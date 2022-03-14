"Остановите войну! Здесь вам врут!" - активистка с плакатом проникла в студию кремлевских пропагандистов во время прямого эфира. ВИДЕО

Активистка с плакатом проникла в студию кремлевских пропагандистов во время прямого эфира и продемонстрировала антивоенный плакат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись из эфира появилась в соцсетях.

На плакате активистки была надпись: "Остановите войну! Не верьте пропаганде! Здесь вам врут!".

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