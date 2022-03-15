"Говорите "Джавелины" х#ево работают? #бать! Нормально работают", - украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов и захватили уцелевшие МТЛБ и танк Т-72. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов и захватили уцелевшие МТЛБ и танк Т-72.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время успешной атаки украинских воинов с использованием ПТРК "Джавелин" уничтожена российская МТЛБ и погибли по меньшей мере два захватчика.
"Говорите "Джавелины" х#ево работать? #бать! Нормально работают", - говорит боец на записи.
Внимание! Ненормативная лексика! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
"Прямое попадание в лоб башни - и расчет российского МТЛБ превратился в фарш. Бои под Харьковом", - прокомментировал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Спит задушенная птичка,
Обезгл*вленный хомяк
Посмотри-ка как обмяк.
Утонув в зловонной жиже,
Спят в аквариуме мыши.
И на высохшем полу
Рыбки кучкой спят в углу.
Спят в пробирке эмбрионы,
Спят в музее фараоны,
И в уютном мавзолее
Ленин спит, блаженно млея.
Сторож спит с ножом в спине,
Спят пожарники в огне,
И, придавленный бревном,
Спит строитель мертвым сном.
Источник teksty-pesenok.ru
Ошибившись только раз,
Спят саперы в этот час.
Парашют с собой не взяв,
Спит десантник на камнях.
Газ забыв закрыть, соседи,
Спят в повалку на паркете.
В паутине дремлют мушки...
Спи, а то прибью подушкой
"Ліквідовано командира 12-ої окремої гвардійської інженерної бригади - полковника Сергія Порохню"
как легко они пялятся, эти орки. Даже удивительно насколько тупые.
@StalinGulag
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2 ч
В Приморье ограничили норму продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не больше чем по 2 кг в одни руки.
Как же быстро проходит страна от «мы сейчас весь мир на колени поставим» до «не больше двух килограммов макарон в одни руки»
https://youtu.be/DCnsyujscSA
Устройство выдает радиосигналы для подавления или обмана радаров противника, а также содержит источник тепла для приближающихся ракет.
Американская разведка узнала о специальной ракете-ловушке для обмана ПВО, которую выпускают российские Искандер-М. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает NYT со ссылкой на источники в американской разведке.
Отмечается, что каждое устройство имеет длину около фута (0,3 м), выполнено в форме дротика белого цвета с оранжевым хвостом. Оно оснащено электроникой и выдает радиосигналы для подавления или обмана радаров противника, пытающихся определить местонахождение Искандер-М, а также содержит источник тепла для приближающихся ракет.
NYT пишет, что использование таких "ложных целей" поможет объяснить, почему украинским ПВО тяжело перехватывать российские ракеты Искандер.
горы трупов маскалей?
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
Сойдут и на крыльях кресты
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты группы "Центр".
А перед нами все цветет,
За нами все горит.
Не надо думать - с нами тот,
Кто все за нас решит.
1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.
ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.
Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".
Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.
2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"
Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.
Дожились.
Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.
Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.
Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.
3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.
4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.
Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.
Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.
За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.
Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.
За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.
Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.
Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.
Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.
Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.
І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"
Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.
Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.
Слава Нації!
https://twitter.com/babaikit/status/1503819751579078657?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg