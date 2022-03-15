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Видео Война в Украине
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армия РФ (4868) Зеленский (11104) потери (1768)

За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежедневным обращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

"Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне", - отметил он.

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Топ комментарии
+20
Володь - ти, головне, добре подумай, як переговори провести так, аби Українці не вважали їх зрадою! Наші армійці вже увійшли у смак знищувати кацапню, тож можут і не сприйняти, якщо Дерьмак щось там почне мудрувати, а він раптом знову на коні з'явився у перемовинах, хоча з початку війни про нього взагалі не було чутно.

І не забувай, що зараз у нас військовий стан, і Закони у цей час трохи суворіші до зрадників і колаборантів!
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15.03.2022 01:34
+14
Мінськ вмер з початком відкритого вторгнення, забудь про нього!

Тут питання в тому, що мерів викрадають, і на їх місце нових призначають.

Ці кацапи навіть не вкурюють, що за Українськими законами мер - це вибірна посада, їх не призначають! Їм у думці не вміщується, що щось в країні може відбуватись без дозволу царя!
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15.03.2022 01:58
+9
так, тільки не бачу в цьому жодної заслуги опи.
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15.03.2022 01:32
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їм бачте в голові не укладалося бо це ж нелогічно, та як би русские і логіка колись мали щось спільне.
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15.03.2022 01:27 Ответить
так, тільки не бачу в цьому жодної заслуги опи.
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15.03.2022 01:32 Ответить
Хто до Киева прийде з вiйною, тому жаба цицьки дасть.
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15.03.2022 01:32 Ответить
Володь - ти, головне, добре подумай, як переговори провести так, аби Українці не вважали їх зрадою! Наші армійці вже увійшли у смак знищувати кацапню, тож можут і не сприйняти, якщо Дерьмак щось там почне мудрувати, а він раптом знову на коні з'явився у перемовинах, хоча з початку війни про нього взагалі не було чутно.

І не забувай, що зараз у нас військовий стан, і Закони у цей час трохи суворіші до зрадників і колаборантів!
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15.03.2022 01:34 Ответить
Нельзя потери в Чечне считать по РУССКИМ источникам, а потери в Украине считать по украинским! Считайте тогда по русским тоже потери в Украине.

Либо трусы, либо крестик. Потери в Украине согласно русским источникам 470. Что конечно ложь. Как и их потери в Ичкерии.

Согласно ичкерийским источникам потери Русни в ЧРИ за две войны около 50 тысяч. И я в это верю. Бо видел немерянно их трупов. Потому как в отличии от Украины они прямо в города на технике пытались заехать и взять. Получали горы трупов.
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15.03.2022 01:35 Ответить
Так они и здесь в города на технике пытались , другой вопрос , что им этого не дают сделать
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15.03.2022 01:49 Ответить
Друзі,не час для сперечань.Вова вже не здасть Україну! Україна переможе!
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15.03.2022 01:37 Ответить
И это вас не беспокоит? Пипец, следующая серия пробивонов почалася: РНБО можуть дозволити визнати тимчасово окупованими нові території: у чому мета... Верховній Раді. 13 березня було направлено на розгляд до профільного комітету Відповідний законопроєкт №7157. Вже зареестровано
На територіях, які РНБО визнаватиме тимчасово окупованими, запроваджуватимуть спеціальний правовий режим. Там буде заборонено проводити вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцеві та взагалі будь-які референдуми
А якщо окупанти все ж проведуть якісь голосування, то Україна не визнаватиме їх результати - Это что, спотворений ЗЕМИНСК-3 ?
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15.03.2022 01:51 Ответить
Мінськ вмер з початком відкритого вторгнення, забудь про нього!

Тут питання в тому, що мерів викрадають, і на їх місце нових призначають.

Ці кацапи навіть не вкурюють, що за Українськими законами мер - це вибірна посада, їх не призначають! Їм у думці не вміщується, що щось в країні може відбуватись без дозволу царя!
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15.03.2022 01:58 Ответить
Прочитал. Вроде как зрады пока нет. Там суть просто в том, что никакие выборы в том же Мелитополе проведены быть не могут... Но это не точно.
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15.03.2022 02:03 Ответить
Під час військового стану всі виборчі ініціативи припиняються, навіть на неокупованій території, тому закон ніяк не врегульовує вибори
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15.03.2022 12:43 Ответить
Друже - як ти, мабудь, вже зрозумів, я не є прихільником ЗЕ, але під час війни я підтримую Головнокомандуючого нашої Армії! Розбиратись будемо потім, вже після перемоги - і про дороги, і про Нептуни, і багато ще про що!

Але наразі дуже важливо, що підпишуть на перемовинах. ФСБ-шник вміє най@бувати, і любить це робити, тому і кажу, що треба добре подумати, перед тим як ставити свій підпис, а ще ліпше подумати перед тим, як сісти за столом з ворогом!

І так - мені дуже неспокійно на серці, що ця падла Дерьмак знову вискочив, як дідько з мішку!
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15.03.2022 01:55 Ответить
Какой то когнитивный диссонанс , поддерживать главнокомандующего и в то же время беспокоиться что опять вылез дерьмак . Я так понимаю что это сиамские близнецы вы просто стараетесь не замечать
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15.03.2022 02:06 Ответить
Жодного коггітивного дисонансу нема!

Згадаємо про Вагнергейт, про клістрони, про Нептуни - це все чия робота була, як гадаєте?
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15.03.2022 02:09 Ответить
дуже-дуже на це сподіваюсь...але с ходом перемовин "меня терзают смутные сомнения"(с)
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15.03.2022 03:27 Ответить
Насчет кто чего сдаст-несдаст будем посмотреть еще. Гоп нужно сказать когда перепрыгнешь.
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15.03.2022 09:53 Ответить
Зелена шмаркля, это не твоя заслуга. За Мариуполь ***** ответь и за все остальное как ты ******* оборону страны.
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15.03.2022 09:49 Ответить
К чему этот "барабанный бой"? Интереснее знать сколько их осталось ...хватает ли у тебя патронов на оставшихся .... как ты будешь принимать помощь, когда разбомбят последний аэродром ? Как можно было допустить уничтожение КБ Луч ? Почему такой важный для УКраины Мариуполь обороняет всего один полк? А ты всё в солдатики играешься...
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15.03.2022 12:23 Ответить
 
 