В Харькове российские оккупанты начали обстрел прямо во время эвакуации: "В укрытие все!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В Харькове российские оккупанты начали обстрел прямо во время эвакуации жителей многоэтажки, поврежденной во время предварительной атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись момента бомбардировки опубликована в соцсетях.
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+21 Сергей Владимирович b9c38e15
показать весь комментарий15.03.2022 13:22
+12 Гундяй Крестовоздвиженский
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+11 Jimmy Hill
показать весь комментарий15.03.2022 13:49
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https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/15/7331529/
Простые и наивные забыли про Илловайск???
С кацапами нужно не договариваться, а беспощадно ******* их как проклятых.