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дефицит (292) Россия (91316)

Будьте людьми. Успокойтесь!, - в российском магазине возникла толкотня за сахаром. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В русских магазинах уже появляются трудности с продуктами первой необходимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры первых проявлений дефицита продуктов в российских магазинах появились в сети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России продают последние бургеры из McDonald's за тысячи рублей. ФОТО
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Топ комментарии
+79
Людей там нема.
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14.03.2022 21:55
+73
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14.03.2022 21:55
+63
Где людей увидел?
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14.03.2022 21:55
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14.03.2022 21:55 Ответить
Это реально или фейк?
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14.03.2022 22:05 Ответить
Это не фейк. Это действительно есть.
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14.03.2022 22:07 Ответить
На если это правда то им всем скоро просто пипдец будет
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14.03.2022 22:09 Ответить
он, этот ппц, у них уже давно, просто им об этом ещё не сказали на 1-ом анале
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15.03.2022 08:20 Ответить
Будьте людьми. Заспокойтеся!, - у російському магазині зчинилася штовханина за цукром
==================
ы дыйсно кацапи заспокойтеся-сладкая жизнь для вас уже закончилась.
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14.03.2022 22:11 Ответить
Любят козломордые сладкую жизнь
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14.03.2022 22:35 Ответить
Хай навіть і фейк, але мене розсмішило)))
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14.03.2022 22:09 Ответить
Людей там нема.
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14.03.2022 21:55 Ответить
100%,там скрєпоносці!
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14.03.2022 22:49 Ответить
Где людей увидел?
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14.03.2022 21:55 Ответить
Кацапи у природному середовищі...)))
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14.03.2022 21:56 Ответить
Ось що заставило вийти з плакатом у прямому ефірі
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14.03.2022 21:56 Ответить
Скоро в военкоматах: "Записавшись на спецоперацию ты получишь 10 кг сахара и мешок картошки, а по возвращению тебя ждёт бочка варенья и 3 пачки печенья"
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14.03.2022 21:57 Ответить
А ми будемо сприяти, щоб в них залишилося якомога більше варення та печива...)))
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14.03.2022 21:59 Ответить
Я решил вот жвачкой запастись. Хочу как в их любимом ссср-буду кидать им жвачку, а они за неё драться. Хлеб и зрелища.
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14.03.2022 22:15 Ответить
А лука то, мешок, не положено, чтоль?
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14.03.2022 22:00 Ответить
Не так.10 кг цукру і пластиковий мішок.
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14.03.2022 22:03 Ответить
ви ще чергу за "водкой" зніміть))
там напевне вааще прозріти можна)
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14.03.2022 21:57 Ответить
дикари
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14.03.2022 21:57 Ответить
Беримор , что за дикари на этом видео ? - Кацапы , сэр .
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14.03.2022 22:03 Ответить
ППЦ.У нас когда гремело над головами и знали что орки ринулись всем стадом. в магазинах было очень людно но никто.никому дурного слова не говорил.не толкал не набирал в одни руки весь ассортимент. Все в напряжении но не панике.спокойно и пониманием.Это кацапские дикари!.сейчас начнут переобуваться и вчерашний целователь иконы с ****** в рамке над кроватью в спальне будет орать что он окаянный во всем виновен.и начнут бить друг другу рожу в праве доказать кто больше его презирал .
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14.03.2022 22:16 Ответить
Давно їх блінами з шуфлі не годували. ..))
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14.03.2022 21:58 Ответить
Взятие сахара
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14.03.2022 22:36 Ответить
Як закінчиться горілка та цигарки, бунт буде через три дні. Самі дієві санкції для руссобидла.
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14.03.2022 21:59 Ответить
Махорку то они смогут выращивать по идее, а вот гильзы делать это врядли. Будут как деды в газету заворачивать
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14.03.2022 22:57 Ответить
за солоденьким кацапня скучила
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14.03.2022 21:59 Ответить
*** з цукром. А потім буде без солі.
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14.03.2022 22:00 Ответить
замість цукрy
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14.03.2022 22:02 Ответить
На болотях почалось цікаве вовтузіння.
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14.03.2022 22:00 Ответить
В час коли українська сім'я бореться за виживання , москалі воюють за останню пару труселів . Така реальність ватобидла і вільної душ
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14.03.2022 22:00 Ответить
Цукерки " Скрепная "..
Ягель су...ягель.
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14.03.2022 22:00 Ответить
Ну про людей это он погорячился..))
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14.03.2022 22:00 Ответить
Живите как диды жили у которых ничего слаще репы не было
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14.03.2022 22:00 Ответить
Русский сахер им . Из ягеля .
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14.03.2022 22:05 Ответить
Теперь это будет моя любимая рубрика "А чо там у кацапов. Начало"
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14.03.2022 22:00 Ответить
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14.03.2022 22:01 Ответить
Сатана вас памілуєт мокши йо#аниє.
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14.03.2022 22:01 Ответить
))))))))))))))))))))
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14.03.2022 22:01 Ответить
через месяц что будет вай вай
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14.03.2022 22:03 Ответить
Будни скотофермы!!
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14.03.2022 22:03 Ответить
САТАНА ВАШ ГОСПОДЬ
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14.03.2022 22:03 Ответить
Все ****** они начинают превращаться в Орков..
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14.03.2022 22:03 Ответить
Вони завжди були орками
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14.03.2022 22:29 Ответить
НАТО в ужасе. Если росейанцы так дерутся за сахар представьте что будет когда закончится водка
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14.03.2022 22:04 Ответить
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14.03.2022 22:05 Ответить
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15.03.2022 10:08 Ответить
а нахрена тебе сахар? репа, мой руцький дрюг, репа...
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14.03.2022 22:06 Ответить

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14.03.2022 22:06 Ответить
Цапи, насціть у баночки та віднесіть лікарю. Повірте, там у вас стільки цукру буде, що весь світ заздритиме.
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14.03.2022 22:07 Ответить
Ну, нарешті кацапи дочекались. Черги. Мордобій. Все, як при сАюзе.
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14.03.2022 22:08 Ответить
свинота свинособача
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14.03.2022 22:08 Ответить
у них там нефть лишаковая , может из неё синтезировать , чётное золото = чёрный сахар
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14.03.2022 22:08 Ответить
І це тільки початок, довбойoби. Тільки на цей раз вам ніхто "ножкі Буша" не везтиме. Будете самі викручуватися: Сєрьожа буде їсти ножкі Вані, а Ваня ножкі Сєрьожи
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14.03.2022 22:11 Ответить
Тепер кацапи будуть ножки Лаврова їсти. "Можєм павтаріть" починає здійснюватися, але щось пішло не так...
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14.03.2022 22:41 Ответить
Назад в будущее... Где-то я такое уже видел. Ах, да у нас на стыке 80-х и 90-х. Это же просто замечательно! Теперь у патриотически настроенной молодежи паРаши появится возможность узнать, как же реально "замечательно" жили их родители в совке.
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14.03.2022 22:11 Ответить
На рассее начали завидовать бамбасу .
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14.03.2022 22:11 Ответить
Это варвары , а не люди .
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14.03.2022 22:12 Ответить
Dla tego że chrobotek reniferowy jest lepszy od kory z brzozy.
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14.03.2022 22:30 Ответить
Эрзаццукар
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14.03.2022 22:14 Ответить
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14.03.2022 22:23 Ответить
Так їм і треба! Щоб вонискоро за хліб насущний бились!!!!
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14.03.2022 22:23 Ответить
"Давай! Даві єґо, *****!" ©
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14.03.2022 22:24 Ответить
Живу в Германии, на днях был в Netto, народу почему-то много? Присмотрелся, а это любители путинской России, запасы делают на случай дефицита, сахар, муку, туалетную бумагу... закупают!
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14.03.2022 22:25 Ответить
Нефть в обмен на продовольствие - это ваше будущее скрепные!
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14.03.2022 22:28 Ответить
Ядерні ракети в обмін на їжу
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14.03.2022 22:30 Ответить
а ось вам і ссср...
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14.03.2022 22:32 Ответить
Русские! Будьте людьми. Успокойтесь!
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14.03.2022 22:33 Ответить
А с нижним что? Форма сильно добротная, и ту стащили?
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14.03.2022 22:38 Ответить
Тих, що одягнені знайшли в труповозці, а того, що в трусіках, дістали з кацапської польової кухні.
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14.03.2022 22:52 Ответить
Того, що з кацапської польової кухні витягли, - кацапини його їсти збиралися?! Який жах!
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14.03.2022 23:58 Ответить
То для людей жах, а для кацапів то мясцо.
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15.03.2022 00:09 Ответить
Так вот они какие, русскоязычные мальчики в трусиках
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14.03.2022 22:58 Ответить
Прилягли отдохнуть после очередного взятия Киева?
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14.03.2022 23:52 Ответить
Кацапи тупе зомбоване бидло якого перетворюють в північну Корею ,а воно путіна любить.
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14.03.2022 22:38 Ответить
Дарагіє расіянє, а зналі лі вьі, што "па_сцинарію_гасдєпа" московити самі добивають один одного на власній же території?
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14.03.2022 22:42 Ответить
Пусть привыкают…или вспоминают бывшую жизнь в ссср…
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14.03.2022 22:46 Ответить
Чтота тута не то, подумал алень, судорожно напрягая две извилины. Царь такова не обищал када я на пиньке голосовал за проституцию (ой, не то - за Конституцию).
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14.03.2022 22:54 Ответить
Ким-ким вона їх закликає бути ?

Хочу, щоб ви лободу їли, падлюки.

Ото намалюйте собі на лобі вашу свастику z, як ви зараз казитеся - і вперед, шукати чи її, чи лопухи якісь.
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14.03.2022 23:10 Ответить
Де шуфля з блінами?щоб вже нажерлися.
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14.03.2022 23:21 Ответить
Так они обратно в СССР хотели. Вот СССР и начинается. Пусть привикает.
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14.03.2022 23:49 Ответить
Чому відразу "ужас".
Дуже навіть класне шоу, я б на таке підсів би.))
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15.03.2022 00:22 Ответить
Скоро так будут за туалетную бумагу драться. Хотя (простите) срать нечем будет.
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15.03.2022 00:34 Ответить
anti-colorados 14 Березня, 2022

Сегодня, один из хорошо известных не то блогеров, не то госслужащих, рассказал о том, что он продвигает вопрос о разрешении 300 россиянам, вступить в с ряды наших вооруженных сил. Понятно, что эти безответственные люди несут что попало, лишь бы находиться в центре внимания, но сам этот факт наталкивает на вопрос, который у нас до сих пор не закрыт, хотя мы его уже и освещали несколько раз и с разных сторон. Речь идет о «не таких руZZких», которые что-то там рассказывают о том, что они против и все такое.
Причем, нечто такое встречается и в письмах, которые мы получаем по разным каналам, из самой роZZии. Тут вот что нужно понимать им самим и тем из наших, кто думает «почему бы и нет». Если речь идет о добровольцах из Грузии, Британии, Франции, Канады, США и других стран, то тут - все понятно и нет никаких вопросов, а вот с роZZией - другое дело. Все, кто хочет сражаться с этой заразой и имеет паспорт РФ, могут и обязаны это делать на собственной территории. Единственное, в чем им можно помочь - в каких-то средствах для ее организации. На том - все. Это если они действительно хотят взять в руки оружие и сражаться. Но большая часть «не такие» совсем по-другому.
На самом деле, большая их часть обнаруживают свое несогласие не так с самим фактом войны и тем, что делает у нас российская армия, а с последствиями, которые они уже начали чувствовать на своей шкуре и к ним приходит осознание того, что все это лишь начало кардинальных изменений в их жизни и главное - ухода из собственной зоны контроля. Они понимают, что завтра они не смогут делать то, что привыкли, покупать то, что нравится и ездить в привычные места отдыха и потому они не согласны не с войной и не с разрушением в щебень Марика или Охтырки, не с убийством наших граждан, а именно с этим. Вернее, они не согласны с коллективной ответственностью за эти массовые преступления. Как только их удается слегка поскрести, все становится на место.



Их несогласие тут же обретает дифференциальный характер, поскольку они считают, что войну начал тот, чье имя они боятся произносить, а сами они абсолютно ничего такого не начинали. И когда им говоришь о том, что путин лично не убивает украинцев, а делают это простые граждане рф, как они, то тут начинаются не просто обиды, а обвинения в русофобии. Правда, бывают еще и более яркие перфомансы, наподобие этого.

Но и здесь надо понимать то, что самые продуманные из россиян, четко себе понимают, что очень скоро, попасть в нормальные страны, они смогут и исключительно в качестве политических беженцев, а для этого надо задокументировать какие-то действия, которые будут общеизвестными. Но в любом случае, веры к ним нет хотя бы потому, что на самом деле, война началась 8 лет назад, но только сейчас, когда очевидным стало то, что всех россиян в ближайшем будущем, некоторые из них начали что-то такое, очень слабо демонстрировать.
На самом деле, если они действительно не хотят для себя наступления тех последствий, которые их пугают, действовать надо иначе и не ради какой-то демонстрации, а ради конкретного результата. Но всем же понятно, что этого никогда не будет. Поэтому, как известно: «руZZкий корабль, как и все остальное, иди …!»
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15.03.2022 02:06 Ответить
Согласен
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15.03.2022 09:47 Ответить
Скоро за говном на палочке в очереди стоять будут и жрать как леденцы.
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15.03.2022 09:10 Ответить
россияне это биомусор
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15.03.2022 11:07 Ответить
Что бы русским стать людьми им нужно заново пройти всю цепочку эволюции, начиная простейших бактерий.
То, что мир сейчас видит - это прямоходящие мутанты.
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15.03.2022 12:39 Ответить
 
 