РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12312 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
21 498 8
армия РФ (15394) СБУ (18699)

"Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь загрызли нах#й", - миф Путина о "нацистах" в Украине опровергает один из захватчиков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности Украины обнародовала видео, на котором миф президента РФ Владимира Путина о "нацистах" в Украине опровергает один из захватчиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Служба безопасности Украины сообщает в Фейсбуке.

Миф Путина о "денацификации" Украины не воспринимают даже сами российские захватчики.

"Если бы здесь были нацисты, меня бы, азиата, здесь загрызли нах#й" – это слова еще одного оккупанта РФ, внезапно "прозревшего", попав в украинский плен. Оказывается, все сказки "Валоди еб#чего" о нацистах в Украине – это фейк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Агрессия против Украины лежит на совести Путина, - сотрудница российского канала, вышедшая с антивоенным плакатом в прямой эфир. ВИДЕО

Поэтому теперь российский солдат-срочник обзванивает своих знакомых и хочет поднять "орду" на бунт: "Нужно чтобы люди выходили на бунты, чтобы все знали: у нас рассказывают неправду".

"Выйдет Россия на бунты или нет – вопрос риторический. Наша задача – защищать Родину и наказывать захватчиков. Чем мы и занимаемся 24/7. Вместе  к победе! Слава Украине!" - отметили в СБУ.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Около 400 лет тому назад, когда москали начинали оккупировать восток, из всех наций , окзавшей жестокое сопротивление , чукчи оказались самыми стойкимию В это время и буряты, и все остальные народности Сибири были уже порабощены... Около 100 лет кацапы не могли их ни победить, ни подкупить, пока не подвезли водку в 1700-ых годах(при Екатерине). Водка сгубила чукчей и чукчи проиграли битву. Сейчас, под протекцией кацапов, чукчи - вымирающая нация.
показать весь комментарий
15.03.2022 01:12 Ответить
ЗЫ... А они еще бедных "N""-гаплогруппных шлют к нам на убой.
показать весь комментарий
15.03.2022 01:24 Ответить
сколько же ты невинных жизней унес пока"прозрел"?Тебя надо #башить не за то что ты азиат,а зато что ты убийца,за погибших и нерожденых безвинных детей,зато что пришел убивать на чужую землю!Что значит нацики?Люди уважающие свою нацию,это повод прийти и убивать в чужую страну, а ты кто ,****, "вяликий русский"?Что ты тут забыл, ?Твари.
показать весь комментарий
15.03.2022 01:14 Ответить
Та воно хворе на голову цей кремлівський пацюк півтораметровий. В Україні президент та міністр оборони євреї. Який тут нахер нацизм. Воістину Черчилль чи хто там був далекоглядний у цьому питанні про майбутніх фашистів які будуть себе називати антифашистами.
показать весь комментарий
15.03.2022 01:16 Ответить
Вас , теперь кацапов , надо всех загрызть и закопать , чтобы не размножались 😡
показать весь комментарий
15.03.2022 01:16 Ответить
Для целей обычной военной пропаганды это существо вполне годное, но в общем не полноценное. И не потому, что азиат. Планета Земля вообще азиатская. Дело в том, что эта личинка скрепоносная и произошла от таких же - общественно опасных; в мирное время - изолируемых, а в военное - элиминируемых на уровне биораспада.
показать весь комментарий
15.03.2022 01:51 Ответить
Якщо пацан так каже про відношення до "азіатів", то схоже на московії з цим великі проблеми і він до цього вже звичний.
показать весь комментарий
15.03.2022 02:26 Ответить
Річ в тім що цих азіатів в мацковії й за людей не мають. Чурки - іншого слова для них немає. Ці "чурки" виконують саму малооплачувану роботу і отримують презирство й ненависть в свій бік.
показать весь комментарий
15.03.2022 04:03 Ответить
 
 