Агрессия против Украины лежит на совести Путина, - сотрудница российского канала, вышедшая с антивоенным плакатом в прямой эфир. ВИДЕО

Сотрудница российского телеканала, редактор отдела городов Мария Овсянникова, вышедшая в прямой эфир с антивоенным плакатом, объяснила мотивацию своих действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, ее позиция касательно агрессии России против Украины объясняется в ее видеообращении.

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