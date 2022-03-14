Агрессия против Украины лежит на совести Путина, - сотрудница российского канала, вышедшая с антивоенным плакатом в прямой эфир. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сотрудница российского телеканала, редактор отдела городов Мария Овсянникова, вышедшая в прямой эфир с антивоенным плакатом, объяснила мотивацию своих действий.
Как информирует Цензор.НЕТ, ее позиция касательно агрессии России против Украины объясняется в ее видеообращении.
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+34 wed emantsal
показать весь комментарий14.03.2022 21:45
+32 vadyan
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+32 Bob Fayn
показать весь комментарий14.03.2022 21:45
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Пожалуйста, подождите...
Говорять про якесь пророцтво про "біляву жінку що всіх спасе".
Нову газету що твітнула скрін замазав текст змішують з дерьмом.
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Непокорённый (фильм, 2000)
А где де наши Анонимоус-хакеры, чтобы ломать рашистские сети вещания?
Слава Україні ! І смерть її ворогам !
Всі будуть вдячні
перестанет существовать в том виде как сейчас и станет свободной.
А вам не спадало на думку, що всім українцям, (не малоросам різних гатунків та ступіню ватності) насрати, що там "праісходіт в расіє"?
Я за зомбировала миллионы зная подлинную информацию, а теперь, когда "Укры" дают моим кураторам Zвезды осознала, что была не права.
"ОВД-Инфо" сообщает, что девушку зовут Марина Овсянникова, она сотрудница Первого канала. Правозащитники утверждают, что Овсянникова задержана и сейчас находится в ОВД "Останкино"
t.me/currenttime/9014
Її неодмінно покарають, причому жорстоко. "Даби другім нєповадно било".
Расєянє тепер топити будуть один одного доказуючи що вони були проти Кримнашу, путіна, імперськиї амбіцій і все це бо є предчуття повного білого піпєца 😆
На нюрнбергському процесі гітлерівські кати теж раптом "прозрівали" і пускали сльозу по мільйонах власноручно убієнних.
христиане молятся, чтобы Божий Дух коснулся миллионов ослепленных диаволом ватников
и в первую очередь протестантов россии
и наших украинских ватников
не права в том, что остальные не виноваты, и на покойничка спишут все грехи
Це було знято заздалегідь працівниками.
схоже всі все розуміють - вони там всі ******* і на окремі виплескі навіть не варто звертати увагу.
Интересно, а её уже арестовали?
8 ч. ·
Друзья, что я вам скажу по поводу всеобщей эйфории после сюжета в новостях на 1 канале с Овсянниковой.
Я много раз участвовал в ток-шоу на "1-м" и других федеральных каналах в относительно мирный период период 2017-2019 гг. Скабеевы, Соловьев, Норкин. Всех.
И прекрасно знаю "закулисье" Останкино.
Во-первых, там куча охраны. Её бы перехватили с плакатом. Там такие огромные студии, что просто не добежала бы.
Уверен, сейчас охраны еще больше.
Во-вторых, программы, тем более главные , пишутся в записи в основном. Но даже те, которые идут в прямом эфире, как некоторые ток-шоу и новости, сигнал идёт с задержкой в 40-45 секунд.
Я специально засекал, когда сидел не в студии.
Вот как раз ради таких "форсмажоров". С моим участием, кстати, был один.
Ну и куча ещё всяких предохранителей, которых в последние три недели, уверен, стало еще больше.
А теперь о том, для чего был сделан этот вброс:
- "Во всем виноват Путин, а мы братские народ и роиссяне тут ну при чем". Она прямым текстом это и сказала в конце своего обращения, записанного накануне. Не заметили? Пересмотрите.
Ага. И все путлеровцы ехали на учения в Беларусь и ничего не знали.
- посеять сомнения в решительности украинского народа к сопротивлению и выдавить скупую слезу сострадания. "Мы один народ", одним словом.
- повлиять на Запад, чтобы он не вводил новых санкций, которые ударят по уровню жизни всех роисян, а значит и создадут условия для массовых протестов и сноса путлеровского режима.
Там же так любят героев и всю эту ваниль. Ведь только начали все прозревать не только по поводу путлера, но и всех роисян, которые становятся изгоями по всему миру.
Напомню: 70 % поддерживают войну России против Украины.
И поверьте, это реальные цифры.
Я общался с редакторами и работниками разных уровней. Поверьте, ещё в 2014-м там остались самые циничные и продажные, готовые закрывать на все глаза и втюхивать сюжеты про "распятых мальчиков".
А редактор международных новостей - это минимум полковник пропагандистких войск.
Так что не ведитесь!
Помните, мы воюем с КГБ-ным режимом.
А они очень хорошо умеют играть на струнах Человеческой души. И за последние 8 лет достигли высочайшего мастерства в этом.
Это я вам как теоретик и практик говорю, который специально согласился туда ездить, чтобы изучить эту Адскую машину изнутри.
И хорошо изучил , кстати.
П.С. Забыл ещё указать, какая там тщательная охрана при входе в здание и на первом этаже.
Как вы думаете, охрана могла пропустить не глянув?
Или она в кабинете с фломастерами пару часов выводила все буковки разными цветами на нескольких языках?)