Херсонские фермеры под украинскими флагами вывели колонну сельхозтехники на весенние работы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Херсонские фермеры под украинскими флагами вывели колонну сельхозтехники на весенние поля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись проезда колонны в селе Чулаковка.
"Вот так, несокрушимые херсонцы уехали на работу в поле", - пишет в комментарии автор видео.
Топ комментарии
+53 Вікторія Дубець
показать весь комментарий15.03.2022 10:14
+46 Ігор Сірко
показать весь комментарий15.03.2022 10:16
+44 Палиця Василь
показать весь комментарий15.03.2022 10:12
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Ребята херсоннцьІ, почему Сальдо еще не телипается на каштане или тополе на проспекте Ушакова????????????????????