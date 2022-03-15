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"Говорите "Джавелины" х#ево работают? #бать! Нормально работают", - украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов и захватили уцелевшие МТЛБ и танк Т-72. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы уничтожили бронемашину оккупантов и захватили уцелевшие МТЛБ и танк Т-72.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время успешной атаки украинских воинов с использованием ПТРК "Джавелин" уничтожена российская МТЛБ и погибли по меньшей мере два захватчика.

"Говорите "Джавелины" х#ево работать? #бать! Нормально работают", - говорит боец на записи.

Внимание! Ненормативная лексика! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Они #башат нас, как сук последних, а мы им ничего не можем сделать! Вот дивизии осталось х#й да них#я", - разговор оккупанта с отцом. АУДИО

"Прямое попадание в лоб башни - и расчет российского МТЛБ превратился в фарш. Бои под Харьковом", - прокомментировал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+114
Ничего прекрасного нет в мире , как смотреть на дохлих москалей
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15.03.2022 10:47
+89
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15.03.2022 11:03
+86
Сталингулаг


@StalinGulag

·
2 ч



В Приморье ограничили норму продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не больше чем по 2 кг в одни руки.
Как же быстро проходит страна от «мы сейчас весь мир на колени поставим» до «не больше двух килограммов макарон в одни руки»
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15.03.2022 10:53
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Ничего прекрасного нет в мире , как смотреть на дохлих москалей
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15.03.2022 10:47 Ответить
Азов завалил очередного генерала. Пошла информация с фото по сети!
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15.03.2022 10:53 Ответить
Я ж завжди казав, що маскалі - не люди. Вони лемінги. Один біжить в прірву, а всі за ним. Казали ж їм: Україна для вас - ПЕКЛО.
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15.03.2022 11:00 Ответить
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15.03.2022 11:03 Ответить
Уважно слухає кобзона зпід землі.
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15.03.2022 11:06 Ответить
Спит убитая лисичка,
Спит задушенная птичка,
Обезгл*вленный хомяк
Посмотри-ка как обмяк.
Утонув в зловонной жиже,
Спят в аквариуме мыши.
И на высохшем полу
Рыбки кучкой спят в углу.
Спят в пробирке эмбрионы,
Спят в музее фараоны,
И в уютном мавзолее
Ленин спит, блаженно млея.
Сторож спит с ножом в спине,
Спят пожарники в огне,
И, придавленный бревном,
Спит строитель мертвым сном.
Источник teksty-pesenok.ru
Ошибившись только раз,
Спят саперы в этот час.
Парашют с собой не взяв,
Спит десантник на камнях.
Газ забыв закрыть, соседи,
Спят в повалку на паркете.
В паутине дремлют мушки...
Спи, а то прибью подушкой

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15.03.2022 11:09 Ответить
о...а я на інші гілці виклав це..якийсь хенерал казали
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15.03.2022 11:10 Ответить
як звати цього передаста? напевно молився перед смертю, даже пагони хотів з,їсти.
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15.03.2022 11:10 Ответить
чекаю у мережі повні данні бо це 4й генерал кацапів що зайняв 1 рядок на концерті кобзона
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15.03.2022 11:13 Ответить
Наче він, був полканом.
"Ліквідовано командира 12-ої окремої гвардійської інженерної бригади - полковника Сергія Порохню"
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15.03.2022 11:18 Ответить
значить отримав генерала посмертно
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15.03.2022 12:07 Ответить
Та можно і хфельдмаршала посмертно.
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15.03.2022 17:11 Ответить
А ось мені цікаво - дуже приємно звісно було б якщо це дійсно кацохєнєрал, але погон більш схожий на майорський?..
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15.03.2022 11:19 Ответить
а то що іконостас у нього під каскою?
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15.03.2022 12:24 Ответить
то очі закрили а пагоном челюсть підперли .по людськи обішлися
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15.03.2022 20:06 Ответить
Потрібно цьому що лежить задати одне питання: "Чий Крим?" Цікаво що він відповість.
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15.03.2022 17:12 Ответить
ніщо так не прикрашає пейзажу, як понівечені трупи москалів.
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15.03.2022 11:04 Ответить
"фарш" для мережі мокшанських бістро "у дяді вані"..
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15.03.2022 17:45 Ответить
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15.03.2022 10:47 Ответить
Не бреши кацап
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15.03.2022 10:48 Ответить
іді ***** кацо)
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15.03.2022 10:49 Ответить
Так пойди сними свежий видосик. А, кацапчик?
как легко они пялятся, эти орки. Даже удивительно насколько тупые.
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15.03.2022 13:13 Ответить
денацификация путлеровцев
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15.03.2022 10:48 Ответить
Как раз на поле сдохли. Не нужно далеко тащить удобрение. В борозду кинуть и трактором приорать
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15.03.2022 10:48 Ответить
Чотко
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15.03.2022 10:49 Ответить
Зараз сонечко пригріє, на півночі там буде каша, там ничего не проїде і не пройде. Хана руслікам буде повна.
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15.03.2022 10:49 Ответить
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15.03.2022 10:49 Ответить
предлагаю ДБР и НАБУинов на передовую!! а их шефа приковать к пулемету! на лбу тризуб звезду и "ПТН ХЛО" выбить ШОБ в плен не брали
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15.03.2022 10:50 Ответить
ДРБ треба а НАБУ-це наше ФБР.
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15.03.2022 10:54 Ответить
Орки отдыхают после очередного взятия Киева?
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15.03.2022 10:51 Ответить
Сталингулаг


@StalinGulag

·
2 ч



В Приморье ограничили норму продажи продуктов: сахар, соль, крупы и макароны отпускают не больше чем по 2 кг в одни руки.
Как же быстро проходит страна от «мы сейчас весь мир на колени поставим» до «не больше двух килограммов макарон в одни руки»
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15.03.2022 10:53 Ответить
Бажаю кацапам того що зараз переживаємо ми але в значно гіршому варіанті.
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15.03.2022 10:56 Ответить
Красівоє.
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15.03.2022 10:53 Ответить
про Геращенко, если это так, то страна должна знать своих героев:
https://youtu.be/DCnsyujscSA
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15.03.2022 10:54 Ответить
Ракета-ловушка в Искандерах

Устройство выдает радиосигналы для подавления или обмана радаров противника, а также содержит источник тепла для приближающихся ракет.

Американская разведка узнала о специальной ракете-ловушке для обмана ПВО, которую выпускают российские Искандер-М. Об этом в понедельник, 14 марта, сообщает NYT со ссылкой на источники в американской разведке.

Отмечается, что каждое устройство имеет длину около фута (0,3 м), выполнено в форме дротика белого цвета с оранжевым хвостом. Оно оснащено электроникой и выдает радиосигналы для подавления или обмана радаров противника, пытающихся определить местонахождение Искандер-М, а также содержит источник тепла для приближающихся ракет.

NYT пишет, что использование таких "ложных целей" поможет объяснить, почему украинским ПВО тяжело перехватывать российские ракеты Искандер.
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15.03.2022 10:55 Ответить
Значить, після перемоги треба буде думати про установки з протиракетною шрапнеллю для безпосереднього захисту важливих об*єктів...
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15.03.2022 11:02 Ответить
а кто это уже зраду насчет джавелинов разводит?
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15.03.2022 10:55 Ответить
Ну, вот эти на фото пытались.
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15.03.2022 12:51 Ответить
Да там ролик русня крутит, как их чудики нашли штук 6 джавелинов. Может и нашли, но джавелины - это еще и ракеты, а не только сами гранатометы. Да и не факт, что эти криворукие дебилы своих не подстрелят.
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15.03.2022 17:21 Ответить
Краса яка. Дохлі кацапські свині дуже гарно виглядають.
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15.03.2022 10:56 Ответить
Ничто так здорово ни пахнет ,как труп твоего врага ! Слава Украине !
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15.03.2022 10:57 Ответить
Так умілітєльно, як спостерігати за котятами, які граються.
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15.03.2022 10:57 Ответить
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15.03.2022 10:59 Ответить
Джавелінів Україні вже надали 17 000, москалі, більше бронетехніки.
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15.03.2022 10:58 Ответить
Ми люди запасливі, треба ще. Москва бо далекувато, поки дійдемо...
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15.03.2022 11:01 Ответить
НЕ думав що кадри з трупами будуть приносити таке задоволення.
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15.03.2022 10:59 Ответить
Я теж.
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15.03.2022 15:35 Ответить
Дерусифікація русифікаторів.
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15.03.2022 10:59 Ответить
Щось ракоцапи якісь сумні лежать.
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15.03.2022 11:00 Ответить
Так ето, омікронів та дельт ніхто не відміняв.
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15.03.2022 11:02 Ответить
Зараз ірпінській штам лютує.
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15.03.2022 11:04 Ответить
Ага. Біологічна зброя. Вражає лиш маскалів, "славян".
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15.03.2022 11:07 Ответить
Кацапы замаскировались под трупы. А, не. Не замаскировались
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15.03.2022 11:00 Ответить
Нравіца, не нравіца окупант валяеЦа
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15.03.2022 11:01 Ответить
Разве есть что-то милей
горы трупов маскалей?
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15.03.2022 11:06 Ответить
Героям Слава!!!
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15.03.2022 11:03 Ответить
Молодці миколаївці,їх почин - не брати полонених в з а г а л і .
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15.03.2022 11:04 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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15.03.2022 11:07 Ответить
Паліть хлопи вату.
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15.03.2022 11:09 Ответить
Джавеліна ще в Афганістані палили совкові танки. З того часу в кацапів нічого не покращилось в озброєнні.
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15.03.2022 11:10 Ответить
..шановний... Тільки не треба Ла-ла-ла-ла..!! На озброєння вони прийняті у 1996 році . Це протитанковий комплекс. і Вам для обізнаності!! Ще є Джавелін британського виробництва... ПЗРК... на озброєнні з середини восьмидесятих.. з другою назвою Blowpipe .
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15.03.2022 13:50 Ответить
Може попередня генерація, TOW?
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15.03.2022 23:24 Ответить
.. не було в Афганістані ніяких протитанкових Джавелінів. Тільки ПЗРК ..та й то зустрічалися дуже дуже рідко. У 1986 році був захоплений британський Блоупайп (Джавелін) та й то наші військові прийнял його за Стінгер... бо був наказ..тому ..хто захопить цілий Стінгер Героя 100 відсотково. Потім у серпні здобули Стінгер Мені довелося перевозити той Стінгер і старшого лейтенанта...з іменем Руслан (призвища не пам*ятаю) командира парашутно-десантного взводу..який його захопив у каравані під Газні з Кабула до Ташкента на свойому Ан-12.... тому і запам*ятав вперше почуте названня Джавелін та історію..як наші переплутали Блоупайп з Стінгером. А головним засобом боротьби з танками у духів були протитанкові міни та звичайні РПГ. Китайські..індійські..пакистанські... і нічого західно-американського проти танків не було.
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15.03.2022 23:38 Ответить
До уваги українських аграріїв!
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15.03.2022 11:10 Ответить
Смерть цапам!
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15.03.2022 11:16 Ответить
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15.03.2022 11:23 Ответить
"Удобрєниє" (с)
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15.03.2022 11:46 Ответить
Яка краса
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15.03.2022 11:52 Ответить
Javelin - плазменный шнур с температурой до ста тысяч градусов, давлением до полумиллиона атмосфер, со скоростью не менее второй космической проникает через толщу брони в 90 сантиметров как раскалённый до бела нож в масло, вызывая там такую "парилку", что танковая башня отлетает как резиновый мячик, метров на десять! Надо же понимать!
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15.03.2022 11:54 Ответить
Им даже не нужно крестов на могилах,
Сойдут и на крыльях кресты
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15.03.2022 12:21 Ответить
По выжженной равнине -
За метром метр -
Идут по Украине
Солдаты группы "Центр".
А перед нами все цветет,
За нами все горит.
Не надо думать - с нами тот,
Кто все за нас решит.
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15.03.2022 14:13 Ответить
Гарнюче!
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15.03.2022 15:32 Ответить
Слава ЗСУ, все буде Україні
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15.03.2022 16:10 Ответить
Після перемоги буде й "монумент погано працюючому джевеліну" !
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15.03.2022 16:11 Ответить
палені буряти це вже буденний наратив)
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15.03.2022 17:43 Ответить
Умом русню не понять за , что они гибнут Еддинствеенное объяснение , пришли пограбить , и поубивать , а тут нежданьчик , оказалась не так , в Сирии
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15.03.2022 18:53 Ответить
цих хлопців ,що нищать рашистів,не можна зрівняти з ні з ким,це Боги!
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15.03.2022 20:14 Ответить
Читайте уважно. І якщо знаходите залізну логіку в наступних словах, то копіюйте та перепощуйте. Роздруковуйте та поширюйте. Бо розуміння усього цього та погодження з цим - є скріплюючим клеєм вже існуючої монолітності українського суспільства.

1). Ці уроди, жорстокі до інших та до себе психопати, не розуміють ніяких доводів розуму або логіки. В них своя "логіка" і вони виховані за нею з пуп'янка та не збираються змінюватися чи вчитися новому у інших. Тому це ви бачите в їх підтримці дій чергового царя, в пропаганді та інших проявах. Вони тупо переїхали танками кордон та стріляють в усе що тільки можуть заради чергової брєдовоі ідеї.

ТОМУ НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ЇХ ПЕРЕКОНАТИ/ перевиховати/ або про щось домовитися. Ваше бажання домовлятися розглядається лише як слабкість.

Це нація гопників та мусорів. Грабіжників та вбивць. І ментальність там однакова як у зеків так і у тих хто їх охороняє. Культурну поведінку та делікатність західних політиків чи українців гопникі бачать лише та виключно як боягузливу поведінку "лохів".

Гопники, починаючи з головного у Кремлі розуміють та поважають лише одну мову. Мову брутальної фізичної, а в нашому випадку - смертельної сили.

2). Треба не просто зупинити постріли. Треба не просто зупинити бомбардування жилих будинків та скінчення терору. Треба не просто "Нєт Вайне!"

Така зупинка лише відкладе розв'язку на пізніше. Як я попереджав у 2014-2015. Та мені казали не розхитувати і що я взагалі екстреміст і що мудрі порошенки усе порішають а я мушу сидіти в Америці та не розказувати українцям як їм жити.

Дожились.

Проте від орків нас відрізняє здатність аналізувати та робити висновки на майбутнє.

Якщо зупинити війну знову черговими "мінськими угодами" чи ще якоюсь дипломатичною сракою - то вона потім буде вестися тими дітьми що сьогодні тримають вас за руку та з безкінечною довірою йдуть за вами у бомбосховище.
Не думайте про комфорт та "стабільність". Про тишу чи затишок. Напівзаходи відносно Криму та Донбасу було оцінено як слабкість і тому сьогодні ракети та снаряди летять у багатоповерхівки практично по всій Україні.

Треба не просто зупинити війну. Треба здобути абсолютну перемогу в цій війні. Тоді вона зупиниться надовго.

3). Захід не стоїть осторонь. Роблять що можуть і будуть робити ще більше.
Закінчуйте з ментальністю типового васала що домінувала і голови, і телебачення, і кабінети влади усі ці роки незалежності що впала просто з неба. Перестаньте озиратися на сусідів. Робіть важку справу самостійно - сусіди допоможуть, вражені вашою наполегливістю. Звісно, порядні сусіди, а не бидло.

4). Є лише один метод. Існує лише один засіб отримати НАЙСКОРІШУ перемогу та гарантію майбутньої безпеки поколінь наших нащадків в Україні.

Це тотальний опір. Безкомпромісне фізичне знищення тих, хто приповз з-за кордону без запрошення.

Як багато діячів культури навчилися матюкатися на адресу загарбників за останні три тижні - так усім поголовно треба навчитися використовувати та ефективно застосовувати зброю. Бажано декілька видів зброї.
Та опановувати тактику прийшов- вдарив- відійшов.
Начебто звичайна продавчиня магазину, вчитель чи біженець. Перевтілення в оператора переносного ракетного комплексу, снайпера, гранатометника на деякий короткий час. І потім знову продавчиня, вчитель чи біженець.
Це найстрашнішій жах будь якого окупанта.

За останніми даними ЦРУ в Україні 17,000,000 працездатного населення. Нехай частину евакуйовано. Частина зайнята логістикою та дистрибуцією.
Але п'ять мільйонів є за будь якого моменту.
Це колосальна армія котру ніяка росія не подужає навіть оголосивши тотальну мобілізацію.
Війна закінчиться коли кожний ДВАДЦЯТЬ П'ЯТИЙ з цієї армії вб'є бодай одного ворога. Якщо Кремль напружить останні резерви та сили та надішле ще одну хвилю - то треба щоб кожний ДВАДЦЯТИЙ зробив те ж саме.
Тобто абсолютна більшість озброєних громадян навіть не буде мати шансу в когось вцілити бо вони вже будуть валятися по узбіччям добривом.

Якщо росія у війні з Україною втратить півмільйона солдат, офіцерів та генералів - війна не просто скінчиться українською перемогою. Вона скінчиться довгостроковою гарантією миру. Від такого фіаско навіть такі покидьки як росіяне - не оговтаються ще пару поколінь.

За цей час, народжена у пеклі війни та вже по-справжньому суверенна нація передивиться своє відношення до егоїстичної ментальності типового корумпованого суспільства, впровадить реальну реформацію державного устрою та отримає додатковий захист, набувши членства в НАТО.

Друзі, я не маю жодних сумнівів в перемозі України в цій війні.
Мені буде шкода, якщо війна затягнеться або відстрочиться знову на найближче майбутнє за причиною не розуміння тезисів що викладено вище.

Ворог буде підвищувати рівень терору саме для того щоб люди зламалися та бажали припинення вогню будь якою ціною.

Ворог є мастером демагогії та псевдологіки і тому він буде намагатися втягнути вас у полеміку, опустити вас на свій рівень гопника- де просто знову досягне своєї мети, роз'єднавши українське суспільство.

Не будьте наївними та дурними. Не ведіться.

І останнє. Просто викарбуйте собі в розумі як стародавнє та безсмертне "Карфаген повинно бути зруйновано!"

Перемоги не буде без повернення Донбасу та Криму. І це має бути зроблено силою. Військовою, і якщо потрібно - смертельною силою. Тому налаштовуйтеся на повну, а не часткову перемогу.

Конечна мета. Та тільки логічна і єдина мета - фізичне знищення орків та відновлення контролю над кордоном 2013 року. Того що визнано цивілізованим світом та закріплено у міжнародних юридичних документах.

Слава Нації!
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15.03.2022 20:28 Ответить
Аналогії очевидні. Звичайний фашизм.

https://twitter.com/babaikit/status/1503819751579078657?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:37 Ответить
 
 