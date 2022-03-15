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За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным ежедневным обращением к украинцам.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.
"Наши храбрые защитники продолжают наносить российским войскам сокрушительные потери. Уже скоро количество сбитых вертолётов России достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они потеряли уже 80. Сотни танков, тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине убитыми больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне", - отметил он.
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І не забувай, що зараз у нас військовий стан, і Закони у цей час трохи суворіші до зрадників і колаборантів!
Либо трусы, либо крестик. Потери в Украине согласно русским источникам 470. Что конечно ложь. Как и их потери в Ичкерии.
Согласно ичкерийским источникам потери Русни в ЧРИ за две войны около 50 тысяч. И я в это верю. Бо видел немерянно их трупов. Потому как в отличии от Украины они прямо в города на технике пытались заехать и взять. Получали горы трупов.
На територіях, які РНБО визнаватиме тимчасово окупованими, запроваджуватимуть спеціальний правовий режим. Там буде заборонено проводити вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцеві та взагалі будь-які референдуми
А якщо окупанти все ж проведуть якісь голосування, то Україна не визнаватиме їх результати - Это что, спотворений ЗЕМИНСК-3 ?
Тут питання в тому, що мерів викрадають, і на їх місце нових призначають.
Ці кацапи навіть не вкурюють, що за Українськими законами мер - це вибірна посада, їх не призначають! Їм у думці не вміщується, що щось в країні може відбуватись без дозволу царя!
Але наразі дуже важливо, що підпишуть на перемовинах. ФСБ-шник вміє най@бувати, і любить це робити, тому і кажу, що треба добре подумати, перед тим як ставити свій підпис, а ще ліпше подумати перед тим, як сісти за столом з ворогом!
І так - мені дуже неспокійно на серці, що ця падла Дерьмак знову вискочив, як дідько з мішку!
Згадаємо про Вагнергейт, про клістрони, про Нептуни - це все чия робота була, як гадаєте?