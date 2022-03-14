Будьте людьми. Успокойтесь!, - в российском магазине возникла толкотня за сахаром. ВИДЕО

В русских магазинах уже появляются трудности с продуктами первой необходимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры первых проявлений дефицита продуктов в российских магазинах появились в сети.

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