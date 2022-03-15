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Херсонские фермеры под украинскими флагами вывели колонну сельхозтехники на весенние работы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Херсонские фермеры под украинскими флагами вывели колонну сельхозтехники на весенние поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись проезда колонны в селе Чулаковка.

"Вот так, несокрушимые херсонцы уехали на работу в поле", - пишет в комментарии автор видео.

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Топ комментарии
+53
Херсонці - ви неймовірні! Слава Україні!
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15.03.2022 10:14
+46
Оце КОЗАРЛЮГИ ... війна війною, а хліб сіяти треба... подяка за працю і відвагу...
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15.03.2022 10:16
+44
Слава Героям!
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15.03.2022 10:12
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Слава Героям!
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15.03.2022 10:12 Ответить
Херсонці - ви неймовірні! Слава Україні!
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15.03.2022 10:14 Ответить
Клятий окупанте, не ходи по копаному! 👍
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15.03.2022 10:15 Ответить
Оце КОЗАРЛЮГИ ... війна війною, а хліб сіяти треба... подяка за працю і відвагу...
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15.03.2022 10:16 Ответить
Синє небо та золото жита 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦 назавжди!
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15.03.2022 10:30 Ответить
Я просто в захваті!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Українці - найкращі!!!!!!!!!!!!!!!
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15.03.2022 10:36 Ответить
К сожалению бьІвший мер Херсона - Сальдо, которьІй проиграл в Херсоне вьІборьІ, переметнулся на сторону ордьІецев.

Ребята херсоннцьІ, почему Сальдо еще не телипается на каштане или тополе на проспекте Ушакова????????????????????
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15.03.2022 10:41 Ответить
Всё, как обычно в Украине. Днём тракторы пашут, а ночью танки, да БТРы воруют.
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15.03.2022 10:48 Ответить
То наші бандеро-роми конокради. Бачите, один танк це табун у 700 коней, а БТР десь під 300. Ну як тут втриматися?
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15.03.2022 12:00 Ответить
для безопасности
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15.03.2022 11:01 Ответить
Дали назву місцевості. Ще б коордінати виклали...
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15.03.2022 11:08 Ответить
поки ми + з усім світом не знищемо кацапстан звідкіля йде зло ми постійно з тими мудаками будемо мати одні проблеми То страшні людиска.СЛАВА УКРАІНІ!
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15.03.2022 11:28 Ответить
Молодці!!! Все буде Україна!
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15.03.2022 11:50 Ответить
Треба два рази подумати, ніж щось сіяти чи ремонтувати на окупованих територіях. Так само і сг техніку, по можливості було б перегнати в безпечне місце
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15.03.2022 11:59 Ответить
Кишка в них тонка окупувати теріторіїї. От нагадити - це по ним.
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15.03.2022 12:02 Ответить
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15.03.2022 12:17 Ответить
Величезна повага!
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15.03.2022 14:32 Ответить
****, аж страшно, в атаку идут!!!
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15.03.2022 15:56 Ответить
Слєдуют завєтам Зельіча?
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15.03.2022 21:13 Ответить
 
 