
Микита Соловйов

27 mins ·

Хроники Харькова 14-е марта.

Сегодня обстрелов было ощутимо больше, чем предыдущие дни. Причем то ли по всем, то ли по большинству районов. Не могу выделить точно, кому из районов досталось больше, но сообщения о прилетах были практически из всех частей города.

Кроме уже ставшими привычными обстрелов кассетными боеприпасами, сегодня был прилет чего-то тяжелого в Центр. В трех кварталах от места у меня ощутимо вибрировал дом. По ощущениям. били тем, чем в свое время по ОДА, Дворцу труда и корпусу Универа возле на Мироносицкой. И как и двух случаях из тех трех, попали не куда целились, а в соседнее здание. Обычный жилой дом около 1900-го года постройки этого не пережил. Да, по всей видимости эти попадания нанесены тем, что в рфии называют "высокоточным оружием", ага.

Очень показательный момент. Когда недалеко от моего дома был прилет чего-то довольно легкого, я минут через 5 подошел выяснить, не нужна ли помощь. И там таких уже было человек десять точно. Потом еще люди подтянулись. Там только повыносило окна в трех домах, ничего серьезного. Но показателен сам факт. Из окрестных домов за считанные минуты собралось помочь, если потребуется, пара десятков человек. То есть ощутимо больше, чем в обычное время можно встретить одномоментно на улице. Если мрази хотели этими обстрелами заставить нас сидеть по подвалам и дрожать, то достигли они прямо противоположного. Такой уровень взаимовыручки у нас в мирное время встретить сложно.

Сегодня в области наконец очень хорошая новость. Наши ребята очень сильно ввалили группировке, блокирующей Изюм. Деблокировать пока не удалось, к сожалению. Но урон нанесли серьезный и появилась надежда на деблокирование.

Вообще должен сказать, что я преклоняюсь перед тем человеком, который руководит обороной в Харьковской области. И после победы обязательно найду способ выразить свое восхищение лично. Потому что тот урон, который удается здесь наносить оркам при очень существенном их перевесе в численности, это фантастика. Еще и удерживать контроль за большей частью территории и населенных пунктов и сохранять полный контроль за двумя важнейшими трассами снабжения города. Это фантастика! И очевидно, что это не только за счет героического поведения наших бойцов, но и очень умелого командования.

Как и во многих других регионах страны, орки явно боятся наших защитников. И выгребая от них, отыгрываются на мирных жителях. Все эти обстрелы жилых кварталов, попытка выбить гражданскую инфраструктуру, это не от силы. Это явный признак слабости и неспособоности нанести значимый урон ЗСУ, НГ и ТРО. Ну и если нам нужно потерпеть, пока ребята раздалбывают эту нечисть, то мы будем терпеть, не путаться под ногами и по возможности помогать.

Харьков стоит!

Слава Украине!

Низкий поклон нашим защитникам!
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14.03.2022 22:17 Ответить
Одна с немногих чуть адекватная...но уже считай смертница

Эфир потрут, ее или убьют или посадят лет на 15-20
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14.03.2022 22:37 Ответить
Натовцы её выпустят.
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14.03.2022 22:43 Ответить
там ничего не подают в "прямом эфире", бздят провокаций, но ролик интересный!
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14.03.2022 22:37 Ответить
это не фейк.
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14.03.2022 23:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=VQPeGulYqA8
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14.03.2022 22:38 Ответить
*это не активистка, а уже экс-выпускающий редактор 1-го дерьма Марина Овсянникова)))))))))
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14.03.2022 22:43 Ответить
Рядовий Жолудь@jolud13



Хто ще не встиг облизати нетаку свинособаку з плакатом?
Поспішіть,бо залижуть до дір і вам не лишиться.
Ліда-Ліда,Боже-Боже. Ну що ж ви як діти.
На росії нема прямих ефірів.
Це розвод на лоха, бо без нього жизнь плоха.
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14.03.2022 22:50 Ответить
Oglądałem te wiadomości. Dzielna dziewczyna. Chwała Ukrainie!
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14.03.2022 23:03 Ответить
вот эту бы паскуду ведущую свидетельницей
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14.03.2022 23:05 Ответить
Без гранаты в прямом эфире не зачёт
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14.03.2022 23:05 Ответить
Монтировки хватило бы.
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15.03.2022 00:48 Ответить
Респект
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14.03.2022 23:12 Ответить
Как бы это не было какойто фальшивкой? РФия способна на любую ложь.
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15.03.2022 00:25 Ответить
А для чого ерефії робити подібну фальшивку? Для того, щоб в інтернеті були мільйони переглядів плакату з написом "Вам здесь врут"?
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15.03.2022 09:48 Ответить
Их не волнует , что их рашисты убивают наших мирных жителей и детей 😡так как они прекрасно понимают ,
что завтра они не смогут делать то, что привыкли, покупать то, что нравится и ездить в привычные места отдыха
и потому они не согласны не с войной и не с разрушением в щебень Марика или Охтырки,
не с убийством наших граждан, а именно с этим.
Вернее, они не согласны с коллективной ответственностью за эти массовые преступления.

Как только их удается слегка поскрести, все становится на место.
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15.03.2022 01:00 Ответить
"Інформаційна операція": у мережі не вірять у правдивість вчинку редакторки "Першого каналу"
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15.03.2022 01:47 Ответить
Тепер усі обговорюють якусь жінку, яка роками працювала над російською пропагандистською машиною, що розпалювала ненависть, замість десятків мертвих українських дітей,
- підкреслила Подоляк.

"Вона працювала на цьому каналі, незважаючи на 8-річну війну, яку Росія розв'язала проти України, але чомусь зараз, після тижнів бомбардувань, загиблих українців й великих втрат для російської економіки, вона вирішує висловитися", - зауважила активістка.

Активно обговорюють всю цю ситуацію й інші користувачі фейсбуку та твітеру. Там також припускають, що у такий спосіб пропагандисти лише хочуть проштовхнути у маси наратив, що нібито "росіяни проти війни, не треба бити по простих людей"
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15.03.2022 01:48 Ответить
А поясніть хтось, будь ласка, що «хорошого» у тому, що Оксімірон вирішив дати антивоєнний концерт у Туреччині, Моргенштерн випустив якийсь антивоєнний кліп, а працівниця пропагандистського ЗМІ ввірвалася з антивоєнним плакатом в ефір?

До останньої питань найбільше: у відеозверненні вона втирає шось про «війну між братніми народами». Ми не брати. Годі.

А ці «артисти» зі своєю антивоєнною музикою краще би збирали фанатів на мітинги проти путіна. І це не послуга нам, це необхідність. Ми вистоїмо в будь-якому випадку, а от росія з путіним ніт. Але вони раби. Були ними і залишаться.
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15.03.2022 01:48 Ответить
Ну Оксимирона задерживали за митинги в поддержку Навального. Так что он как бы не молчал. Да и вообще я не уверен, что у него российское гражданство. Еврей, жил в ВБ, учился в Оксфорде, в политику вообще не лез до последних событий. Короче, и не друг, и не враг, а так. Но к оболваниванию населения он не причастен.
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15.03.2022 14:23 Ответить
Тред про те, як русьна намагається зняти санкції.
https://twitter.com/grishchukroma/status/1503500141159985157

Марина Овсяннікова (жінка зі знаком) працює на Першому каналі редактором. Вона є частиною російської пропагандистської машини.
Крім цього знаку, Марина записала відео. Це звучить як типова антивоєнна заява, за винятком кількох деталей.
По-перше, вона каже, що тільки Путін відповідає за війну. Це хибне твердження: більшість російського суспільства підтримує Путіна, окупацію та війну в Україні.
Друге. У відео вона розповідає про «братні народи» Росії та України. Це основний наратив російської пропаганди, який використовується як пояснення окупації України: «Ми брати і повинні жити в одній країні».
Ще одна підозріла деталь: найбільше повідомлення на вивісці англійською. Обидві сторони війни не використовують англійську щодня, тому ми можемо припустити, що знак орієнтований на західну аудиторію.
Чому? Я бачу одну причину. Санкції наших союзників потужні, а економіка Росії гине. Пом'якшення санкцій є життєво важливим для Росії для продовження війни та життєво важливим для існування режиму Путіна. Так...
Цілком можливо, що російська пропаганда вирішила зробити цей виступ, щоб вплинути на громадську думку в ЄС, Великобританії та США. Уповільнити санкції та почати дискусію про «хороших росіян» і «поганих росіян».
Істина проста. Росія почала війну. І ми повинні це зупинити. Тут, в Україні, ми робимо це зі зброєю. Наші союзники роблять це за допомогою санкцій і ембарго. Напівзаходи з Кримом не спрацювали, тому ми бачимо, що треба домагатися до кінця.
Люди Росії постраждають від падіння їх економіки. Це правда. Але люди в Україні зараз гинуть. Росіяни ******** наші міста, вбивають наших дітей. Ми повинні робити те, що повинні робити. У росіян було 8 років, щоб запобігти ескалації. Вони нічого не зробили.
Тому, будь ласка, не довіряйте тому, що бачите по російському ТБ. Продовжувати вводити санкції, ембарго, припинити ведення бізнесу в Росії. Допоможіть нам зупинити #ГеноцидУкраїнців.

Залишайтеся сильними, залишайтеся єдиними. І - нарешті - надішліть ці бісані літаки!
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15.03.2022 02:25 Ответить
Клоповник заворушився.
Може і скабєєва вийде з таким плакатиком.
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15.03.2022 07:14 Ответить
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15.03.2022 07:17 Ответить
можна погодитися з усіма тезами стосовно написів англійською. Але там були й написи російською. І пряма мова: вас обманюють звучала саме російською. Якщо вже і в працівників роспропаганди нерви не витримують, то хіба це поганий знак?
Чому дехто із коментаторів цензора вважає, що поодинокий виступ якоїсь росіянки відмінить чи послабить санкції введені з такими зусиллями? Як на мене - це як лавина, яку вже спинити неможливо. Хтось думає, що санкції невигідні західному бізнесу і їх фінансовим колам? Вони після капітуляції візьмуть задарма всі виробництва в росії, які вважатимуть для себе потрібними.
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15.03.2022 07:16 Ответить
МОЛОДЕЦ. ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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15.03.2022 05:47 Ответить
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15.03.2022 07:12 Ответить
Maria Zolkina

4 год ·



Друзі, перестаньмо дивитися запорєбрик. Надовго. Дуже надовго.

Нам не потрібно шукати союзників серед «ліберальних» росіян, давати їм громадянство (WTF?!), включати їх в наші ефіри, де вони будуть розказувати, що начебто росіянам не треба війна.

По-перше, ви краще поширюйте фотографії українських активістів, журналістів і мерів, яких прямо зараз катують росіяни на захоплених територіях. Розказуйте світу про це, а не про якісь плакати в «прямому ефірі», з затримкою у 10 хв.

По-друге, ви цією поблажливістю напряму граєте на російському боці: ви даєте західній пресі, політикам підставу вважати, що «звичайні росіяни несправедливо страждають» від санкцій. А серед них же є і ті, хто проти! Дуже проти Путіна, але десь так глибоко в душі, що і самі не розгледять.

І це - не жарти. Західна преса, експерти дуже охоче хапаються за історії «нещасних», «прогресивних» росіян, які тепер мусять втікати з країни. І дуже бояться, що їх не прийматимуть у світі. А вони ж «не такі»!

Я вам скажу прямо. Через пару років, незалежно від динаміки самої війни (ми виграємо, але ціна може бути різна) всілякі міжнародні організації, які зараз НІЧОГО не можуть зробити навіть по своєму мандату, західні уряди (особливо Західна Європа) будуть втюхувати нам діалоги для порозуміння з росіянами.

А як же! Треба ж знайти точки дотику, не всі погані, є нещасна опозиція в екзилі чи в самій Росії - гарантую. Так і буде. А нам воно не треба. Хай німці самі з ними діалоги водять, якщо досі не зрозуміли, хто перед ними.

Більше того, коли війна закінчиться, а Росія і далі котитиметься в прірву, до нас як таргани, вибачте, полізуть купа «опозиційних» росіян. Якщо зараз ми не перестанемо у все це гратися і не скажемо конкретно: ми вас не чекаємо! Вдома розбирайтеся. Сидіть по тюрмах за свій вибір. Зносьте владу. Але не суньтесь в Україну.

Так. Є окремі люди. Але якщо вони виїхали кудись, не робіть із них героїв, які втекли від режиму. Герої з режимом боряться!
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15.03.2022 08:52 Ответить
Постановочная хрень, дабы показать что в запоребрике бунтовать можно , и таки есть свое мнение.
Первое и самое главное - в параше НЕБЫВАЕТ прямых эфиров, даже самый прямойпрямой идет с минимальной задержкой от 30 до 60 сек., а новосные выпуски - тем более.
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15.03.2022 09:01 Ответить
Не помню точно, но где-то видел что все "прямые" эфиры в Расии идут с 3-х минутной задержкой.
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15.03.2022 09:43 Ответить
В Кацапии нет прямых эфиров новостей. Это знает каждый, кто хоть чуть-чуть знает ТВ-кухню...Думайте!!!
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19.03.2022 15:33 Ответить
В каменный век кацапских выплядков ВСЕХ НА ВЕКА!!!!!
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28.03.2022 11:31 Ответить
В каменный век кацапских выплядков ВСЕХ НА ВЕКА!!!!!
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28.03.2022 11:31 Ответить
В каменный век кацапских выплядков ВСЕХ НА ВЕКА!!!!!
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28.03.2022 11:31 Ответить
В каменный век кацапских выплядков ВСЕХ НА ВЕКА!!!!!
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28.03.2022 11:31 Ответить
В каменный век кацапских выплядков ВСЕХ НА ВЕКА!!!!!
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28.03.2022 11:31 Ответить
В каменный век кацапских выплядков ВСЕХ НА ВЕКА!!!!!
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28.03.2022 11:31 Ответить
"
Российская пропагандистка Марина Овсянникова, вышедшая в прямом эфире с антивоенным плакатом на "Первом канале", назвала санкции против России за войну в Украине "русофобией" и просит западные страны отменить их.

С критикой санкций против России Овсянникова выступила в прямом эфире по итальянскому телевидению,

После того, как !
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28.03.2022 14:25 Ответить
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