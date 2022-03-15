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"Все "легло" куда надо", - боевая работа украинской реактивной артиллерии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Опубликовано видео работы украинской реактивной артиллерии по определенным целям.

Видео обнародовал Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Боевая работа украинской реактивной артиллерии. И поверьте, все "легло" куда надо. Потому что пока в вооруженных силах России шили парадную форму (хотели пройтись по Крещатику) и шапки-ушанки (чтобы забросать наши позиции) и разворовывали "вторую армию мира" (большая благодарность Минобороны России), наши ребята, зная о неадекватных российских соседях, учились", - говорится в сообщении Генштаба.

Также смотрите: "Говорите "Джавелины" х#ево работают? #бать! Нормально работают", - украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов и захватили уцелевшие МТЛБ и танк Т-72. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+38
Хороший салют по кацапах
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15.03.2022 09:03
+13
ЦЕ ВАМ ЗА ХАРКІВ МАРІУПОЛЬ ДОНЕЦЬК ТА КРИМ МЕРЗОТА МОСКАЛЬНІ!
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15.03.2022 09:12
+12
Молодці! Цех по виготовленню пазлів "Збери себе сам".
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15.03.2022 09:05
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Хороший салют по кацапах
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15.03.2022 09:03 Ответить
За Броди..і за Львів
.
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15.03.2022 09:04 Ответить
Ти головний неадекват тут. Вішаєш ярлики незнайомим людям, бикуєш. А сам тупиш по-чорному. Які в жопу Броди, олень?
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15.03.2022 09:15 Ответить
Тупеньке ?...Знай вірши УПА.
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15.03.2022 09:24 Ответить
Скільки тобі платять за роботу ботом?
Я пам'ятаю твій нікнейм з часів Революції Гідності. Ти там писав коменти день і ніч без перерви.
Потім я декілька років взагалі не був на цензорі. Але, бачу, що нічого не змінилося і ти знову день і ніч пишеш коменти на даному сайті.
Бот одним словом
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15.03.2022 09:50 Ответить
ще й досить примітивний
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15.03.2022 10:23 Ответить
Этот ******* редкостный подонок и длбб
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15.03.2022 12:08 Ответить
Едельвейси працюють
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15.03.2022 09:22 Ответить
За Україну!
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15.03.2022 09:24 Ответить
Молодці! Цех по виготовленню пазлів "Збери себе сам".
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15.03.2022 09:05 Ответить
В Миколаєві оскалюються. Кім каже попались чорти матьорі. Учора два наших корпуса уложили. Правда своїх 7 втратили, плюс відбили в них трохов свіжої арти з боєзапасам.
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15.03.2022 09:06 Ответить
Яких корпуса?) Корпус це 50 тисяч
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15.03.2022 09:22 Ответить
Мутный хитрожопый паренек, я его на всякий случай в спам...
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15.03.2022 12:11 Ответить
В смысле *огусто*
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15.03.2022 12:13 Ответить
всего одна установка. маловато. херачить тварей дивизионами без жалю
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15.03.2022 09:09 Ответить
Стріляла одна, випустила 40 ракет.
Командуванню видніше, правда?
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15.03.2022 09:17 Ответить
Одною бо більше нема або боїприпаси економлять. Якшо обнаружили броне групу, лагерь то чим більше снарядів тим краще а так маемо те що маемо
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15.03.2022 09:29 Ответить
Передай своім, що є в нас все, і зброя, і **********.
І стріляти це все буде, коли потрібно і скільки потрібно.
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15.03.2022 11:45 Ответить
ЦЕ ВАМ ЗА ХАРКІВ МАРІУПОЛЬ ДОНЕЦЬК ТА КРИМ МЕРЗОТА МОСКАЛЬНІ!
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15.03.2022 09:12 Ответить
трохи чудового гумору у лихоліття

https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990
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15.03.2022 09:21 Ответить
Слава ЗСУ !!!
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15.03.2022 09:22 Ответить
Шось тут багато провокаторів..в чаті..і панікерів...ВАМ не Здається?
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15.03.2022 09:24 Ответить
в орків проблеми на фронтах, то вони хочуть відіграться на форумах
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15.03.2022 12:25 Ответить
Красівоє.
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15.03.2022 09:30 Ответить
25 секунд релакса
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15.03.2022 09:43 Ответить
Вбивати цапів без жалю!
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15.03.2022 10:02 Ответить
Читала десь, що вродє не можна публікувати такі відео,бо кацапи будуть вигадувати нові варіанти коригування вогню.
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15.03.2022 10:19 Ответить
Ну реактивная артиллерия...ещё с наполеоновских времён не самое точное оружие))) так что "всё легло куда нужно" очень относительное заявление)))
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15.03.2022 11:06 Ответить
Батарея"Град"накрывает 6га,одна установка ок.1га,этого достаточно для потери боеспособности роты в районе ее сосредоточения.Главное иметь точные координаты.
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15.03.2022 13:06 Ответить
Видео давай.Без видео это стрельба по воробьям,хвастовство и пиар.Просьба такой херни больше не показывать.
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15.03.2022 12:08 Ответить
добав щоб і геолокацію включили.
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15.03.2022 12:28 Ответить
 
 