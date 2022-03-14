РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5270 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
42 452 165
пропаганда (3475) Россия (91316) плакаты (36)

Агрессия против Украины лежит на совести Путина, - сотрудница российского канала, вышедшая с антивоенным плакатом в прямой эфир. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудница российского телеканала, редактор отдела городов Мария Овсянникова, вышедшая в прямой эфир с антивоенным плакатом, объяснила мотивацию своих действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, ее позиция касательно агрессии России против Украины объясняется в ее видеообращении.

Смотрите также: "Остановите войну! Здесь вам врут!" - активистка с плакатом проникла в студию кремлевских пропагандистов во время прямого эфира. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
Пропагандистка, стільки років гадила людям в гловах, а коли санкціїї її діткнули - вже не цікаво? Це спроба реабілітуватися
показать весь комментарий
14.03.2022 21:45
+32
Бандэрка, нацистка, предателька..... Уууууу
Вот и вся реакция на росии будет
показать весь комментарий
14.03.2022 21:43
+32
Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что в Москве началась паника из-за отсутствия нового плана действий по полномасштабному вторжению в Украину. Элиты уже открыто заявляют, что курс России самоубийственный, продолжать войну невозможно, а в спецслужбах страны-агрессора начались репрессии.
показать весь комментарий
14.03.2022 21:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Захоплюються, співчувають, збирають гроші на адвоката. ....
Говорять про якесь пророцтво про "біляву жінку що всіх спасе".
Нову газету що твітнула скрін замазав текст змішують з дерьмом.
...
показать весь комментарий
14.03.2022 22:29 Ответить
Молодец, может идти на окружную...тоесть нах@й
показать весь комментарий
14.03.2022 22:06 Ответить
Её уже мусора по кругу пустили со словами "мы тебя научим родину любить".
показать весь комментарий
14.03.2022 22:08 Ответить
Плювати! Ніколи не пробачимо цих виродків!
показать весь комментарий
14.03.2022 22:07 Ответить
руцкий скот заставит выйти только пустое брюхо, всё
показать весь комментарий
14.03.2022 22:08 Ответить
есть ли фильм про бандера снятый во время независимой украины и фильмы про 1941-45 тоже новые укаинские. я антифашист но снятые в россии новые фильмы смешные про 41-45 там спецназы одевают современными комуфляжами итд
показать весь комментарий
14.03.2022 22:09 Ответить
есть
Непокорённый (фильм, 2000)
показать весь комментарий
14.03.2022 22:16 Ответить
Смелый, почти отчаянный поступок!
А где де наши Анонимоус-хакеры, чтобы ломать рашистские сети вещания?
показать весь комментарий
14.03.2022 22:09 Ответить
Шаленію! Ви ..... немає слів. Дружина з сином (інвалід дит.)поїхала до доньки в Німеччину. На кордоні в Ягодині,на польському боці,тільки перейшли,стоять палатки,столи з їжею,одягом,засобами гігієни,памперси--все БЕЗКОШТОВНО!!!! Перед нею проходять НАШІ ПАТРІОТИЧНІ УКРАЇНЦІ,беруть це все,навіть не скажуть слова ПОДЯКИ,говорить,аж сльози виступили,люди так нам допомагають, а ми такі СВИНІ!!! Тож,любі мої,дивіться краще за собою і радійте тому,що до них хоч трішки якось доходить,ви не жили в їхній системі і тому такі розумні.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:15 Ответить
Знаєте хто так себе хамське поводятьу Польщі???? Агу вгадайте? Ті, що вже пів Львова заполонили , сидять по кафешках і з собачками гуляють по нашій бандерівській бруківці тоді, коли львів'яни волонтерать, готують їжу і в дім свій приймають,,,, а кругом вже не українську солов'іну чути-а руський! Та Це жнаші любі біженці зі сходу!!!!!
показать весь комментарий
14.03.2022 23:23 Ответить
Є Українці, а є нажаль - хохли... Дякую Богу що перших більше.
показать весь комментарий
15.03.2022 00:16 Ответить
Не позорьтесь. Хохлами называли запорожских казаков.
показать весь комментарий
15.03.2022 04:47 Ответить
Хохлами називали і називають таких як ти , що не мають ніякої уяви про історію і поваги до себе і свого народу !
показать весь комментарий
15.03.2022 14:23 Ответить
Мои-то предки как раз из тех самых запорожских казаков, поэтому я свою историю знаю. А вы вот не имеете ни капли умения интеллигентно вести дискуссию.
показать весь комментарий
15.03.2022 23:18 Ответить
З хохлами я взагалі ніяких дискусій не веду , бо вони гірше за кацапів , оскільки тим самим кацапам продалися і спину перед ними гнуть (( хохли! До вас з однаковим презирством відносяться як кацапи , так і Українці (( Кажете предки у вас із козаків ? Тоді згадайте приказку козацьку : " В сім"ї не без ....." ((
Слава Україні ! І смерть її ворогам !
показать весь комментарий
15.03.2022 23:37 Ответить
Это быдло, пятая колонна. Берите лопату и поправляйте корону.
Всі будуть вдячні
показать весь комментарий
15.03.2022 04:53 Ответить
"ви не жили в їхній системі і тому такі розумні." - я навіть ледь не розридався від жалю до руссні, але своєчасно згадав, що руссня сама собі роками будувала таку систему. Їхня система, це плоть від плоті руссні. Їм інша система не потрібна. Вони людські цінності відторгають на генетичному рівні.
показать весь комментарий
15.03.2022 03:40 Ответить
Брожение в умах россиянцев - уже хорошо. Чем больше, тем лучше для Украины. Шатать и шатать оркостан по полной и со всех сторон, изнутри и снаружи!!!
показать весь комментарий
14.03.2022 22:18 Ответить
Ti ruskij , um uskij , glaz tuskli , zhop puhlij ...ide nahuj !!!!
показать весь комментарий
14.03.2022 22:24 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2022 22:24 Ответить
Это другая
показать весь комментарий
14.03.2022 23:08 Ответить
Это не она, она Мария, хоть и действительно похожи
показать весь комментарий
15.03.2022 02:16 Ответить
нет, не согласна со многими комментариями здесь. Этот поступок достоин уважения. Ее ,скорее всего ,посадят, и надолго. И она знала об этом. И все равно пошла против системы, против стада овец, которую охмелевший от безнаказанности старик пастух ведет на бойню. Когда , и если она выйдет из тюрьмы, то она никогда не получит нормальную работу у себя в стране, останется без средств к существованию. ВЫ учтите, это происходит в россии, в стране рабов. Это в демократиях можно выходить и говорить что хочешь, но не в рабовладельческом гос-ве, где только за помыслы можно быть убитым. И человек вышел и заявил, что он не согласен. Если 5% выйдут как она, россия

перестанет существовать в том виде как сейчас и станет свободной.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:25 Ответить
Да ничего с ней не будет.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:30 Ответить
Если ничего с ней не будет, то больше и больше рассеян будут пытаться повторить такое же. путло не может позволить такое , ведь ему придется заниматься и внутренним фронтом тогда. Так что, я думаю, ее накажут по полной, что бы другим неповадно было. В любом случае, я уважаю ваше мнение, и будет интересно посмотреть за развитием этой истории. Иногда. падения огромных империй начинается , казалось бы, с мелочей
показать весь комментарий
14.03.2022 23:06 Ответить
C работы уволят, может чуть поморозят. Ну как бы всё. Вряд ли будут устраивать какой-то суперпроцесс это же эффект Стрейзанд. Оно им надо сейчас? За что арестовали - она сказала что против войны и лжи.
показать весь комментарий
14.03.2022 23:08 Ответить
Петр Иванов. Женщины смелее русских мужиков. Эта девушка понимает что происходит, рискуя здоровьем и личной свободой вышла на протест, а ты и такие же мрази, как ты, сидишь и на клавиатуре компа играешь. Почему не просишься добровольцем "родину защищать", если считаешь, что эта ваша "операция" праведлива и благородна ? Вы убийцы вы даже гитлеровских нацистов переплюнули. На вас смотреть без презрения и омерзения нельзя, ничтожества.
показать весь комментарий
15.03.2022 04:55 Ответить
Раніше треба будо людям правду в очі лити, а зараз -пізно, для росіі -пізно
показать весь комментарий
14.03.2022 22:30 Ответить
Нема в Росії прямих передач! І не буде! ПОКАЗОВИЙ ВИСТУП, «МОЛ НЕ ВСЕ РУССКИЕ ПЛОХИЕ, прекратите санкции
показать весь комментарий
15.03.2022 00:38 Ответить
"ВЫ учтите, это происходит в россии, в стране рабов"

А вам не спадало на думку, що всім українцям, (не малоросам різних гатунків та ступіню ватності) насрати, що там "праісходіт в расіє"?
показать весь комментарий
15.03.2022 03:16 Ответить
Через пару недель они все так заговорят. Да она более прозорливая и что???
Я за зомбировала миллионы зная подлинную информацию, а теперь, когда "Укры" дают моим кураторам Zвезды осознала, что была не права.
показать весь комментарий
15.03.2022 05:07 Ответить
Це називається «Фігаро тут, Фігаро там», насрати на вас , там і подихайте! Україна вистоїть і виживе, а ви -ні
показать весь комментарий
14.03.2022 22:27 Ответить
Та все просто - продажна тварюка заробляє собі імідж "жертви режиму" щоб отримати візу і втекти від рюмочних до макдональдсів.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:28 Ответить
Готовий на парі. Я притримуюсь думки що нічого завтра після цього демаршу не станеться, бо в 99.99% русні гниле шовіністичне нутро. Банк 100 баксів, хто готовий?
показать весь комментарий
14.03.2022 22:29 Ответить
В прямой эфир Первого канала ворвалась девушка с антивоенным плакатом. По сообщению ТАСС, канал проводит проверку в связи с инцидентом

"ОВД-Инфо" сообщает, что девушку зовут Марина Овсянникова, она сотрудница Первого канала. Правозащитники утверждают, что Овсянникова задержана и сейчас находится в ОВД "Останкино"

t.me/currenttime/9014
показать весь комментарий
14.03.2022 22:31 Ответить
ПРЯМОЙ ЄФІР? Ніколи там не було прямих ефірів, тим більше тепер! НЕ ВІРТЕ! ПОСТАНОВКА ЦЕ!
показать весь комментарий
15.03.2022 00:42 Ответить
Теперь она легко получит статус политического беженца и будет нормально жить и работать в США или Канаде.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:33 Ответить
Думаю, тітку посадять.
Її неодмінно покарають, причому жорстоко. "Даби другім нєповадно било".
показать весь комментарий
14.03.2022 22:36 Ответить
Когда из тюрьмы выйде
показать весь комментарий
14.03.2022 22:37 Ответить
ага, і буде там бруд лити свій далі.
показать весь комментарий
15.03.2022 01:03 Ответить
В мозгах россиян то что вы вдували туда много лет. А когда прижало - побежали каяться. Твари. Вешайтесь лучше со всем своим ТВ.
показать весь комментарий
14.03.2022 22:38 Ответить
Она нужна как свидетель для Гааги
показать весь комментарий
14.03.2022 22:46 Ответить
для Гаагі вона злочинець, сіяла ненависть і брехню, що призвело до війни і смерті багатьох людей. Як в Руанді.
показать весь комментарий
15.03.2022 01:04 Ответить
Ну як би то казати - Вже пізно пити Боржомі коли нирки відмовили.
Расєянє тепер топити будуть один одного доказуючи що вони були проти Кримнашу, путіна, імперськиї амбіцій і все це бо є предчуття повного білого піпєца 😆
показать весь комментарий
14.03.2022 22:48 Ответить
А зараз всім хто хоче залишити тут подальші коментарі про «достойність» хочу наперед сказати-не смійте , курва, говорити тут про достойність одної особі, коли зараз тисячі іх вилупків продовжують нищити все , що нам дороге! Коли продовжується тотальна руйнація наших міст та сіл, коли відбувається геноцид , плачуть налякані жінки в діти, а наші Захисники вибиваються з останніх сил, коли мільйони зруйнованих сімей і життів! ****, не смійте тут говорити про «достойність»!!!!! Гниди не заслуговують цієї почесті! Через таких як вона , маєте мільйони зомбі в рашці і ще тисячі таких зараз знищують нашуУкраїну!!!
показать весь комментарий
14.03.2022 23:08 Ответить
Все списує на великого Пу, мовляв, це він розсварив наші "братскіє народи". А те, що вона своїми ж руками клала в мізки росіянам всі ці роки, то ніякого ефекту не дало? Ніяк не вплинуло на їх позитивне ставлення до війни в Україні? Її руки теж в крові і нема їй пробачення!
показать весь комментарий
15.03.2022 00:33 Ответить
Щось мені здається, що нема там ніякого покаяння. Це цілеспрямована акція, розрахована на те, щоб показати Світу, ніби проста руссня ні в чому не винна, тому не повинна страждати від санкцій.
показать весь комментарий
15.03.2022 03:31 Ответить
Клята кацапська хвойда, лише пуцін у тебе винен? Та ти, падлюка, сама останні вісім років докладала максимум зусиль для того, що відбувається зараз.
показать весь комментарий
15.03.2022 03:26 Ответить
Вони після санкцій раптом всі порозумнішали, коли стали втрачати бабло та свої "хатинки" нажиті непосільним трудом. Навіть у Соловьева слабенькі проблески розуму почали з'являтися. Такі люди з роздвоєним розумом (якщо його можна так назвати) циніки, садисти та жадібні жлоби по натурі.
На нюрнбергському процесі гітлерівські кати теж раптом "прозрівали" і пускали сльозу по мільйонах власноручно убієнних.
показать весь комментарий
15.03.2022 07:15 Ответить
Нифига, теперь уже соскользнуть не получится. Эта агрессия лежит на совести всего русского народа
показать весь комментарий
15.03.2022 06:11 Ответить
смелая девушка, наконец прозрела, и слава Богу за нее
христиане молятся, чтобы Божий Дух коснулся миллионов ослепленных диаволом ватников
и в первую очередь протестантов россии
и наших украинских ватников
не права в том, что остальные не виноваты, и на покойничка спишут все грехи
показать весь комментарий
15.03.2022 06:25 Ответить
Здається на росії немає прямих ефірів.
Це було знято заздалегідь працівниками.
показать весь комментарий
15.03.2022 07:08 Ответить
не знаю як на кацапії, а в нас був такий сюжет але якось без особливого акценту, шо тварі проснулися...
схоже всі все розуміють - вони там всі ******* і на окремі виплескі навіть не варто звертати увагу.
показать весь комментарий
15.03.2022 07:16 Ответить
Да мля, сама говорит что 8 лет активно лила говно в уши: сколько в итоге наслушавшись ее и ее "колехх" пацанов теперь дохнет тут на Украине?... За втра пуйло скажет, ну извините, ошибся, тоже пожурим и простим вовачку?
показать весь комментарий
15.03.2022 08:05 Ответить
Никто не отмоется и никто не останется не замеченным. Веры нет никому.
показать весь комментарий
15.03.2022 08:18 Ответить
Насколько слышал в Расии все "прямые" эфиры идут с 3-х минутной задержкой.
Интересно, а её уже арестовали?
показать весь комментарий
15.03.2022 09:59 Ответить
Да. Сразу арестовали. До 15 лет грозит.
показать весь комментарий
15.03.2022 10:06 Ответить
Це продуманий піар-хід, щоб створити образ жертви і дещо відволікти світові ЗМІ від варварства, яке чинить росія в Україні.
показать весь комментарий
15.03.2022 10:11 Ответить
Максим Ялі

8 ч. ·

Друзья, что я вам скажу по поводу всеобщей эйфории после сюжета в новостях на 1 канале с Овсянниковой.

Я много раз участвовал в ток-шоу на "1-м" и других федеральных каналах в относительно мирный период период 2017-2019 гг. Скабеевы, Соловьев, Норкин. Всех.

И прекрасно знаю "закулисье" Останкино.

Во-первых, там куча охраны. Её бы перехватили с плакатом. Там такие огромные студии, что просто не добежала бы.

Уверен, сейчас охраны еще больше.

Во-вторых, программы, тем более главные , пишутся в записи в основном. Но даже те, которые идут в прямом эфире, как некоторые ток-шоу и новости, сигнал идёт с задержкой в 40-45 секунд.

Я специально засекал, когда сидел не в студии.

Вот как раз ради таких "форсмажоров". С моим участием, кстати, был один.

Ну и куча ещё всяких предохранителей, которых в последние три недели, уверен, стало еще больше.

А теперь о том, для чего был сделан этот вброс:

- "Во всем виноват Путин, а мы братские народ и роиссяне тут ну при чем". Она прямым текстом это и сказала в конце своего обращения, записанного накануне. Не заметили? Пересмотрите.

Ага. И все путлеровцы ехали на учения в Беларусь и ничего не знали.

- посеять сомнения в решительности украинского народа к сопротивлению и выдавить скупую слезу сострадания. "Мы один народ", одним словом.

- повлиять на Запад, чтобы он не вводил новых санкций, которые ударят по уровню жизни всех роисян, а значит и создадут условия для массовых протестов и сноса путлеровского режима.

Там же так любят героев и всю эту ваниль. Ведь только начали все прозревать не только по поводу путлера, но и всех роисян, которые становятся изгоями по всему миру.

Напомню: 70 % поддерживают войну России против Украины.

И поверьте, это реальные цифры.

Я общался с редакторами и работниками разных уровней. Поверьте, ещё в 2014-м там остались самые циничные и продажные, готовые закрывать на все глаза и втюхивать сюжеты про "распятых мальчиков".

А редактор международных новостей - это минимум полковник пропагандистких войск.

Так что не ведитесь!

Помните, мы воюем с КГБ-ным режимом.

А они очень хорошо умеют играть на струнах Человеческой души. И за последние 8 лет достигли высочайшего мастерства в этом.

Это я вам как теоретик и практик говорю, который специально согласился туда ездить, чтобы изучить эту Адскую машину изнутри.

И хорошо изучил , кстати.

П.С. Забыл ещё указать, какая там тщательная охрана при входе в здание и на первом этаже.

Как вы думаете, охрана могла пропустить не глянув?
Или она в кабинете с фломастерами пару часов выводила все буковки разными цветами на нескольких языках?)
показать весь комментарий
15.03.2022 10:12 Ответить
Я вважаю, що рос. пропогандисти є біороботами. Мабуть її Анонімус "поламав", закачали в прошивку модуль "совість". Її тепер забрали на фабрику, в ФСБ, досліджують, що ж пішло не так, пробують залити стару прошивку.
показать весь комментарий
15.03.2022 13:41 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2022 14:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 