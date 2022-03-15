Украинский народ и бизнес объединились ради победы, - гендиректор "Метинвеста". ВИДЕО
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Украинский народ и бизнес объединились и делают все возможное для победы в войне, менеджмент компании остается в Киеве.
Об этом заявил генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью каналу CNN, передает Цензор.НЕТ.
"Мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине победить. И остаемся в Киеве, вместе с нашим президентом, властью и нашими военными, чтобы противостоять врагу бок о бок", - заявил он.
По словам Рыженкова, компания и Фонд Рината Ахметова сосредоточились на гуманитарной помощи.
"Как и все украинцы, мы верим в то, что сможем это остановить (войну. – Ред.). И компания, акционеры, объединились, чтобы пройти каждый шаг вместе и сделать все возможное для предотвращения плохого сценария. На данный момент мы сфокусированные на гуманитарной помощи, мы создали логистическую сеть вместе с Фондом Рината Ахметова, мы создали хаб в Польше, где аккумулируем всю необходимую гуманитарную помощь. После этого мы доставляем ее в Запорожье, где она сортируется и доставляется людям", - рассказал он в эфире CNN .
По его словам, группа "Метинвест" Ахматова доставила уже 80 тонн помощи и не собирается останавливаться на достигнутом. А параллельно компания помогает армии и территориальной обороне Украины.
"Мы делаем противотанковые ежи и доставляем железобетонные блоки, чтобы создавать оборонные пункты, покупаем бронежилеты, каски и аптечки, чтобы улучшить защиту территориальной обороны", - подчеркнул Рыженков.
Как известно, компания "Метинвест" выделила 10 миллионов евро на закупку средств защиты для украинской теробороны. На эти деньги закупят каски, бронежилеты и аптечки для украинских бойцов. Первая партия около 3 тыс. бронежилетов и 500 аптечек уже едет в Украину.
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