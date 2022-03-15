В Харькове российские оккупанты начали обстрел прямо во время эвакуации: "В укрытие все!". ВИДЕО

В Харькове российские оккупанты начали обстрел прямо во время эвакуации жителей многоэтажки, поврежденной во время предварительной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись момента бомбардировки опубликована в соцсетях.

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