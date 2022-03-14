Будьте людьми. Успокойтесь!, - в российском магазине возникла толкотня за сахаром. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В русских магазинах уже появляются трудности с продуктами первой необходимости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры первых проявлений дефицита продуктов в российских магазинах появились в сети.
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+79 Ksenia VB
показать весь комментарий14.03.2022 21:55
+73 Семен Шкаралупа
показать весь комментарий14.03.2022 21:55
+63 Viktor Viktorov 943fd4bb
показать весь комментарий14.03.2022 21:55
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ы дыйсно кацапи заспокойтеся-сладкая жизнь для вас уже закончилась.
там напевне вааще прозріти можна)
Ягель су...ягель.
Хочу, щоб ви лободу їли, падлюки.
Ото намалюйте собі на лобі вашу свастику z, як ви зараз казитеся - і вперед, шукати чи її, чи лопухи якісь.
Дуже навіть класне шоу, я б на таке підсів би.))
Сегодня, один из хорошо известных не то блогеров, не то госслужащих, рассказал о том, что он продвигает вопрос о разрешении 300 россиянам, вступить в с ряды наших вооруженных сил. Понятно, что эти безответственные люди несут что попало, лишь бы находиться в центре внимания, но сам этот факт наталкивает на вопрос, который у нас до сих пор не закрыт, хотя мы его уже и освещали несколько раз и с разных сторон. Речь идет о «не таких руZZких», которые что-то там рассказывают о том, что они против и все такое.
Причем, нечто такое встречается и в письмах, которые мы получаем по разным каналам, из самой роZZии. Тут вот что нужно понимать им самим и тем из наших, кто думает «почему бы и нет». Если речь идет о добровольцах из Грузии, Британии, Франции, Канады, США и других стран, то тут - все понятно и нет никаких вопросов, а вот с роZZией - другое дело. Все, кто хочет сражаться с этой заразой и имеет паспорт РФ, могут и обязаны это делать на собственной территории. Единственное, в чем им можно помочь - в каких-то средствах для ее организации. На том - все. Это если они действительно хотят взять в руки оружие и сражаться. Но большая часть «не такие» совсем по-другому.
На самом деле, большая их часть обнаруживают свое несогласие не так с самим фактом войны и тем, что делает у нас российская армия, а с последствиями, которые они уже начали чувствовать на своей шкуре и к ним приходит осознание того, что все это лишь начало кардинальных изменений в их жизни и главное - ухода из собственной зоны контроля. Они понимают, что завтра они не смогут делать то, что привыкли, покупать то, что нравится и ездить в привычные места отдыха и потому они не согласны не с войной и не с разрушением в щебень Марика или Охтырки, не с убийством наших граждан, а именно с этим. Вернее, они не согласны с коллективной ответственностью за эти массовые преступления. Как только их удается слегка поскрести, все становится на место.
Их несогласие тут же обретает дифференциальный характер, поскольку они считают, что войну начал тот, чье имя они боятся произносить, а сами они абсолютно ничего такого не начинали. И когда им говоришь о том, что путин лично не убивает украинцев, а делают это простые граждане рф, как они, то тут начинаются не просто обиды, а обвинения в русофобии. Правда, бывают еще и более яркие перфомансы, наподобие этого.
Но и здесь надо понимать то, что самые продуманные из россиян, четко себе понимают, что очень скоро, попасть в нормальные страны, они смогут и исключительно в качестве политических беженцев, а для этого надо задокументировать какие-то действия, которые будут общеизвестными. Но в любом случае, веры к ним нет хотя бы потому, что на самом деле, война началась 8 лет назад, но только сейчас, когда очевидным стало то, что всех россиян в ближайшем будущем, некоторые из них начали что-то такое, очень слабо демонстрировать.
На самом деле, если они действительно не хотят для себя наступления тех последствий, которые их пугают, действовать надо иначе и не ради какой-то демонстрации, а ради конкретного результата. Но всем же понятно, что этого никогда не будет. Поэтому, как известно: «руZZкий корабль, как и все остальное, иди …!»
То, что мир сейчас видит - это прямоходящие мутанты.