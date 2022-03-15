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В Харькове российские оккупанты начали обстрел прямо во время эвакуации: "В укрытие все!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Харькове российские оккупанты начали обстрел прямо во время эвакуации жителей многоэтажки, поврежденной во время предварительной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись момента бомбардировки опубликована в соцсетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снаряд попал в жилой дом в Харькове
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Топ комментарии
+21
со времени Иловайска до многих так и не дошло что с русней бесполезно договориватся
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15.03.2022 13:22
+12
москалі - не люди, як і було сказано
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15.03.2022 13:26
+11
Забудьте про зелёные корридоры, их небыло и не будет.
Простые и наивные забыли про Илловайск???
С кацапами нужно не договариваться, а беспощадно ******* их как проклятых.
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15.03.2022 13:49
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15.03.2022 13:20 Ответить
Окупанти планують масову вирубку українських лісів.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331529/

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15.03.2022 13:22 Ответить
со времени Иловайска до многих так и не дошло что с русней бесполезно договориватся
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15.03.2022 13:22 Ответить
БИДЛО, шо поробиш... 73% поголів'я - вироджене постсовкове... Ще й зе-гнидозу обрали, яка за 2 роки розвалила керівництво й правову систему та активізувало вторгнення... А бидлові, як рибкам-гупі, пам'ять коротше за пуцьку в таракана, супутствує відсутності свідомості... "Хлєба і зрєліщ!"
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15.03.2022 13:40 Ответить
шо ти за бред городишь утырок, сам ты быдлятина конченная .. где вас таких дебилов производят?
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15.03.2022 14:07 Ответить
Утырок - типовий "базар" кзлмрдянського лайна. Й не бзди, з@луп@ уруцкагавняча, вас ми теж перевиховаємо, або передушимо - даю слово, як майор запасу, родом з Ростова по батькові... Поки шо дригай лапками, дирявий
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15.03.2022 14:53 Ответить
пропогандоны с нтв бегут из раши --- г ельди ева уже с *балась , такое по тв всей параши их уже сотни !!!!!!!!!
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15.03.2022 13:26 Ответить
а куда они собрались бежать? в северную корею?
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15.03.2022 16:11 Ответить
казахам, грузия,китай,....
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15.03.2022 16:14 Ответить
москалі - не люди, як і було сказано
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15.03.2022 13:26 Ответить
Забудьте про зелёные корридоры, их небыло и не будет.
Простые и наивные забыли про Илловайск???
С кацапами нужно не договариваться, а беспощадно ******* их как проклятых.
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15.03.2022 13:49 Ответить
Зеленые коридоры бывают в том случае,когда им надо под этот шумок перебросить групировки
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15.03.2022 13:56 Ответить
Дагаварились с рашисами? Нужнопростоперестатьстрелять
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15.03.2022 13:50 Ответить
 
 