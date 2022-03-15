"Все "легло" куда надо", - боевая работа украинской реактивной артиллерии. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Опубликовано видео работы украинской реактивной артиллерии по определенным целям.
Видео обнародовал Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Боевая работа украинской реактивной артиллерии. И поверьте, все "легло" куда надо. Потому что пока в вооруженных силах России шили парадную форму (хотели пройтись по Крещатику) и шапки-ушанки (чтобы забросать наши позиции) и разворовывали "вторую армию мира" (большая благодарность Минобороны России), наши ребята, зная о неадекватных российских соседях, учились", - говорится в сообщении Генштаба.
Топ комментарии
+38 Muron
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+13 Ромул Потоцкий
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+12 экзорцист
показать весь комментарий15.03.2022 09:05
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Я пам'ятаю твій нікнейм з часів Революції Гідності. Ти там писав коменти день і ніч без перерви.
Потім я декілька років взагалі не був на цензорі. Але, бачу, що нічого не змінилося і ти знову день і ніч пишеш коменти на даному сайті.
Бот одним словом
Командуванню видніше, правда?
І стріляти це все буде, коли потрібно і скільки потрібно.
https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990