Последствия вражеских бомбардировок и обстрелов Ахтырки в Сумской области. ВИДЕО беспилотника
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В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы разрушения после вражеских обстрелов в городе Ахтырка на Сумщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, последствия вражеских бомбардировок с помощью дрона зафиксировали бойцы 93-й бригады "Холодный Яр".
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Орків від Охтирки відігнали за поребрік. Вони вчора звідти обстрілювали Велику Писарівку (8 км від кордону).