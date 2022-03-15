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армия РФ (15394) война (46939) обстрел (20241) Россия (91316) Подоляк Михаил (243)

Наши защитники уверенно бьют оккупантов по всем направлениям. Армия РФ воевать практически не умеет, она может только бомбить мирных жителей, - Подоляк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пока наши военные уверенно бьют россиян по всем направлениям, Россия продолжает уничтожать мирные украинские города ракетными ударами.

Об этом сообщил в твиттере член украинской делегации в переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"20-й день героизма страны. Настоящая свобода всегда стоит дорого. Остальные без изменений. РФ и дальше воюет только с мирными городами, уничтожая их ночью ракетами. Наши военные уверенно бьют россиян по всем направлениям. Партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, боясь стать глобальными лидерами", – написал Подоляк.

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"У нас без изменений. Без изменений в том, что мы умеем воевать, и это уже все понимают. Без изменений в том, что наши партнеры до сих пор с удивлением все это смотрят и все еще решают для себя, готовы ли они брать ответственность такую, как берет Украина.Без изменений в том, что российская армия воевать практически не умеет, она умеет бомбить только гражданские инфраструктуры и только мирных граждан.Мы ведем переговоры, безусловно, мы получаем результат, мы будем держать врага по всем направлениям, он будет терять рассудок и дальше и будет пробовать нас сломать нас, но это невозможно, вы это уже поняли. Потому что мы – Украина. Потому что мы боремся за свою свободу, и мы точно выиграем", - подчеркнул Подоляк в видеообращении.
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Топ комментарии
+20
Путин сидя в бункере яростно грызет мумию Ленина за то что тот придумал Украину. Семён Скрепецкий
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15.03.2022 10:31
+19
А когда кацап умел воевать? Эта дикая орда сильна только когда имеет 5-10 кратное превосходство, тогда их практически не остановить. А когда они каждый день получают звиздюль от наших доблестных ВСУ, то они как шакалы трусливые, могут отигаться на наших больницах, школах и домах.
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15.03.2022 10:35
+16
Якби не кацапські бомби та ракети, ЗСУ їх давно вже загнали б під Ніжній Урюпінск. Звісно, якби москалі були не сцикунами і йшли в бій чесно.
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15.03.2022 10:33
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Путин сидя в бункере яростно грызет мумию Ленина за то что тот придумал Украину. Семён Скрепецкий
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15.03.2022 10:31 Ответить
Якби не кацапські бомби та ракети, ЗСУ їх давно вже загнали б під Ніжній Урюпінск. Звісно, якби москалі були не сцикунами і йшли в бій чесно.
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15.03.2022 10:33 Ответить
Трус и садист кремлевский бьет ночью дабы доставить больше страданий украинцам, детям. вурдалак
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15.03.2022 10:33 Ответить
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15.03.2022 10:35 Ответить
А когда кацап умел воевать? Эта дикая орда сильна только когда имеет 5-10 кратное превосходство, тогда их практически не остановить. А когда они каждый день получают звиздюль от наших доблестных ВСУ, то они как шакалы трусливые, могут отигаться на наших больницах, школах и домах.
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15.03.2022 10:35 Ответить
Вбивайте цапів без жалю! Цапи не мають право на життя!
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15.03.2022 10:37 Ответить
Поетому кацапоиды и хотят захватить Украину чтобы потом воевать нашими руками с Европой, НАТО и Китаем
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15.03.2022 10:39 Ответить
знову подоляк.Кого цікавить його "думка"?
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15.03.2022 10:39 Ответить
Звісно, москалям то нецікаво.
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15.03.2022 10:43 Ответить
не понимаю подоляку - н@х$я болтать лишнее.
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15.03.2022 10:40 Ответить
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15.03.2022 10:41 Ответить
Гарно було б кошмарити сімейства *****, лаврова, піськова та всіх інших упирів. Щоб їм по закордонах земля горіла під ногами. Хай відчують на своїй шкурі любов до їх батьків-вбивць
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15.03.2022 10:43 Ответить
пподляк, наші захисники це наші захисники. А чому єрмаки і петрухіни арештовують наших ЗАХИСНИКІВ??? подляк, скільки ти знешкодив танків чи ракетних установок?
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15.03.2022 10:45 Ответить
Ваших .це кого.. забугорних?
От "подобаються : мені сек...сидяч и за бугром , та повчати українців , що да як їм робити .
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15.03.2022 11:08 Ответить
Подоляк, не трьінди, чмошник. Умеют они воевать и воюют грамотно
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15.03.2022 10:47 Ответить
Ага , вже побачили за 20 днів ,як та кацапота "грамотно" воює .
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15.03.2022 10:59 Ответить
Не знаю де і що ти бачив, а я ще вчора на власні очі
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15.03.2022 11:36 Ответить
Вот не люблю я этих шапкозакидательских постов. Трепло, ты уже на яворовском полигоне "отметился".
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15.03.2022 11:06 Ответить
Кажуть якогось генерала завалили..Под Мариуполем уничтожен генерал-майор РФ.
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15.03.2022 11:07 Ответить
Не. Генерал-полковника откобзонили. Очередное звание посмертно присвоили.
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15.03.2022 11:12 Ответить
А без куска говна в сторону партнёров никак нельзя было?
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15.03.2022 11:08 Ответить
Нажаль неможна...
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15.03.2022 11:38 Ответить
Какое же гнилое у нас политическое руководство.
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15.03.2022 11:40 Ответить
А "подоляк уміє воювати. Мабуть рогатці ради не дасть. Ліпше б не патякав, виродок. Смердить кацапсиною від "подоляка".
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15.03.2022 12:57 Ответить
В том ,что рашистская армия воевать не умеет-ФАКТ!Они воюют только «массой»и ракетами…,избегая напрямую столкновений с украинскими воинами…Это не армия -это сброд необученны и трусливых нелюдей.
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15.03.2022 12:57 Ответить
 
 