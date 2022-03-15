За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежедневным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

"Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне", - отметил он.

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