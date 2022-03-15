Последствия вражеских бомбардировок и обстрелов Ахтырки в Сумской области. ВИДЕО беспилотника

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы разрушения после вражеских обстрелов в городе Ахтырка на Сумщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последствия вражеских бомбардировок с помощью дрона зафиксировали бойцы 93-й бригады "Холодный Яр".

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