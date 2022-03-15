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Последствия вражеских бомбардировок и обстрелов Ахтырки в Сумской области. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы разрушения после вражеских обстрелов в городе Ахтырка на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последствия вражеских бомбардировок с помощью дрона зафиксировали бойцы 93-й бригады "Холодный Яр".

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боже мой, там просто жили люди, просто жили...
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15.03.2022 11:10 Ответить
Хіба люди таке можуть зробити? А це зробили особини на двух ногах і з дебільним вихованням. Щоб ви здохли, варвари.
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15.03.2022 11:13 Ответить
Це ще не "таке"... Грозний показав, що урус хинзир роБЛЯТЬ...
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15.03.2022 13:13 Ответить
Прилітає літак і кидає бомби. Розбоблені ТЕЦ, Універмаг, мерія, жд станція

Орків від Охтирки відігнали за поребрік. Вони вчора звідти обстрілювали Велику Писарівку (8 км від кордону).
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15.03.2022 11:20 Ответить
Пусть смотрит гнилая Европа и такие же США, к чему приводит ихняя нерешительность. Сумашедшего маньяка надо срочно останавливать, иначе он превратит мир в труху.
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15.03.2022 11:30 Ответить
вони НАБАГАТО ГІРШІ ЗА ФАШИСТІВ!!!…СМЕРТЬ путінським ФАШИСТАМ!!
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15.03.2022 12:23 Ответить
Фашизм паРаша й породила!!! Нацистських організацій-партій десь 30+ штук навіть зараз... "Память" цікава "штука", не буду реклямувати... Крім того, там сатанизм почесний. Труп маринований у центрі, а висотки - "зіркою" розташовані в мацквє...
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15.03.2022 13:28 Ответить
 
 