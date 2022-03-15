Оккупанты удерживают главу сельсовета Чулаковки на Херсонщине. ВИДЕО

Российские оккупанты в Херсонской области заблокировали в сельском совете Чулаковки его председателя Александра Мусиенко. По его словам, с ним постоянно рядом находятся вооруженные люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

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"Я нахожусь на своем рабочем месте в сельском совете... Хочу объяснить, вчера записывая видеообращение, увидел некие непонятные комментарии. Я хочу объяснить, что я здесь нахожусь и рядом со мной находится не один десяток вооруженных до зубов военных. Даже вчера, когда записывалось видео, за кадром оставались люди с автоматами и контролировали все, что я говорю", - отметил Мусиенко.

В обращении от 13 марта Мусиенко сообщил, что в село Чулаковка вошли российские оккупанты.

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Напомним, ранее сообщалось, что фермеры Чулаковки вышли на посевную кампанию под украинскими флагами.