Херсонские фермеры под украинскими флагами вывели колонну сельхозтехники на весенние работы. ВИДЕО

Херсонские фермеры под украинскими флагами вывели колонну сельхозтехники на весенние поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись проезда колонны в селе Чулаковка.

"Вот так, несокрушимые херсонцы уехали на работу в поле", - пишет в комментарии автор видео.

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