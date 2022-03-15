Российские войска переходят в оборону. У них недостаточно сил для продолжения наступательной операции, - Корбан о ситуации на Днепропетровщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Днепропетровской области все стабильно. Глава ОВА Валентин Резниченко и мэр Днепра Борис Филатов находятся на месте и координируют работу всех штабов и коммунальных предприятий.
Об этом рассказал в видеообращении руководитель центра теробороны Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.
"Противник достаточно активно занимает Херсонскую область. Сейчас накопил группировку войск на трех направлениях - Нововоронцовка, Большая Александровка и Архангельское. Очевидно, у противника были планы нанести удар в направлении Никополя, но здесь достаточно укрепленный район. Были три дня подряд боевые столкновения. При поддержке авиации и артиллерии наши войска разбили колонны на уровне 120-150 машин и техники врага. Врага отразили. Продвижение врага в районе Пологов остановлено. Сегодня российские войска переходят в оборону. У них недостаточно сил для продолжения наступательной операции", - сообщил Корбан.
"Область сегодня надежно защищена по всему периметру. Область сегодня фактически держит на себе три фронта. Это южный фронт, ООС и северное направление со стороны Харьковщины. Ситуация стабильная. У нас накоплен достаточный контингент войск. Уже работает противовоздушная оборона, сбиваются ракеты", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Аби ще почути, коли вони вихаркнуть свої смердючі рашкованські кендюхи.
Доречи, де ховається його подружка баба Юля? Невже знову в Дубаї чи на Сардінію здриснула?
но мирняк кошмарят страшно! нужны не только санкции а чтото еще
путин как гопарьь в подворотне " а че ты мене сделаешь"
Мобілізація це дуже важливе зауваження, але як на вашу думку, люди будуть мати бажання об'єднуватися, коли рейдер№1 в Україні очолює усі головні громадські посади, та його друг володар квітка в космос, зам цього володаря, та інші посіпаки, та многостраждальній Кривий Ріг де зараз сидять відверті колаборанти?
Дуже велика частина патріотів, не може диваится, на те я воно стоїть біля мапи та щось там говорить, це дуже дратує, чому воно не в одіяло замотане та не відправленно на лікарняний, до нормалізації ситуації на фронті, як воно зазвичай робить, коли приходить кризовай момент.
Володар квітка у космос, виглядає дуже погано та хворе, там повинні бути, молоді та в впевненні в себе люди, як наприклад менеджер Миколаіва у яскравих шкарпетках, та з гумором по відношенню до будь-якої ситуації.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7379978985375667?comment_id=7380132545360311¬if_id=1647017631015032¬if_t=feedback_reaction_generic&ref=notif