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Российские войска переходят в оборону. У них недостаточно сил для продолжения наступательной операции, - Корбан о ситуации на Днепропетровщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В Днепропетровской области все стабильно. Глава ОВА Валентин Резниченко и мэр Днепра Борис Филатов находятся на месте и координируют работу всех штабов и коммунальных предприятий.

Об этом рассказал в видеообращении руководитель центра теробороны Днепра Геннадий Корбан, передает Цензор.НЕТ.

"Противник достаточно активно занимает Херсонскую область. Сейчас накопил группировку войск на трех направлениях - Нововоронцовка, Большая Александровка и Архангельское. Очевидно, у противника были планы нанести удар в направлении Никополя, но здесь достаточно укрепленный район. Были три дня подряд боевые столкновения. При поддержке авиации и артиллерии наши войска разбили колонны на уровне 120-150 машин и техники врага. Врага отразили. Продвижение врага в районе Пологов остановлено. Сегодня российские войска переходят в оборону. У них недостаточно сил для продолжения наступательной операции", - сообщил Корбан.

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"Область сегодня надежно защищена по всему периметру. Область сегодня фактически держит на себе три фронта. Это южный фронт, ООС и северное направление со стороны Харьковщины. Ситуация стабильная. У нас накоплен достаточный контингент войск. Уже работает противовоздушная оборона, сбиваются ракеты", – добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Народ ,хватит постить , всякую ,***** , Геннадий Корбан, делает , что может ,и поверьте , это не легко . Критикам Латунским, могу посоветовать, вступить в тер .оборону , и попробовать самим ,что то сделать , для, Защиты Днепра. Слава Украине .
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15.03.2022 13:23
+15
А де господар кварталу 95 Беня?
Доречи, де ховається його подружка баба Юля? Невже знову в Дубаї чи на Сардінію здриснула?
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15.03.2022 12:55
+11
хлопці, зара сварки абсолютно недоречні! усі сили -- виключно на стримання окупанта; розбиратися потім будемо. Слава Україні!
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15.03.2022 13:31
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у нас немає експертів з мо чи генштаба?
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15.03.2022 12:51 Ответить
хлопці, зара сварки абсолютно недоречні! усі сили -- виключно на стримання окупанта; розбиратися потім будемо. Слава Україні!
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15.03.2022 13:31 Ответить
Таке враження, що раз за разом ці "полководці" дразнять рашкованського *********** медведя. Ми вже чули, що вони в абаронє.
Аби ще почути, коли вони вихаркнуть свої смердючі рашкованські кендюхи.
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15.03.2022 12:52 Ответить
А Корбан не хоче нам розповести про Іловайськ
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15.03.2022 12:53 Ответить
Це зараз на часі?
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15.03.2022 12:55 Ответить
Це завжди на часі
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15.03.2022 18:03 Ответить
Мой, хло', черевачу! Аді, в тебе методичку губа́ми вкосичило-єс, гейби чічками! 🍄🍄🍄
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15.03.2022 13:47 Ответить
А де господар кварталу 95 Беня?
Доречи, де ховається його подружка баба Юля? Невже знову в Дубаї чи на Сардінію здриснула?
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15.03.2022 12:55 Ответить
той малолетке на которой маршал гречка умер, в этом году уже может 61 стукнуло ))
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15.03.2022 13:08 Ответить
Дубённый?
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15.03.2022 13:10 Ответить
Окопуються п3.14дараси
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15.03.2022 13:05 Ответить
спасибо , эти слова дают надежду.

но мирняк кошмарят страшно! нужны не только санкции а чтото еще

путин как гопарьь в подворотне " а че ты мене сделаешь"
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15.03.2022 13:09 Ответить
ГОСПОДИ, СПАСИ І СОХРАНИ УКРАЇНУ!
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15.03.2022 13:09 Ответить
зато у них есть крылатые ракеты, чтоб они разорвались там, откуда вылетают
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15.03.2022 13:13 Ответить
путик ухмыляется "да геноцидим, да убиваем, да против Конвенций, да берем заложников, да трощим мирняк, да гуманитарной катастрофы добиваемся, а че вы нам сделаете? а
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15.03.2022 13:14 Ответить
Взагалі за справедливістю зараз настав момент істини, коли цивілізований світ має рішуче завдати масованого термоядерного удару по кацапщині, не побоюючись наслідків. Якщо Землю успадкують щурати і таргани - що ж, така доля, значить ми не пройшли Великий Фільтр. Якщо виживемо - рівень радіації впаде, жінки народять дітей без мутацій, ми відбудуємо країни та міста, і це буде світанок Нової Ери без свинособак.
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15.03.2022 14:09 Ответить
Пусть лучше расскажет за котел ,который организовал с Семеном Семенченко на деньги Коломойского и сколько людей там осталось.
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15.03.2022 13:18 Ответить
Народ ,хватит постить , всякую ,***** , Геннадий Корбан, делает , что может ,и поверьте , это не легко . Критикам Латунским, могу посоветовать, вступить в тер .оборону , и попробовать самим ,что то сделать , для, Защиты Днепра. Слава Украине .
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15.03.2022 13:23 Ответить
То або упороті, або тролі.
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15.03.2022 13:29 Ответить
Вони лише баригу захищають, підари соєві.....інакше не скажеш.
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15.03.2022 14:34 Ответить
Если он не защитит Днепр - ему нечего будет грабить в будущем.
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15.03.2022 18:05 Ответить
Еще одна мразь вылезла...
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15.03.2022 13:31 Ответить
... УДАРОМ МОГУЧИМ И МАЛОЙ КРОВЬЮ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ... БЫЛ ЛИ РОССИЯНАМИ РАЗРАБОТАН ПЛАН НА ТАКОЙ СЛУЧАЙ? ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР И ПЕРЕХОДА НА КАПИТАЛИЗАЦИЮ ГОВОРИТЬ О "БРАТСТВЕ НАРОДОВ" - ЧИТАЙТЕ КЛАССИКУ "КАПИТАЛ" МАРКСА ...
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15.03.2022 13:35 Ответить
"Вже працює протиповітряна оборона, збиваються ракети", - додав він". - Ну таке. Сьогодні кілька ракет серйозно пошкодили аеропорт Дніпра.
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15.03.2022 14:21 Ответить
Вилкул..? как то смущает..
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15.03.2022 14:41 Ответить
Юрій Бутусов
Мобілізація це дуже важливе зауваження, але як на вашу думку, люди будуть мати бажання об'єднуватися, коли рейдер№1 в Україні очолює усі головні громадські посади, та його друг володар квітка в космос, зам цього володаря, та інші посіпаки, та многостраждальній Кривий Ріг де зараз сидять відверті колаборанти?
Дуже велика частина патріотів, не може диваится, на те я воно стоїть біля мапи та щось там говорить, це дуже дратує, чому воно не в одіяло замотане та не відправленно на лікарняний, до нормалізації ситуації на фронті, як воно зазвичай робить, коли приходить кризовай момент.
Володар квітка у космос, виглядає дуже погано та хворе, там повинні бути, молоді та в впевненні в себе люди, як наприклад менеджер Миколаіва у яскравих шкарпетках, та з гумором по відношенню до будь-якої ситуації.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7379978985375667?comment_id=7380132545360311&notif_id=1647017631015032&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
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15.03.2022 17:37 Ответить
 
 